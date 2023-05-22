Teröristbaşı Murat Karayılan ikinci tur için yine ininden seslendi! Muhalefete "Daha fazla irade ortaya koyun" çağrısı...

Teröristbaşı şunları söyledi;

"Halkımız iradesini ortaya koymuştur. Devrimci, demokrat ve yurtseverlere, yine aynı minvaldeki kurumlara dönük gelişen tüm faşist baskı, tutuklama, katliam, tecrit ve her türden saldırıya; yine bu seçimlerde Kürtlerin iradesini göstermemesi ve hatta barajı aşamaması için devletin gösterdiği tüm çabalarına ve tabii ki tüm çalma ve hilelerine rağmen ortaya çıkan sonuç gerçekten önemli bir sonuçtur. Halkımız açısından iradesine sahip çıkma bağlamında bir başarıdır. Bundan dolayı yönetimimiz, halkımızı ve bu dönemde emek veren tüm kesimleri kutlamıştır."

"GERİ ADIM ATILMAMALI"

Bölücü ifadeler kullanmaya devam eden Karayılan HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illeri kutlayarak ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısını yaptı.

Karayılan, "Özel olarak üst düzeyde sonuç alan değerli Botan halkımızı, Şırnak ve Hakkari halkımızı, yine Varto ve Lice halkımızı kutluyorum. Onların şahsında kuşkusuz tüm halkımızı selamlıyor, kutluyorum. Bu kadar zulüm ve saldırı karşısında bu iradenin gösterilmesi, halkımızın kararında kesin olduğunu, değişmeyeceğini; kendisine, kimliğine ve geleceğine sahip çıkmadaki kararlılığına işaret etmektedir. Kimse bu konuda Kurdistan toplumuna geri adım attıramaz." dedi.