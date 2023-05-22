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    • 22.05.2023 11:29
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    Teröristbaşı Murat Karayılan ikinci tur için yine ininden seslendi! Muhalefete "Daha fazla irade ortaya koyun" çağrısı...

    Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için de açık destek gelmeye devam ediyor. Saklandığı ininden seslenen PKK elebaşı Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri kutladı. İkinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısını yaptı. Teröristbaşı Murat Karayılan, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor." ifadeleriyle ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

    takvim.com.tr
    Murat Karayılan yine ininde seslendi

    Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için de destek mesajları gelmeye devam ediyor.

    14 Mayıs'ta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

    Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.

    KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNSE DE GERÇEK ORTADA
    Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.

    İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesee de gerçek yine ortaya çıktı.

    HDPKK'TAN AÇIK DESTEKLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
    Öyle ki ilk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini tekrar bildirdi.

    HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istedi.

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz" diyerek sandığa gidin çağrısı yaptı.

    MURAT KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
    HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.

    Terör örgütü PKK'nın yayın organına seçim sonuşlarına ilişkin açıklama yapan terörist Karayılan, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak ikinci tur için yine Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

    Karayılan, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. " ifadeleriyle ikinci tur için muhalefete "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

    Türkiye için bölücü ifadeler kullanarak "Kürdistan" ifadelerini kullanadan teröristbaşı Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarıyla köşeye sıkıştığını da itiraf eder nitelikte şunları söyledi;

        "Seçimlerin açığa çıkarttığı en çarpıcı ve önemli sonucu, AKP-MHP-Ergenekon rejiminin Kurdistan halkına dönük geliştirdiği uygulamaların sonuç almamış olmasıdır. En büyük sonucu budur. Bilindiği gibi bu 8 yıldır AKP-MHP-Ergenekon ittifakı, 'Çöktürme Planı' temelinde Hareketimize, halkımıza, halkımızın kimliği ve kazanımlarına dönük bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırılarla halkımıza diz çöktürmek istemektedirler. Yani devrim güçlerini tasfiye etmek, kazanımları ortadan kaldırmak ve bu biçimde halkı dağıtarak, örgütsüz kılarak, iradesizleştirerek teslim almak istediler."

        Seçimlerin ikinci tura kalmasını kendileri için başarı olarak gören terörist Karayılan, "Şimdi bu seçimler, bunun gerçekleşmediğini gösterdi. Yani onlar bunu başaramadılar." dedi.

        Teröristbaşı şunları söyledi;

        "Halkımız iradesini ortaya koymuştur. Devrimci, demokrat ve yurtseverlere, yine aynı minvaldeki kurumlara dönük gelişen tüm faşist baskı, tutuklama, katliam, tecrit ve her türden saldırıya; yine bu seçimlerde Kürtlerin iradesini göstermemesi ve hatta barajı aşamaması için devletin gösterdiği tüm çabalarına ve tabii ki tüm çalma ve hilelerine rağmen ortaya çıkan sonuç gerçekten önemli bir sonuçtur. Halkımız açısından iradesine sahip çıkma bağlamında bir başarıdır. Bundan dolayı yönetimimiz, halkımızı ve bu dönemde emek veren tüm kesimleri kutlamıştır."

        "GERİ ADIM ATILMAMALI"
        Bölücü ifadeler kullanmaya devam eden Karayılan HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illeri kutlayarak ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısını yaptı.

        Karayılan, "Özel olarak üst düzeyde sonuç alan değerli Botan halkımızı, Şırnak ve Hakkari halkımızı, yine Varto ve Lice halkımızı kutluyorum. Onların şahsında kuşkusuz tüm halkımızı selamlıyor, kutluyorum. Bu kadar zulüm ve saldırı karşısında bu iradenin gösterilmesi, halkımızın kararında kesin olduğunu, değişmeyeceğini; kendisine, kimliğine ve geleceğine sahip çıkmadaki kararlılığına işaret etmektedir. Kimse bu konuda Kurdistan toplumuna geri adım attıramaz." dedi.

        "EKSİKLER ÜZERİNDE DURULMAKTADIR"
        Muhalefetin seçim öncesi ve sonrası imza attığı söylem değişikliğini "Eksikler üzerinde durulmaktadır." şeklinde yorumlayan bebek katili Karayılan, "Diğer yandan; elbette çalışmalarda eksiklikler yaşanmış olabilir. Yani çalışma tarzında, planlamada, yine adayların tespitinde eksiklik yaşanmış olabilir, yaşanmıştır. İlgili kurum ve örgütler bu konuda toplantılar yaptılar ve yaklaşımlarını ortaya koydular. Doğrusu uygundu; 'halkımızın mesajını aldık; eksiklerimizi tespit ettik; özeleştiri veriyoruz' dediler. Öyle görülüyor ki, herkes konuyu anlamış ve sorumlu yaklaşım içindedir. Yani hem sonuç güçlüdür, hem de eksiklikler de vardır. Anladığımız kadarıyla eksikler üzerinde durulmaktadır. Önemli olan bundan sonra açığa çıkan bu çerçevede daha güçlüce yaklaşmaktır." dedi.

        İKİNCİ TUR İÇİN AÇIK DESTEK İSTEDİ: DAHA FAZLA İRADE ORTAYA KOYULMALI
        İkinci tur için terör yandaşlarına çağrı yapan Karayılan "Daha fazla irade ortaya koyulmalı" dedi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, "Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor." ifadelerini kullandı.

        DURAN KALKAN DA İKİNCİ TUR İÇİN OY İSTEMİŞTİ
        Terör örgütü PKK'nın ve siyasi uzantısı HDP'nin ilk tur gibi ikinci tur için de Kılıçdaroğlu için destek istemisi Karayılan ile sınırlı değil...

        HDP'li birçok isim çağrı yaparken PKK'nın bir diğer büyükbaşı Duran Kalkan da geçtiğimiz günlerde ininden seslenmişti.

        Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" derken ikinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayarak "Kürtler özgürlük için bedeli vermeyi ve mücadeleyi sürdürecek" dedi.

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        Başkan Erdoğan’dan 2. tur mesajı!
        Haberler Güncel Teröristbaşı Murat Karayılan ikinci tur için yine ininden seslendi! Muhalefete "Daha fazla irade ortaya koyun" çağrısı...
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