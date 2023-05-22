Teröristbaşı Murat Karayılan ikinci tur için yine ininden seslendi! Muhalefete "Daha fazla irade ortaya koyun" çağrısı...

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için de destek mesajları gelmeye devam ediyor.
14 Mayıs'ta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.
KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNSE DE GERÇEK ORTADA
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesee de gerçek yine ortaya çıktı.
HDPKK'TAN AÇIK DESTEKLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Öyle ki ilk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini tekrar bildirdi.
HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istedi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz" diyerek sandığa gidin çağrısı yaptı.
MURAT KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.
Terör örgütü PKK'nın yayın organına seçim sonuşlarına ilişkin açıklama yapan terörist Karayılan, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak ikinci tur için yine Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
Karayılan, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. " ifadeleriyle ikinci tur için muhalefete "sandığa gidin" çağrısı yaptı.
Türkiye için bölücü ifadeler kullanarak "Kürdistan" ifadelerini kullanadan teröristbaşı Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarıyla köşeye sıkıştığını da itiraf eder nitelikte şunları söyledi;