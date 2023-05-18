Kandil ikinci tur için dilenciliğe başladı! PKK yönetici Remzi Kartal: "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz"





Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçimden aldıkları oyların altında kaldı.



Kirli ittifak ikinci tura gidilen süreçte de devam etti.



Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Demirtaş serbest bırakılacak sözlerine paralel açıklamalarda bulunan HDP'li Serhat Eren, PKK yayın organında HDP'lilerin salıverilmesi için ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.