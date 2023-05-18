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    • 18.05.2023 23:10
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    Kandil ikinci tur için dilenciliğe başladı! PKK yönetici Remzi Kartal: "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz"

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK’lı Kartal: Oylar Kılıçdaroğlu’na

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü.

    CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.


    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.

    Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.

    Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı dilme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerinde bulundu.

    HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçimden aldıkları oyların altında kaldı.

    Kirli ittifak ikinci tura gidilen süreçte de devam etti.

    Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Demirtaş serbest bırakılacak sözlerine paralel açıklamalarda bulunan HDP'li Serhat Eren, PKK yayın organında HDP'lilerin salıverilmesi için ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.



        PKK YÖNETİCİSİ REMZİ KARTAL'DAN 'OYLAR KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRISI
        HDP'den gelen bu çağrı ikinci tur için milliyetçilik kartını oynamaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini açık ederken bir destek de Kandil'den geldi.

        Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.



        "ERDOĞAN'IN KAYBETMELİ, KILIÇDAROĞLU İÇİN SEFERBER OLUN"
        PKK medyasında konuşan Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısını yaparak, "Erdoğan'ın kaybetmesi, Erdoğanın şahsında temsil edilen politikaların kaybetmesi için herkes sandıklara gitmeli" ifadelerini kullandı.


        "KILIÇDAROĞLU BİZİM İÇİN TARİHİ FIRSAT"
        Öte yandan PKK'lı Kartal, 14 Mayıs öncesi de Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapmış "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" açıklamasını yaptmıştı.


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        Haberler Güncel Kandil ikinci tur için dilenciliğe başladı! PKK yönetici Remzi Kartal: "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz"
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