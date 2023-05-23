Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için açık bir destek daha geldi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalırken millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" POZLAR KESSE DE KANDİL'DEN GELEN MESAJLAR ORTADA!
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıktı.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: OY İÇİN ÇALIŞMAK GEREKİR
Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Duran Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.
Kalkan sık sık bölücü ifadelere yer verdiği yazısında "Türkiye siyaseti 14 Mayıs seçimlerine üç temel ittifak halinde girdi. Bunlar 'Emek ve Özgürlük İttifakı', 'Millet İttifakı' ve 'Cumhur İttifakı' olarak kendilerini adlandırmışlardı. Tabii 14 Mayıs'ta adil ve eşit bir seçim olmadı, tersine seçim ağır baskı ortamında ve yoğun hilelerle gerçekleşti. Milletvekili seçim sonucunun ortaya çıkardığı siyasi harita, Türkiye'nin üç temel siyasi eğilime sahip olduğunu ortaya koydu. Akdeniz ve Ege kıyıları ile en büyük kentlerde en fazla oyu 'Avrupa demokrasisine' eklenmeyi hedefleyen Millet İttifakı aldı." dedi.