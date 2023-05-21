CHP'den 'yerel özerklik' sözü almışlardı! HDP Güneydoğu'daki illeri 'Kürdistan' ilan etti: "Kılıçdaroğlu'na destek verdik yine vereceğiz"

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.
"ANAYASAYI SİLME DEĞİŞTİRECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi. Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.
HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.
Öte yandan HDP ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı.
GÜNEYDOĞU'DAKİ İLLERİMİZE 'KÜRDİSTAN' DEDİ, KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
Geride bıraktığımız gün HDP'li Mehmet Kamaç "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" diyerek ikinci turda Kılıçdaroğlu adına oy istedi. Güneydoğu'daki illerimizi 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirerek aleni bir şekilde bölücülüğe imza atan Kamaç'ın Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücülük emellerini de açık etti.