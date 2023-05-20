HDP'li Mehmet Kamaç Güneydoğu'daki illerimize 'Kürdistan' dedi, Kılıçdaroğlu'na oy dilendi: PKK kanalında 'hesap soracağız' tehdidi

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.
"ANAYASAYI SİLME DEĞİŞTİRECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.
Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.
HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.
Kirli ittifak ikinci tura gidilen süreçte de devam etti...
Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "Demirtaş serbest bırakılacak" sözlerine paralel açıklamalarda bulunan HDP'li Serhat Eren, PKK yayın organında HDP'lilerin salıverilmesi için ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.