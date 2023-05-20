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    • 20.05.2023 17:34
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    HDP'li Mehmet Kamaç Güneydoğu'daki illerimize 'Kürdistan' dedi, Kılıçdaroğlu'na oy dilendi: PKK kanalında 'hesap soracağız' tehdidi

    7'li koalisyonun ittifak ortağı HDPKK, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip bölücü emellerini dillendirmekten geri durmuyor. HDP'li Mehmet Kamaç "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" diyerek ikinci turda Kılıçdaroğlu adına oy dilenciliği yaptı. Güneydoğu'daki illerimizi 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirerek aleni bir şekilde bölücülüğe imza atan Kamaç'ın Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücülük emellerini de açık etti. Öte yandan PKK kanalındaki rezil yayında arka planda yer alan "HESAP SORACAĞIZ" tehditleri dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP’den PKK kanalında aleni bölücülük! Kılıçdaroğlu...

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.


    "ANAYASAYI SİLME DEĞİŞTİRECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
    Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.

    Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.

    HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.

    Kirli ittifak ikinci tura gidilen süreçte de devam etti...


    Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "Demirtaş serbest bırakılacak" sözlerine paralel açıklamalarda bulunan HDP'li Serhat Eren, PKK yayın organında HDP'lilerin salıverilmesi için ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.


        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDPKK'nın Diyarbakır vekili Mehmet Kamaç'tan skandal bir çıkış geldi.



        HDP'DEN KILIÇDAROĞLU ADINA OY DİLENCİLİĞİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açık açık dile getiren Kamaç, "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" diyerek ikinci turda Kılıçdaroğlu adına oy dilenciliği yaptı.

        7'li koalisyon bileşeni HDPKK'lı Mehmet Kamaç'ın sözlerinin alt metnin de bölücülük de yatıyordu...

        GÜNEYDOĞU'DAKİ İLLERİMİZİ 'KÜRDİSTAN' OLARAK TANIMLAYIP KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 'Bakure Kürdistan' olarak tanımlayan Kamaç, 14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Bakure Kürdistan bu konuda güzel bir sınav verdi. Bu sınavın tekrarını toplumumuzdan bekliyoruz. Ama asıl mesele Batı kanadından, Türkiye tarafında daha güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkılması" ifadelerini kullandı.



        KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARININ BÖLÜCÜ EMELLERİ...
        Kamaç'ın Güneydoğu'da yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak dillendirmesi, Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücülük emellerini de açık etti.

        PKK KANALINDA 'HESAP SORACAĞIZ' TEHDİDİ
        PKK kanalında kayıtlara geçen skandallarla dolu yayında "SORULACAK Bİ HESAP VAR" ifadelerinin yer aldığı arka plan görseli dikkatlerden kaçmadı.
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        HDP’den PKK kanalında aleni bölücülük! Kılıçdaroğlu...
        Haberler Güncel HDP'li Mehmet Kamaç Güneydoğu'daki illerimize 'Kürdistan' dedi, Kılıçdaroğlu'na oy dilendi: PKK kanalında 'hesap soracağız' tehdidi
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