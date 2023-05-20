HDP'li Mehmet Kamaç Güneydoğu'daki illerimize 'Kürdistan' dedi, Kılıçdaroğlu'na oy dilendi: PKK kanalında 'hesap soracağız' tehdidi



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDPKK'nın Diyarbakır vekili Mehmet Kamaç'tan skandal bir çıkış geldi.







HDP'DEN KILIÇDAROĞLU ADINA OY DİLENCİLİĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açık açık dile getiren Kamaç, "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" diyerek ikinci turda Kılıçdaroğlu adına oy dilenciliği yaptı.



7'li koalisyon bileşeni HDPKK'lı Mehmet Kamaç'ın sözlerinin alt metnin de bölücülük de yatıyordu...



GÜNEYDOĞU'DAKİ İLLERİMİZİ 'KÜRDİSTAN' OLARAK TANIMLAYIP KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 'Bakure Kürdistan' olarak tanımlayan Kamaç, 14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Bakure Kürdistan bu konuda güzel bir sınav verdi. Bu sınavın tekrarını toplumumuzdan bekliyoruz. Ama asıl mesele Batı kanadından, Türkiye tarafında daha güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkılması" ifadelerini kullandı.