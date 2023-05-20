CHP'nin ikiyüzlü siyaseti devam ediyor! Canan Kaftancıoğlu'nun o görüntüsü tepki çekti

Hürriyet Yazarı Nedim Şener, "Takiyye de olsa ateist Canan Kaftancıoğlu'na el açıp dua etmeyi, yalancı oruç tutmayı ve iftar açmayı öğrettikten sonra mehter marşıyla yürüten Türk milleti gerçekten çok büyük" ifadeleriyle Kaftancıoğlu'nu ti'ye aldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz yıllarda CHP'nin benimsediği takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;





"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "