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    • 20.05.2023 17:07
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    CHP'nin ikiyüzlü siyaseti devam ediyor! Canan Kaftancıoğlu'nun o görüntüsü tepki çekti

    FETÖ-PKK'nın açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yedi. CHP hezimet yaşadığı seçimlerin ardından ikiyüzlü bir tavır ile milliyetçi pozlar kesmeye başladı. Defalarca kez devleti hedef alan Ermeni soykırımı ifitrasını atan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağı ile yansıyan görüntüsü eleştirildi.

    takvim.com.tr
    Canan Kaftancıoğlu’nun o görüntüsü tepki çekti

    İkinci yüzyıl için en kritik virajlardan biri olarak gösterilen 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.

    Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı.

    FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.



    Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

    CHP'DEN İKİYÜZLÜ SİYASET ÖRNEĞİ
    14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milliyetçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergiledi.

    ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÖNÜNE GEÇİP VİDEO ÇEKTİ
    Daha önce sık sık evinin mutfağından algı içerikli videolar paylaşan, "Kürt" ve "Alevi" şeklinde videolar çekerek alttan alta ayrımcılık körükleyen Genel Merkezdeki Türk bayrağını kaldıran danışmanı Nuşirevan Elçi'ye ses çıkarmayan ve HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu seçimler sonrası Atatürk fotoğrafının önüne geçti.

        Kılıçdaroğlu gibi ikiyüzlü tavır sergileyen bir diğer isim ise CHP'li Canan Kaftancıoğlu oldu.

        Defalarca kez devleti hedef alan Ermeni soykırımı ifitrasını atan, PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'a güzelleme çeken MLKP'li terörist Hasan Ocak'a selam çakan CHP'li Canan Kaftancıoğlu da milliyetçi kesildi!

        KURT BAŞLI BAYRAK ÖNÜNDE YÜRÜDÜ
        Geçtiğimiz gün PKK elebaşı Abdulllah Öcalan'ın "Terör örgütünün kurucusu olduğunu ve cezasını çektiğini" hatırlayan Canan Kaftancıoğlu bu kez de Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağının önünde yürüdü.

        Kaftancıoğlu'nun bu tavrı tepki çekti.

            "KAFTANCIOĞLU'NU VATANSEVER DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"
            AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Son birkaç gündür CHP takiyye konusunda FETÖ'yü sollamak üzere. Pkk'lı Sakine Cansız'ı anarken bir anda "Asena Canan" oluvermiş! Bay Kemal partide vatansever bırakmadı, Canan Kaftancıoğlu'nu vatansever diye yutturmaya çalışıyorlar. Tarih, bunlar kadar ikiyüzlüsünü hiç görmedi." ifadeleriyle riyakarlığa tepki gösterdi.

            Hürriyet Yazarı Nedim Şener, "Takiyye de olsa ateist Canan Kaftancıoğlu'na el açıp dua etmeyi, yalancı oruç tutmayı ve iftar açmayı öğrettikten sonra mehter marşıyla yürüten Türk milleti gerçekten çok büyük" ifadeleriyle Kaftancıoğlu'nu ti'ye aldı.

            CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
            Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz yıllarda CHP'nin benimsediği takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;



            "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "
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            Haberler Güncel CHP'nin ikiyüzlü siyaseti devam ediyor! Canan Kaftancıoğlu'nun o görüntüsü tepki çekti
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