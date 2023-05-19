CHP'nin milli iradeye çektiği operasyonun deşifresi! Bay Bay Kemal'in 'eğreti' milliyetçiliği, seçim gecesi yaşananlar, 'oylar çalındı' yalanı





MİLLİ İRADEYE ÇEKİLEN OPERASYONUN DEŞİFRESİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 7'li koalisyon çelişkili açıklamalarıyla seçmeni manipüle etmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Faik Öztrak'tan Mansur Yavaş'a birçok CHP'li isim seçmenle dalga geçermişçesine aleni bir şekilde yalan söyledi.





Bu durumu somut örneklerle ele alalım;



HDPKK İLE İTTİFAK YAPAN, KANDİL'DEN ÖVGÜLER ALAN KILIÇDAROĞLU VE EĞRETİ MİLLİYETÇİLİĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi HDPKK ile ittifak yapmış, bölücü taleplere boyun eğmişti. Bu kapsamda yerel özerklik, Öcalan'a ve Demirtaş'a özgürlük, terör tutuklularının serbest kalması ve bilimum bölücü talep açığa çıkmıştı. HDPKK'lılar Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını duyurup, CHP'nin bu mutabakata uymaması durumunda hesap soracaklarını ilan etti.



CHP - HDPKK işbirliği ile eş güdümlü olarak Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları gelmiş. PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmuştu.



Bu yaşananların sonrası ilk turda sandıktan çıkamayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri manipüle etmek adına 'ben milliyetçiyim' pozları kesmeye başladı.