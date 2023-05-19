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    • 19.05.2023 23:37
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    CHP'nin milli iradeye çektiği operasyonun deşifresi! Bay Bay Kemal'in 'eğreti' milliyetçiliği, seçim gecesi yaşananlar, 'oylar çalındı' yalanı

    İlk turda sandıktan çıkamayan CHP ve Kılıçdaroğlu, manipülasyon ve kirli algı operasyonlarıyla istikamet almaya çalışıyor. 14 Mayıs gecesi "Öndeyiz, kazanıyoruz" yalanını yayıp milli iradeye operasyon çeken CHP'li kurmaylar seçmenle aleni bir şekilde dalga geçti. HDPKK ile ittifak yapıp Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kemal Kılıçdaroğlu da şu sıralar milliyetçilik pozları kesmekle meşgul. Öte yandan 'oylar çalındı' yalanına sarılan CHP tabanını yine bir CHP'li isim patlattı. CHP'li Tuncay Özkan iddiaları yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi. Takvim.com.tr milli iradeye çekilen kirli operasyonu sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin milli iradeye çektiği operasyonun deşifresi!

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve HDP adına hüsranla sonuçlandı.

    KÜÇÜK ORTAKLAR CHP SANDALYELERİNE ÇÖKTÜ
    Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak. Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.

    HDP'nin 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı, 14 Mayıs'ta yüzde 8,8'e geriledi.



    MİLLİ İRADEYE ÇEKİLEN OPERASYONUN DEŞİFRESİ
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 7'li koalisyon çelişkili açıklamalarıyla seçmeni manipüle etmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Faik Öztrak'tan Mansur Yavaş'a birçok CHP'li isim seçmenle dalga geçermişçesine aleni bir şekilde yalan söyledi.



    Bu durumu somut örneklerle ele alalım;


    HDPKK İLE İTTİFAK YAPAN, KANDİL'DEN ÖVGÜLER ALAN KILIÇDAROĞLU VE EĞRETİ MİLLİYETÇİLİĞİ
    Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi HDPKK ile ittifak yapmış, bölücü taleplere boyun eğmişti. Bu kapsamda yerel özerklik, Öcalan'a ve Demirtaş'a özgürlük, terör tutuklularının serbest kalması ve bilimum bölücü talep açığa çıkmıştı. HDPKK'lılar Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını duyurup, CHP'nin bu mutabakata uymaması durumunda hesap soracaklarını ilan etti.

    CHP - HDPKK işbirliği ile eş güdümlü olarak Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları gelmiş. PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmuştu.

    Bu yaşananların sonrası ilk turda sandıktan çıkamayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri manipüle etmek adına 'ben milliyetçiyim' pozları kesmeye başladı.

        Gelelim 14 Mayıs gecesine...

        Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar, daha sandıkların yüzde 50'si bile açılmadan Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti. Faik Öztrak, "Şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz" dedi.

        Baş manipülasyoncu Ekrem İmamoğlu, seçimin ilk saatlerinde kürsüye geçip "13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir" açıklamasını yaptı.

        Aynı İmamoğlu daha sonra Başkan Erdoğan'ın oylarının Kılıçdaorğlu'nun altında olduğuu söyleyip, "Sayın Erdoğan çok aşağılarda bir orana sahiptir" diyerek yalan söyledi.



        Kemal Kılıçdaroğlu da "Öndeyiz" tweeti atarak kurmaylarının yaymaya çalıştığı kirli algı operasyonuna çanak tuttu.

        Ancak aynı Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece yapılan oy sayımının ardından seçimin ikinci tura kaldığını kabul etti.



        CHP KENDİNİ ELE VERDİ: BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR
        Yenilgiyi kabullenmeyen muhalefet kanadının yaydığı "Öndeyiz, kazanıyoruz" manipülasyonu sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.

        Ancak CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi.

        Katıldığı canlı yayınında "Oylar çalındı mı?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." diye konuştu.
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        Haberler Güncel CHP'nin milli iradeye çektiği operasyonun deşifresi! Bay Bay Kemal'in 'eğreti' milliyetçiliği, seçim gecesi yaşananlar, 'oylar çalındı' yalanı
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