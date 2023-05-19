CHP'nin milli iradeye çektiği operasyonun deşifresi! Bay Bay Kemal'in 'eğreti' milliyetçiliği, seçim gecesi yaşananlar, 'oylar çalındı' yalanı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve HDP adına hüsranla sonuçlandı.
KÜÇÜK ORTAKLAR CHP SANDALYELERİNE ÇÖKTÜ
Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak. Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.
HDP'nin 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı, 14 Mayıs'ta yüzde 8,8'e geriledi.
MİLLİ İRADEYE ÇEKİLEN OPERASYONUN DEŞİFRESİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 7'li koalisyon çelişkili açıklamalarıyla seçmeni manipüle etmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Faik Öztrak'tan Mansur Yavaş'a birçok CHP'li isim seçmenle dalga geçermişçesine aleni bir şekilde yalan söyledi.
Bu durumu somut örneklerle ele alalım;
HDPKK İLE İTTİFAK YAPAN, KANDİL'DEN ÖVGÜLER ALAN KILIÇDAROĞLU VE EĞRETİ MİLLİYETÇİLİĞİ
Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi HDPKK ile ittifak yapmış, bölücü taleplere boyun eğmişti. Bu kapsamda yerel özerklik, Öcalan'a ve Demirtaş'a özgürlük, terör tutuklularının serbest kalması ve bilimum bölücü talep açığa çıkmıştı. HDPKK'lılar Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını duyurup, CHP'nin bu mutabakata uymaması durumunda hesap soracaklarını ilan etti.
CHP - HDPKK işbirliği ile eş güdümlü olarak Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları gelmiş. PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmuştu.
Bu yaşananların sonrası ilk turda sandıktan çıkamayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri manipüle etmek adına 'ben milliyetçiyim' pozları kesmeye başladı.