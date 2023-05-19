HDPKK ile kirli işbirliğini gizlemeye çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı: Al sana gerçek

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısı da yaptı.
AL SANA GERÇEK
Kandil'in kendisine desteğine rağmen 14 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimeti sonrası gözünü milliyetçi oylara diken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP ile işbirliğini gizlemek için her yolu deniyor.
Dün yaptığı açıklamalarla hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ilişkisini gözler önüne seren haber ve videolar paylaşan vatandaşlar "al sana gerçek" etiketiyle CHP liderine tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
Al sana gerçek Bay Bay Kemal
PKK elebaşı Remzi Kartal, ikinci tur seçimlerinde adaylarının yine Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.