HDPKK ile kirli işbirliğini gizlemeye çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı: Al sana gerçek

Vatanını seven herkes sandığa gitti ve oyunu Reis'e verdi. Neden mi?

İstikrar için

PKK'nın bitmesi için

Belediye rantlarının önünün kesilmesi için

Yatırım için

Teknoloji için

Yenilik için

PKK teröristlerine de destekçilerine de oy yok!

Al sana gerçek Bay Bay Kemal