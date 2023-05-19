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    • 19.05.2023 16:28
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    HDPKK ile kirli işbirliğini gizlemeye çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı: Al sana gerçek

    14 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimeti sonrası gözünü milliyetçi oylara diken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP ile işbirliğini gizlemek için her yolu deniyor. Yaptığı açıklamalarla hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ilişkisini gözler önüne seren haber ve videolar paylaşan vatandaşlar "al sana gerçek" etiketiyle CHP liderine tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan tepki yağdı!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısı da yaptı.


    AL SANA GERÇEK
    Kandil'in kendisine desteğine rağmen 14 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimeti sonrası gözünü milliyetçi oylara diken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP ile işbirliğini gizlemek için her yolu deniyor.

    Dün yaptığı açıklamalarla hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ilişkisini gözler önüne seren haber ve videolar paylaşan vatandaşlar "al sana gerçek" etiketiyle CHP liderine tepki gösterdi.

    İşte o tepkilerden bazıları:

    Al sana gerçek Bay Bay Kemal

    PKK elebaşı Remzi Kartal, ikinci tur seçimlerinde adaylarının yine Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

        Al sana gerçek Bay Bay Kemal

        PKK'lı Mustafa Karasu: "6'lı masa umut yarattı"

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun
        ▪️PKK/YPG'ye destek verdiği,
        ▪️FETÖ'ye kalkan olduğu,
        ▪️Şebbihalar'a övgü dizdiği,
        açıklamalarından bir kesit..

        Al sana gerçek Bay Bay Kemal

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        Al sana gerçek Bay Bay Kemal

        PKK'lı Bese Hozat:
        "Biz HDP'nin Millet İttifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu destekliyoruz."

            Vatanını seven herkes sandığa gitti ve oyunu Reis'e verdi. Neden mi?

            İstikrar için
            PKK'nın bitmesi için
            Belediye rantlarının önünün kesilmesi için
            Yatırım için
            Teknoloji için
            Yenilik için

            PKK teröristlerine de destekçilerine de oy yok!

            Al sana gerçek Bay Bay Kemal

            Al sana gerçek bay bay Kemal!

            PKK'lı Duran Kalkan:
            "Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz."

            CHP TERÖRİST İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
            Video yayınlayan bir vatandaşın CHP'nin sözde gazeteci özünde terörist olanlar için özgürlük istediğini yazarak tepki gösterdi.


                Sosyal medya kullanıcısı, "Hala konuşabiliyor herifte ne yüz varmış... Al sana gerçek Bay Bay Kemal" ifadelerini kullandı. "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan'ın ismi CHP'nin bir süre önce "tutuklu gazeteciler" arasında gösterip "özgürlük" istediği belirlendi.

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                FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi
                Haberler Güncel HDPKK ile kirli işbirliğini gizlemeye çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı: Al sana gerçek
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