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Haberler Güncel 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı: CHP neyse PYD de odur

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı: CHP neyse PYD de odur

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimine giderken siyaset sahnesinde birçok önemli gelişmeye şahit oldu. Bu süreçte, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisi gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arasındaki ilişki yeni bir durum değil. Yıllardır süregelen bu durum Kılıçdaroğlu'nun ve 7'li koalisyonun diğer bileşenlerinin açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savunması ile arşa çıktı. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, HDP ile olan kirli ilişkiyi ve yapılan pazarlıkları saklamaya çalışarak halkı kandırmaya çalıştılar. Fakat arşiv Türkiye'nin üzerine düşürdükleri bu terör gölgesini unutmadı. İşte arşivden CHP-HDP-PKK ilişkisini deşifre eden o olaylar.

19.05.2023 15:45 - Son Güncelleme: 19.05.2023 17:55
7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı

"YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINI AYNEN KABUL EDECEĞİZ"

CHP'nin Hakkari'de düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun BDP'lilere seslendiği mitingde bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, bu mitingde skandal açıklamalara imza attı.

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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı

DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı

PKK'LI AYNUR DOĞAN'A DESTEK VERMESİ
Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Bu karar sonrası CHP ve HDP'nin başını çektiği muhalifler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği yönünde bir algı operasyonuna girişti.

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı

Sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıktı.

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı

Kılıçdaroğlu, Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı.

Kılıçdaroğlu:"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" (15 Mayıs 2022)

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