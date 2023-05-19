7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkisi! Arşiv unutmadı: CHP neyse PYD de odur

PKK'LI AYNUR DOĞAN'A DESTEK VERMESİ

Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Bu karar sonrası CHP ve HDP'nin başını çektiği muhalifler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği yönünde bir algı operasyonuna girişti.