Kandil 'Kemal'e erdi! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın büyük başı Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek: Doğru tercih, tarihi fırsat

THKP-C ELEBAŞINDAN 7'LİYE DESTEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 7'li koalisyona terör örgütü PKK'dan destek yağarken bir terörist başından daha açıklama geldi.



Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

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