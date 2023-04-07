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    Kandil 'Kemal'e erdi! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın büyük başı Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na destek: Doğru tercih, tarihi fırsat

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Elebaşı Duran Kalkan ve üst düzey hain Sabri Ok'tan sonra PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal'dan da 'Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı geldi. Kırmızı bültenle aranan örgüt yöneticisi "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" açıklamasını yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.




    Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi.


    Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.




        İşte PKK'nın büyükbaşlarından Remzi Kartal'ın sözlerinden öne çıkanlar;

        Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temlede yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız.



        Kılıçdaroğlu'nun doğru bir tercih olduğunu sözlerine ekledi.

        Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden bütün güçlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu, parlamento seçiminde Yeşil Sol partiye oy vermelerini gerekir. Bu tarihsel bir fırsat.

        THKP-C ELEBAŞINDAN 7'LİYE DESTEK
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 7'li koalisyona terör örgütü PKK'dan destek yağarken bir terörist başından daha açıklama geldi.

        Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

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