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    • 18.05.2023 23:49
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    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan 'oylar çalındı' yalanını itiraf etti: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

    14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti rakiplerine fark attı. Ortaya çıkan tablonun ardından CHP her seçimde olduğu gibi kirli algı ve manipülasyonlara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını örtmek isteyen bazı CHP'li isimler ve yandaş medya sosyal medyada 'oylar çalındı' yalanını dolaşıma soktu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nın başdanışmanı Tuncay Özkan katıldığı canlı yayında 'oylar çalındı' yalanını itiraf etti. Özkan, “CHP bugün sayın genel başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun dahi çalınmasına dahi müsaade etmez. Bunlar dışarda kaos olsun diye yapılan manipülasyonla” dedi.

    takvim.com.tr
    Kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

    14 Mayıs'ta sandık başına giden milli irade kararını verdi. Başkan Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı. Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis çoğunluğunu sağladı.



    SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.

    YENİLGİ SONRASI KİRLİ MANİPÜLASYONLAR VE ALGILAR
    Ortaya çıkan tablonun ardından CHPkirli manipülasyonlara ve yalanlara imza attı. 'Oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla yeni algı operasyonuna girişildi.

    Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlenmişti. Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı.



    'OY ÇALDILAR' YALANI
    CHP geçmiş seçimlerde olduğu bu seçim sonrası da başarısızlığını örtmek için 'oylar çalındı' yalanını tekrar devreye soktu. Özellikle sosyal medyada bazı CHP'li isimler ve yandaş medya bu kirli manipülasyonun içinde yer aldı.



        CHP'Lİ ÖZKAN'DAN İTİRAF: KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR
        Tüm bu yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan'dan katıldığı canlı yayında, CHP'nin 'oylarımız çalındı' yalanının kaos olması için yapılan manipülasyon olduğunu itiraf etti.



        Özkan, "CHP bugün sayın genel başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun dahi çalınmasına dahi müsaade etmez. Bunlar dışarda kaos olsun diye yapılan manipülasyonla" dedi.
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