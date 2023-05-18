Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan 'oylar çalındı' yalanını itiraf etti: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar





CHP'Lİ ÖZKAN'DAN İTİRAF: KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR

Tüm bu yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan'dan katıldığı canlı yayında, CHP'nin 'oylarımız çalındı' yalanının kaos olması için yapılan manipülasyon olduğunu itiraf etti.





Özkan, "CHP bugün sayın genel başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun dahi çalınmasına dahi müsaade etmez. Bunlar dışarda kaos olsun diye yapılan manipülasyonla" dedi.