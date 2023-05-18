Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan 'oylar çalındı' yalanını itiraf etti: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

14 Mayıs'ta sandık başına giden milli irade kararını verdi. Başkan Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı. Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis çoğunluğunu sağladı.
SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.
YENİLGİ SONRASI KİRLİ MANİPÜLASYONLAR VE ALGILAR
Ortaya çıkan tablonun ardından CHPkirli manipülasyonlara ve yalanlara imza attı. 'Oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla yeni algı operasyonuna girişildi.
Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlenmişti. Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı.
'OY ÇALDILAR' YALANI
CHP geçmiş seçimlerde olduğu bu seçim sonrası da başarısızlığını örtmek için 'oylar çalındı' yalanını tekrar devreye soktu. Özellikle sosyal medyada bazı CHP'li isimler ve yandaş medya bu kirli manipülasyonun içinde yer aldı.