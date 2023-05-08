PKK'nın "Kılıçdaroğlu'na şans verin" çıkışı sonrası Bay Bay Kemal'den bölücülere methiyeler: "HDP bize destek veriyor, memnunuz"





Tam da bu noktada özgürlüğü için Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan Selahattin Demirtaş'ın zamanlaması manidar bir şekilde yaptığı çağrıya bakmakta fayda var.



Demirtaş, "Tarihi seçim için artık sayılı gün saatler kaldı. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da kullanın. 1 oy HDP'ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.



Öte yandan Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da "14 Mayıs'tan sonra Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak" diye konuştu.