PKK'nın "Kılıçdaroğlu'na şans verin" çıkışı sonrası Bay Bay Kemal'den bölücülere methiyeler: "HDP bize destek veriyor, memnunuz"

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.
"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ OLACAK, ANAYASA SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK"
Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDPKK'nın Diyarbakır adayı Azad Barış da "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin'i geri alacağız. Anayasayı sil baştan değiştireceğiz"" çıkışında bulundu.
"ÖCALAN VE DEMİRTAŞ İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS VERİN"
Son olarak topa PKK'nın sözde Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem girdi. "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" diyen Serdem bunu Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü için yapacaklarını ima etti.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye methiyeler düzdü.
"HDP TÜM BİLEŞENLERİYLE BİZİMLE, MEMNUNUZ"
Katıldığı canlı yayında kirli ittifakı kendi ağzıyla itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Bizim görüşümüz net, HDP'nin görüşü net. HDP bütün bileşenleriyle bize destek veriyor. Biz bu destekten memnunuz" şeklinde konuştu.