Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri kızdırmayın, yanlış yapmayın





Bugüne kadar 'reklam' olduğu gerekçesiyle terör örgütlerinin adını dillendirmediğini ifade eden ve ilk tur öncesinde terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, 'milliyetçi' seçmene yakın gözükmek için PKK ve FETÖ ile mücadele açıklamaları yaptı.

Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu.