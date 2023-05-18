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    • 19.05.2023 04:36
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    • 19.05.2023 04:36
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri kızdırmayın, yanlış yapmayın

    İlk tur öncesi teröristlere 'özgürlük', 'özerlik' gibi vaatlerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs hezimeti sonrası ikinci tur seçimleri için sözde 'milliyetçi' pozları kesmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun bu pozları 7'li koalisyonun ortağı HDP'de büyük rahatsızlık oluşturdu. HDP'li Hasip Kaplan sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı vererek, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez. HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır." dedi.

    Kılıçdaroğlu’na ’Oğan’ ayarı

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu ezici bir üstünlükle eline alırken, cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.



    Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için söylemlerinde değişikliğe gitti.



    Bugüne kadar 'reklam' olduğu gerekçesiyle terör örgütlerinin adını dillendirmediğini ifade eden ve ilk tur öncesinde terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, 'milliyetçi' seçmene yakın gözükmek için PKK ve FETÖ ile mücadele açıklamaları yaptı.

    Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu.



        KILIÇDAROĞLU'NA 'OĞAN' AYARI: HDP'LİLERİ KÜSTÜRÜP YANLIŞ YAPMA
        HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma" mesajı verdi.



        "SİNAN OĞAN ŞİŞİRİLMİŞ BİR BALONDUR"
        Kaplan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:
        "Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur, ona oy verenler arkasında yok. Kılıçdaroğlu, bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın. Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez.



        "BİRLEŞMENİN, DAYANIŞMANIN, DOSTLUĞUN BİR SINIRI VARDIR"
        Siyaset satranç gibidir. Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-mat gibi, anlarsınız. Benim terörist, dinci, ırkçı, faşist ayrımcı bölücülere karşı olduğumu herkes bilir. Biz Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şey istemeden desteledik. İnandık, güvendik, pazarlık yapmadık. Üç Kuruş Siyasete Malzeme etmeye niyetimiz Yok Her şeyin bir sabrı sınırı vardır, kimseye köle esir değiliz, birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır. Kimse kusura bakmasın..!"
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