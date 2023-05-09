Seçime sayılı günler kala HDPKK ve CHP'nin kirli planları tek tek gün yüzüne çıkıyor: Kürdistan'a özgürlük naraları

14 Mayıs 2023 seçimleri için 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi HDP ile kirli pazarlığa oturmak olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ne vaat ettiği seçime sayılı günler kala tek tek günyüzüne çıkmaya başladı.
HDP'Lİ SİNAN ÇİFTYÜREK: KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK
"Kürdistan'a statü istiyoruz" açıklamasında bulunan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özgürlük' naraları atıp, "Anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" diye konuştu.
Çiftyürek açıklamasında şunları söyledi:
"KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"
"Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı çok önemli bir ittifak. 9 siyasi parti ve örgüt bu ittifakta yer alıyoruz. Geç de olsa bu ittifakla halkımıza müjdeli bir haber vermiş olduk. Deklarasyonumuzda 5 önemli madde yer alıyor. Birincisi; Kürdistan'a statü istiyoruz. Güney'de resmi bir statü var. Rojava'da bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük"