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    • 10.05.2023 05:51
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    Seçime sayılı günler kala HDPKK ve CHP'nin kirli planları tek tek gün yüzüne çıkıyor: Kürdistan'a özgürlük naraları

    14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala HDPKK ve CHP arasında gerçekleşen kirli pazarlığın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise HDP'nin Van vekil adayı Sinan Çiftyürek'ten geldi. "Kürdistan'a özgürlük" diye böğüren HDPKK'lı Çiftyürek, "Anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük" diye konuştu.

    Kürdistan’a özgürlük naraları

    14 Mayıs 2023 seçimleri için 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi HDP ile kirli pazarlığa oturmak olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ne vaat ettiği seçime sayılı günler kala tek tek günyüzüne çıkmaya başladı.



    HDP'Lİ SİNAN ÇİFTYÜREK: KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK
    "Kürdistan'a statü istiyoruz" açıklamasında bulunan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özgürlük' naraları atıp, "Anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" diye konuştu.



    Çiftyürek açıklamasında şunları söyledi:

    "KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"
    "Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı çok önemli bir ittifak. 9 siyasi parti ve örgüt bu ittifakta yer alıyoruz. Geç de olsa bu ittifakla halkımıza müjdeli bir haber vermiş olduk. Deklarasyonumuzda 5 önemli madde yer alıyor. Birincisi; Kürdistan'a statü istiyoruz. Güney'de resmi bir statü var. Rojava'da bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük"



        'BELEDİYELER ÜZERİNDEN...'
        Çiftyürek, "Belirtiğimiz statü kavramının içerisini şu aşamada tek tek dolduramayız, nasıl olacağını belirleyemeyiz, herhangi bir isim veremeyiz. Ancak coğrafik bir statü olmalıdır. Bu statü Güney modeli mi Rojava modele mi olur? Belediyeler üzerinden mi olur? Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil." sözleriyle kirli ajandalarını açık etti.

        DAHA ÖNCEDE "KÜRDİSTAN'A ÖZERKLİK" İÇİN ÇALIŞACAKLARINI İLAN ETMİŞTİ
        HDP'nin Van milletvekili adayı, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Meclis'te "Kürdistan'a özerklik" için çalışacaklarını ilan etti.

        PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam'a konuşan Çiftyürek, "Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'te tüm boyutları ile konuşulsun. Geldikleri nokta 'Kürt vardır Kürdistan yoktur.' İyi de Kürtler uzaydan mı geldi? Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?" dedi.


            HDPKK'nın içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri doğu illerinde Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı ile seçimlere giriyor. Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı ve HDPKK Van Adayı Sinan Çiftyürek, Yeni Yaşam'da yayımlanan röportajında ittifakın amacını ve hedeflerini anlattı.


            'FEDERASYONDA SADECE KÜLTÜREL HAKLAR OLMAZ'

            Çiftyürek, ittifakın seçim tutum deklarasyonu ile ilgili, "Öne çıkan taleplerden biri Kürtlere statü verilmesiydi. İttifak nasıl bir statü talep ediyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

            "Deklarasyon öz itibari ile 'Kürdistan'a özerklik Türkiye'ye demokrasi' diyor. Kürdistan'a özerklik deyince içini dolduruyor. Sadece kültürel haklarla olmaz. Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Dolayısıyla deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'e gelecekse, biz Meclis'ten gelmesinden yanayız. Kürt meselesi tüm boyutları ile konuşulsun. Kürt yoktur diyorlardı. Şimdi geldikleri nokta "Kürt vardır Kürdistan yoktur." İyi de Kürtler uzaydan mı geldi! Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?"

            KANDİL'LE MÜZAKEREYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR
            Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin yedek lastiği olan HDP'nın adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi.

            Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde HDPKK ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın rol sahibi olacağını dile getiren Çandar, "Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak" diye konuşmuştu.

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            Haberler Güncel Seçime sayılı günler kala HDPKK ve CHP'nin kirli planları tek tek gün yüzüne çıkıyor: Kürdistan'a özgürlük naraları
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