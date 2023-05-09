Seçime sayılı günler kala HDPKK ve CHP'nin kirli planları tek tek gün yüzüne çıkıyor: Kürdistan'a özgürlük naraları



'FEDERASYONDA SADECE KÜLTÜREL HAKLAR OLMAZ'

Çiftyürek, ittifakın seçim tutum deklarasyonu ile ilgili, "Öne çıkan taleplerden biri Kürtlere statü verilmesiydi. İttifak nasıl bir statü talep ediyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Deklarasyon öz itibari ile 'Kürdistan'a özerklik Türkiye'ye demokrasi' diyor. Kürdistan'a özerklik deyince içini dolduruyor. Sadece kültürel haklarla olmaz. Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Dolayısıyla deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'e gelecekse, biz Meclis'ten gelmesinden yanayız. Kürt meselesi tüm boyutları ile konuşulsun. Kürt yoktur diyorlardı. Şimdi geldikleri nokta "Kürt vardır Kürdistan yoktur." İyi de Kürtler uzaydan mı geldi! Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?"