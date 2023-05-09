Türkiye’nin üzerine çöken ‘Karabulut’! Takvim.com.tr’den Kılıçdaroğlu dosyası: Akçeli işler, ballı ihaleler, kundaktaki torununu bile sigortaladı

AKRABALARINI SINAVSIZ AÇIKTAN ATADI

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte ana tarafından baba tarafına, eşinin akrabalarına… birçok yakınını sınavsız bir şekilde atadı.







KARABULUT SOYADINA DİKKAT

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun eski soyadı Karabulut… Bay Bay Kemal, Karabulut soyadına sahip akrabalarını kuruma açıktan atadı.





Fotoğrafta: Karabulut soyadına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun (Karabulut) sınavsız atadığı akrabaları







Fotoğrafta: Gündüz soyadına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınavsız atadığı anne tarafından akrabaları



'GÜNDÜZ'LERİ DE ES GEÇMEMİŞ!

Kılıçdaroğlu'nun merhum annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'nun soyadı Gündüz… O dönemin SSK Genel Müdürü olan CHP lideri, 'Gündüz'leri de es geçmemiş.







Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun 'Düzgün' soyadına mensup yakınlarından oluşan atama listesi



CHP lideri kendi döneminde yapılan personel alımı ile ilgili usulsüzlükleri yine kendi döneminde kendi onayıyla işlemden kaldırmıştır.