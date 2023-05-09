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    • 09.05.2023 16:12
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    Türkiye’nin üzerine çöken ‘Karabulut’! Takvim.com.tr’den Kılıçdaroğlu dosyası: Akçeli işler, ballı ihaleler, kundaktaki torununu bile sigortaladı

    Şaibelerle dolu karanlık bir geçmiş, bölücülerle yol yürüyüp iktidar olma hayalleri kuran bir isim… Kemal Karabulut ya da birçoğunuzun bildiği adıyla Kemal Kılıçdaroğlu… İnsanoğlu çabuk unutur, ancak arşiv asla unutmaz. Bu bağlamda Takvim.com.tr  ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ dosyasını açtı, CHP liderinin akçeli işlerini tek tek açığa çıkardı. İşte SSK’nın batışından Tunceli lobisine verilen ballı ihalelere, ilkokul çağındaki oğlu ve kundaktaki torununu sigortalamaktan, sınavsız atanan akrabalara Kemal Kılıçadaroğlu gerçeği. | TAKVİM.COM.TR - ÖZEL DOSYA

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Türkiye’nin üzerine çöken ‘Karabulut’!

    Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Seçim sath-ı mailindeki bu süreçte 86 milyon vatandaş, 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Helalleşme tiyatrosuna girişip FETÖ ve diğer terörle iltisaklılara iade-i itibar vadeden, bölücülere "yerel özerklik" şartı sunup Kandil'e selam çakan, HDPKK'dan aldığı destekle cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık edecek konuma düşüren Kılıçdaroğlu, hükümetin sembol eser ve projelerine de çökmekten geri durmadı.

    CHP lideri, meydanlardan evinin mutfağına, Twitter'dan Tiktok'a uygun zemini yakaladığı her platformda mesnetsiz iddia ve temelsiz dayanaklarla 'yolsuzluk var' yaygarası kopardı. Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterip kirli propaganda faaliyetleri yürüttü.



    GEÇMİŞİ ŞAİBELERLE DOLU, KARANLIK!
    Ancak Bay Bay Kemal'in atladığı bir nokta var idi… O da şaibelerle dolu karanlık geçmişi.

    Bu bağlamda Takvim.com.tr 'Kemal Kılıçdaroğlu' dosyasını açtı, CHP liderinin akçeli işlerini tek tek açığa çıkardı.

    1992'DEN 2000'E ARALIKSIZ ZARAR EDEREK ÇÖKEN BİR SSK
    Takvim yaprakları 1992'yi gösteriyor… Kılıçdaroğlu o dönem SSK Genel Müdürlüğü'ne atanıyor. 1991 yılına kadar kar eden kurum, Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 1992'den 2000'e kadar zarar üstüne zarar edip iflas etti.

    Bu durumu somut örneklerle ele alalım;



    1991'de Kılıçdaroğlu'ndan önceki genel müdür Ziya Yalçın Sayın 128.00 bin liralık karla anahtarları Kılıçdaroğlu'na devrediyor.

    1992'de Kılıçdaroğlu %2684 zarar oranına erişip SSK'yı 2.556.000 lira kayba uğratıyor.

    1993'te Kılıçdaroğlu, %216,3 zararla 8.084.000 lira eksi bakiyeye düşüyor.

    1994'de Kılıçdaroğlu, %140 zararla 19.399.000 liralık zarara sebebiyet veriyor.

    1995'te Kılıçdaroğlu, %319,3 zararla SSK'nın kasasından 81.335.000 liranın uçmasına ön ayak oluyor.

    1996'da Kılıçdaroğlu, %77,5 zararla SSK'yı 144.383.000 lira kayba uğratıyor.

    1997'de Kılıçdaroğlu, %132,7 zarara yol açıyor. Kurum 336.000.000 lira zarar ediyor.

    1998'de Kemal Kılıçdaroğlu, %33'lük zararla SSK'yı 447.000.00 lira içeri sokuyor.

    1999'da Kılıçdaroğlu, %148.5 zararla kurumu 1 milyar 111 milyon lira zarar uğratıyor.



        KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE VERİLEN İHALELER
        SSK ihalelerini Tuncelili yakınları ve CHP il başkanına davetiye usulüne göre vermiş, söz konusu ihaleler %2119'a varan fiyat artışları ile tamamlanmıştır.

        - 1992 yılında İstanbul Göztepe Hastanesi'nin genel onarım inşaatına ilişkin ihale dönemin CHP ile başkanı Ali Özcan'a veriliyor. Özcan aynı zamanda Kılıçdaroğlu gibi Tuncelili.

        - 1993 yılında Tunceli Sağlık Meslek Lisesi inşaatı için davetiye usulü ihale ile Ali Rıza Olcay'a veriliyor. Söz konusu ihalede %747 fiyat artışı yapılması dikkatlerden kaçmıyor. İhaleye alan Olcay, Tuncelili ve Kılıçdaroğlu'nun yakını.

        - Sene 1993'teki İstanbul Merdivenköy Dispanser inşaatının ihalesi… İhaleyi davetiye usulü ilen alan isim Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili bir başka yakını Adil Özçırpıcı. Bu ihalede de %596 fiyat artışı yapıldı.



        - 1995 yılındaki Gaziantep Dispanser ve Sigorta Müdürlüğü onarımı ihalesinde %252 fiyat artışı




        1997 - Kırşehir Hastanesi onarımı… Davetiye usulü ile verilen ihalede%594 fiyat artışı gözlemlenmiş.




        Sene 1998… Oyak İnşaat'a yüksek meblağlı ihaleler Kılıdaroğlu'nun inisiyatifi ve yönetim kurulu kararıyla verilmiş.



        OĞLUNU 14'ÜNDE SİGORTALI YAPTI
        İhale skandalları bir kenara dursun Kılıçdaroğlu, o dönem 14'ünde olan oğlu Kerem'i ilkokulda okuduğu sırada sigortalı yapmıştır.



        1 Mayıs 1983 doğumlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun 1 Mart 1997'de işe giriş kaydı mevcut.



        10 AYLIK TORUNUNA BİLE SİGORTALADI
        Kılıçdaroğlu, 2007 doğumlu olan ve o dönem henüz 10 aylık olan Duru Nadir'i erken emeklilikten faydalansın diye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (Nisan 2008) iki önce sigortalı yaptı.

            AKRABALARINI SINAVSIZ AÇIKTAN ATADI
            7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte ana tarafından baba tarafına, eşinin akrabalarına… birçok yakınını sınavsız bir şekilde atadı.



            KARABULUT SOYADINA DİKKAT
            Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun eski soyadı Karabulut… Bay Bay Kemal, Karabulut soyadına sahip akrabalarını kuruma açıktan atadı.



            Fotoğrafta: Karabulut soyadına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun (Karabulut) sınavsız atadığı akrabaları



            Fotoğrafta: Gündüz soyadına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınavsız atadığı anne tarafından akrabaları

            'GÜNDÜZ'LERİ DE ES GEÇMEMİŞ!
            Kılıçdaroğlu'nun merhum annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'nun soyadı Gündüz… O dönemin SSK Genel Müdürü olan CHP lideri, 'Gündüz'leri de es geçmemiş.




            Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun 'Düzgün' soyadına mensup yakınlarından oluşan atama listesi

            CHP lideri kendi döneminde yapılan personel alımı ile ilgili usulsüzlükleri yine kendi döneminde kendi onayıyla işlemden kaldırmıştır.



            KENDİ YAZDI KENDİ ONAYLADI: YANDAŞLARINI SINAVSIZ İŞE ALDI
            Aynı Kılıçdaroğlu işsizliğin had safhada olduğu bir dönemde SSK'da iş için yeterli başvuru bulunmadığı gerekçesiyle kendi adamlarına hazırlattığı raporu kendisi onaylamış, buna istinaden kendi yandaşlarını sınavsız olarak işe aldı.

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            Haberler Güncel Türkiye’nin üzerine çöken ‘Karabulut’! Takvim.com.tr’den Kılıçdaroğlu dosyası: Akçeli işler, ballı ihaleler, kundaktaki torununu bile sigortaladı
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