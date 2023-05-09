Türkiye’nin üzerine çöken ‘Karabulut’! Takvim.com.tr’den Kılıçdaroğlu dosyası: Akçeli işler, ballı ihaleler, kundaktaki torununu bile sigortaladı

Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Seçim sath-ı mailindeki bu süreçte 86 milyon vatandaş, 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli siyasetine maruz kalıyor.
Helalleşme tiyatrosuna girişip FETÖ ve diğer terörle iltisaklılara iade-i itibar vadeden, bölücülere "yerel özerklik" şartı sunup Kandil'e selam çakan, HDPKK'dan aldığı destekle cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık edecek konuma düşüren Kılıçdaroğlu, hükümetin sembol eser ve projelerine de çökmekten geri durmadı.
CHP lideri, meydanlardan evinin mutfağına, Twitter'dan Tiktok'a uygun zemini yakaladığı her platformda mesnetsiz iddia ve temelsiz dayanaklarla 'yolsuzluk var' yaygarası kopardı. Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterip kirli propaganda faaliyetleri yürüttü.
GEÇMİŞİ ŞAİBELERLE DOLU, KARANLIK!
Ancak Bay Bay Kemal'in atladığı bir nokta var idi… O da şaibelerle dolu karanlık geçmişi.
Bu bağlamda Takvim.com.tr 'Kemal Kılıçdaroğlu' dosyasını açtı, CHP liderinin akçeli işlerini tek tek açığa çıkardı.
1992'DEN 2000'E ARALIKSIZ ZARAR EDEREK ÇÖKEN BİR SSK
Takvim yaprakları 1992'yi gösteriyor… Kılıçdaroğlu o dönem SSK Genel Müdürlüğü'ne atanıyor. 1991 yılına kadar kar eden kurum, Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 1992'den 2000'e kadar zarar üstüne zarar edip iflas etti.
Bu durumu somut örneklerle ele alalım;
1991'de Kılıçdaroğlu'ndan önceki genel müdür Ziya Yalçın Sayın 128.00 bin liralık karla anahtarları Kılıçdaroğlu'na devrediyor.
1992'de Kılıçdaroğlu %2684 zarar oranına erişip SSK'yı 2.556.000 lira kayba uğratıyor.
1993'te Kılıçdaroğlu, %216,3 zararla 8.084.000 lira eksi bakiyeye düşüyor.
1994'de Kılıçdaroğlu, %140 zararla 19.399.000 liralık zarara sebebiyet veriyor.
1995'te Kılıçdaroğlu, %319,3 zararla SSK'nın kasasından 81.335.000 liranın uçmasına ön ayak oluyor.
1996'da Kılıçdaroğlu, %77,5 zararla SSK'yı 144.383.000 lira kayba uğratıyor.
1997'de Kılıçdaroğlu, %132,7 zarara yol açıyor. Kurum 336.000.000 lira zarar ediyor.
1998'de Kemal Kılıçdaroğlu, %33'lük zararla SSK'yı 447.000.00 lira içeri sokuyor.
1999'da Kılıçdaroğlu, %148.5 zararla kurumu 1 milyar 111 milyon lira zarar uğratıyor.