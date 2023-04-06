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    • Güncel
    • 06.04.2023 12:52
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    • 06.04.2023 13:19
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    HDP'nin yedeği Yeşil Sol, FETÖ ve Kandil solcularını listeye yazdı! Hasan Cemal'den sonra Cengiz Çandar!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP hülle yaparak seçime Yeşil Sol maskesi altında girecek. Hasan Cemal'in ardından Cengiz Çandar’ın da Kandil'in güdümündeki parti Yeşil Sol'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Hasan Cemal'in Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girdiği bilinirken Cengiz Çandar'ın da yine PKK'lı ve FETÖ'cülerle teması biliniyor... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kandil’in FETÖ’nün solcuları Yeşil Sol’dan aday!

    6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak hız kazanırken HDP'nin Yeşil Sol maskesiyle yaptığı hülle girişimini takvim.com.tr ayrıntılarıyla deşifre etti.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durumla 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.

    Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla deşifre etti.

    Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

    MİTHAT SANCAR HÜLLEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
    Yaşananlar sonrası HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." ifadeleriyle hülleyi itiraf etmişti.

    YEŞİL SOL'DA SKANDAL İSİMLER
    Yeşil Sol partisinde skandal isimler de yer alıyor.

    LGBT'Lİ İSİM LİSTEDE
    Son olarak HDP ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı şarkıcı Semyani Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.

    YEŞİL SOL'UN SÖZCÜSÜNÜN PKK BAĞI
    Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK ile bağı ortaya çıkmıştı. Terör örgütüne üye olma suçundan kaydı olan Kılıçgün'ün kayınbiraderinin de dağda olduğu tespit edildi.

    Yeşil Sol Parti Eş sözcülüğü yürüten Çiğdem Kılıçgün'ün "Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma" suçundan 3 adet, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye sokulması" suçundan 1 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Kılıçgün'ün aynı zamanda BDP Eski İl Başkanlığı, HDP Eski İstanbul İl Başkanlığı, HDP eski PM üyeliği, HDP Yürütme kurulu üyelikleri olduğu belirlendi.

    EŞİNİN KARDEŞİ KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR!
    Ayrıca Kılıçgün'ün eşi Davut Uçar'ın erken kardeşi Hamza Ercan kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olduğu tespit edildi.

        KANDİL'İN FETÖ'NÜN SOLCULARI DA LİSTEDE!
        Parti'de terörle irtibatlı isimler listelere sokulurken ve görev verilirken 2 isim daha dikkat çekti.

        HASAN CEMAL VE CENGİZ ÇANDAR
        Kandil'de PKK'lı teröristlerle kol kola girdiği bilinen Gazeteci Hasan Cemal ve FETÖ'cüler tarafından övülen Cengiz Çandar'da Yeşil Sol'dan seçime girecek.

        Osmanlı'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti.

        TBMM'ye girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor.


        Fotoğrafta: Hasan Cemal ve PKK'lı teöristbaşı Murat Karayılan

        Cemal'in, Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilmesinin ardından Cengiz Çandar da Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

        Çandar'ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti'ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

        Başvurunun ardından Çandar'a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.


        Cengiz Çandar CHP yandaşı T24'e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

        "HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız."

        CENGİZ ÇANDAR FETO'YU FETÖ'CÜLER ÇANDAR'I ÖVMÜŞTÜ
        Cengiz Çandar yıllar önce TV programına konuk ettiği Fethullah Gülen'e güzellemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

        Çandar, FETÖ elebaşı Gülen'i "Kaldırın Osmanlı haritasını önümden, ufkumu daraltıyor, bana dünya haritasını getirin, diyen biridir Gülen.." ifadeleriyle övmüştü.

        FETÖ'cü Said Sefa'nın gazeteci Cengiz Çandar'a "Duayen gazeteci" diyerek övgüler dizdiği mesajlarıda ortaya çıkmıştı.

        "PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEYİN"
        Öte yandan Çandar, 'çözüm' için PKK'nın 'terör örgütü' olarak görülmemesi gerektiğinden bahsederek "PKK olgusunu 'terörizm', PKK'nın kendisini 'terör örgütü' ve mensuplarını da 'terörist' olarak tanımlamak yerine durumu bir 'Kürt isyanı' olarak tanımlamak gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.


        Fotoğrafta: Cengiz Çandar, Suriye PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'le...

        Cengiz Çandar da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la buluşmuştu. (Fotoğrafta: Cengiz Çandar Kandil'de Abdullah Öcalan'ı takip ediyor. Sağda ayakta/bıyıklı)
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        Kandil’in FETÖ’nün solcuları Yeşil Sol’dan aday!
        Haberler Güncel HDP'nin yedeği Yeşil Sol, FETÖ ve Kandil solcularını listeye yazdı! Hasan Cemal'den sonra Cengiz Çandar!
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