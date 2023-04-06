HDP'nin yedeği Yeşil Sol, FETÖ ve Kandil solcularını listeye yazdı! Hasan Cemal'den sonra Cengiz Çandar!

6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak hız kazanırken HDP'nin Yeşil Sol maskesiyle yaptığı hülle girişimini takvim.com.tr ayrıntılarıyla deşifre etti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durumla 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.
Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla deşifre etti.
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MİTHAT SANCAR HÜLLEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Yaşananlar sonrası HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." ifadeleriyle hülleyi itiraf etmişti.
YEŞİL SOL'DA SKANDAL İSİMLER
Yeşil Sol partisinde skandal isimler de yer alıyor.
LGBT'Lİ İSİM LİSTEDE
Son olarak HDP ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı şarkıcı Semyani Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.
YEŞİL SOL'UN SÖZCÜSÜNÜN PKK BAĞI
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK ile bağı ortaya çıkmıştı. Terör örgütüne üye olma suçundan kaydı olan Kılıçgün'ün kayınbiraderinin de dağda olduğu tespit edildi.
Yeşil Sol Parti Eş sözcülüğü yürüten Çiğdem Kılıçgün'ün "Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma" suçundan 3 adet, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye sokulması" suçundan 1 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kılıçgün'ün aynı zamanda BDP Eski İl Başkanlığı, HDP Eski İstanbul İl Başkanlığı, HDP eski PM üyeliği, HDP Yürütme kurulu üyelikleri olduğu belirlendi.
EŞİNİN KARDEŞİ KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR!
Ayrıca Kılıçgün'ün eşi Davut Uçar'ın erken kardeşi Hamza Ercan kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olduğu tespit edildi.