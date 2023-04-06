HDP'nin yedeği Yeşil Sol, FETÖ ve Kandil solcularını listeye yazdı! Hasan Cemal'den sonra Cengiz Çandar!

KANDİL'İN FETÖ'NÜN SOLCULARI DA LİSTEDE!

Parti'de terörle irtibatlı isimler listelere sokulurken ve görev verilirken 2 isim daha dikkat çekti.

HASAN CEMAL VE CENGİZ ÇANDAR

Kandil'de PKK'lı teröristlerle kol kola girdiği bilinen Gazeteci Hasan Cemal ve FETÖ'cüler tarafından övülen Cengiz Çandar'da Yeşil Sol'dan seçime girecek.

Osmanlı'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti.

TBMM'ye girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor.



Fotoğrafta: Hasan Cemal ve PKK'lı teöristbaşı Murat Karayılan

Cemal'in, Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilmesinin ardından Cengiz Çandar da Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Çandar'ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti'ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Başvurunun ardından Çandar'a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.



Cengiz Çandar CHP yandaşı T24'e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız."

CENGİZ ÇANDAR FETO'YU FETÖ'CÜLER ÇANDAR'I ÖVMÜŞTÜ

Cengiz Çandar yıllar önce TV programına konuk ettiği Fethullah Gülen'e güzellemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Çandar, FETÖ elebaşı Gülen'i "Kaldırın Osmanlı haritasını önümden, ufkumu daraltıyor, bana dünya haritasını getirin, diyen biridir Gülen.." ifadeleriyle övmüştü.

FETÖ'cü Said Sefa'nın gazeteci Cengiz Çandar'a "Duayen gazeteci" diyerek övgüler dizdiği mesajlarıda ortaya çıkmıştı.

"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEYİN"

Öte yandan Çandar, 'çözüm' için PKK'nın 'terör örgütü' olarak görülmemesi gerektiğinden bahsederek "PKK olgusunu 'terörizm', PKK'nın kendisini 'terör örgütü' ve mensuplarını da 'terörist' olarak tanımlamak yerine durumu bir 'Kürt isyanı' olarak tanımlamak gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğrafta: Cengiz Çandar, Suriye PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'le...

Cengiz Çandar da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la buluşmuştu. (Fotoğrafta: Cengiz Çandar Kandil'de Abdullah Öcalan'ı takip ediyor. Sağda ayakta/bıyıklı)