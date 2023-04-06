HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Partisi'nin Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK bağlantısı ortaya çıktı!

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri hız kazanırken HDP'nin hülle girişimini takvim.com.tr deşifre etti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durum ile 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.
Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla yazmıştı.
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YEŞİL SOL'UN SÖZCÜSÜNÜN PKK BAĞI!
Geçtiğimiz günlerde seçim bildirgesini açıklayan Yeşil Sol Partisi'nin Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK ile bağı ortaya çıktı.
Yeşil Sol Parti Eş sözcülüğü yürüten Çiğdem Kılıçgün'ün "Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma" suçundan 3 adet, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye sokulması" suçundan 1 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kılıçgün'ün aynı zamanda BDP Eski İl Başkanlığı, HDP Eski İstanbul İl Başkanlığı, HDP eski PM üyeliği, HDP Yürütme kurulu üyelikleri olduğu belirlendi.
EŞİNİN KARDEŞİ KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR!
Ayrıca Kılıçgün'ün eşi Davut Uçar'ın erken kardeşi Hamza Ercan kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olduğu tespit edildi.
YEŞİL SOL PROGRAMINI AÇIKLADI
30 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıkların tanıtıldığı programda, seçim bildirgesini açıkladı.
Çankaya'da bir otelde düzenlenen programda, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, açış konuşması yaptı.