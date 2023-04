HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Partisi'nin Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK bağlantısı ortaya çıktı!

Halkların Demokratik Partisi'nin "Emek, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet için..." başlığıyla başlayan program metninde 'emperyalizm' sözcüğü iki yerde geçiyor.

"Emperyalizme, savaşlara, sömürüye ve hegemonyacılığa karşı mücadele" başlığı altında şu ifadelere yer veriliyor:

"Partimizin başlıca uluslararası amacı, savaşsız, sömürüsüz, halkların eşitliğine dayalı yeni ve özgür bir dünya kurulmasıdır. Partimiz, bu amaç doğrultusunda, emperyalizmin halklarımız, Ortadoğu, Kafkasya, Balkan ve tüm dünya halkları üzerindeki egemenlik ve baskı politikalarına; emperyalist askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalara, askeri üslere ve kurumlara karşı mücadeleyi öncelikli görevi olarak kabul eder."

NE DE OLSA YEŞİL SOL'UN AKIL HOCASI RUS GÖÇMENİ YAHUDİ AMERİKALI

Bu durum söz konusu oluşumun emperyalizmin maşası olduğunun bir örneği olurken Yeşil Sol adının "akıl hocası" olarak Rus göçmeni Yahudi Amerikalı Murray Bookchin olarak biliniyor.

Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK ve Suriye'deki kolu PYD ile İmralı'daki terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın da "akıl hocası" Amerikalı bir isim karşımıza çıkıyor.

Yeşil ve Sol kavramlarının kaynağı da işte 2006 yılında ölen Rus göçmeni Yahudi Murray Bookchin.

New York - Bronx'ta Rus göçmeni Yahudi ailenin çocuğu olarak 1921'de doğan Bookchin, komünist gençlik örgütüne ve Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı. Otomotiv işçisi oldu. Sendikalarda görev aldı. Bookchin, New York'ta Alman göçmen Troçkist Josef Weber aracılığıyla sınıf mücadelesi kavramını reddeden "Demokrasi Hareketi" grubuna dahil oldu. Hareketin yayın organında yazmaya başladı. Ekoloji konusuna ağırlık verdi. İlk kitabını çıkardı: "Sentetik Çevremiz." Sonra anarşizme yönelen Bookchin, New York Anarşistler Federasyonu'nu kurdu. Kıtlık Sonrası Anarşizm (1971), Özgürlüğün Ekolojisi (1982) ve Şehirsiz Kentleşme (1987) gibi kitaplar yazmayı sürdüren Bookchin, 1988 yılında sosyal ekoloji ve özgürlükçü belediyecilik ilkelerine dayanan Sol Yeşil Ağı kurdu. İşte bugün HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol parti de adını buradan alıyor.