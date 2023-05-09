PKK elebaşları iyice pişkinleşti: 7'li koalisyona tam gaz destek: "Kandil destek veriyormuş veriyoruz tabii içinize dert mi oldu?" PKK elebaşları Karayılan ve Helin Ümit'ten yine tehdit dolu açıklamalar: Yıkacağız!



7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT: BU SÖYLEMİ TERK EDİN

Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan 7'li koalisyonun üyelerine "AK Parti-elebaşı Öcalan" söylemini terk edin talimatı veriyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarla AK Parti ve elebaşı Öcalan arasında temas olduğunu iddia eden 7'li koalisyona bu söylemi terk etti.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan etrafındaki tartışmalar konusunda da mesajlar veren Karayılan, "Biz bir kez daha tarafları uyarmak istiyoruz: Bu biçimde Önderliğimiz üzerine tartışmayın. Önderliğimizi bir araç haline getiren bu yaklaşımlar bir ahlaksızlıktır. Önder Apo'nun bulunduğu pozisyon stratejik bir pozisyondur. Kürt sorunu ve Önder Apo'nun içinde bulunduğu durum, Türkiye açısından seçim taktiklerine alet edilecek bir sorun değil, temel bir sorundur. Dolayısıyla Önderliğimizi seçimlere alet etmeye çalışmak büyük bir yanlıştır" şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK elebaşı, "Son dönemde Önder Apo üzerine birçok haber ve değerlendirme yapılıyor. Özellikle çeşitli ittifaklar birbirlerine karşı olan propagandanın temeline Önder Apo'yla görüşmeyi oturtmuş durumda. Ancak diğer yandan Önder Apo'ya dönük 2 yılı aşkın bir süredir uygulanan katı bir tecrit söz konusu. Siz Önder Apo'yla ilgili çıkan bu haberleri ve mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuyla Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ'ın kesin bir dille reddettiği skandal iddiaları yeniden gündeme getirdi.