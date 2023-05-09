PKK elebaşları iyice pişkinleşti: 7'li koalisyona tam gaz destek: "Kandil destek veriyormuş veriyoruz tabii içinize dert mi oldu?" PKK elebaşları Karayılan ve Helin Ümit'ten yine tehdit dolu açıklamalar: Yıkacağız!

14 Mayıs'taki seçime sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK'ya peş peşe destek açıklamaları yapıyor. Kandil'deki "terör ini"nden son açıklamalar terörist elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan ve Helin Ümit'ten geldi.
PKK ELEBAŞINDAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADIYLA DESTEK İTİRAFI!
Daha önce iç savaş tehdidinde bulunan elebaşlarından bu kez 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek açıklamaları geldi. Başkan Erdoğan'ın kendilerine öfkeli olduğunu belirten terör örgütü PKK'nın elebaşı Ümit, 7'li koalisyonun adayını desteklediklerini belirterek, "O yüzden tabii ki biz Kurdistan'da ve Türkiye'de açığa çıkan demokrasi iradesini de çok değerli, anlamlı görüyoruz. Bunu korumak istiyoruz. Tabii ki dağılmasını istemiyoruz. Bakın, Erdoğan yatıyor kalkıyor, buna öfke duyuyor. Nasıl Kürtlerin aklı olur da bir strateji belirlerler? Temel bütün propagandasını neyin üzerine kurmuş şu anda? Diyor ki; niye Kandil Millet İttifakı'na destek verecek? Bütün stratejisi bunun üzerine. Niye Kürtler Kılıçdaroğlu'na oy veriyor? İçine dert olmuş. Zaten kompleksli bir insan olduğu için, kendisi tercih edilmeyince panik oluyor. Yani kaygı yaşıyor. Her şeyi ve herkesi teslim alma istemi ile o kadar dolu ki!.." dedi.
ÇIKARLARIMIZ İÇİN BİR ARADAYIZ AMA KENDİ YOLUMUZU ÇİZİYORUZ YIKACAKSAK BİZ YIKACAĞIZ
Bir yandan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken alçak yalanlarla Kürtlerin terör örgütü PKK ile bir tutmaya kalkan elebaşı Ümit, HDPKK'nın 7'li koalisyonu neden desteklediğiyle ilgili savunma yapıyor. Çıkarları için bir arada olduklarını ancak kendilerinin bölücü emellerinin olduğunu itiraf eden Ümit, "Demokrasinin bir gereğidir; birileri kendi öz çıkarlarına dayalı olarak farklı politika belirleyebilir. Millet İttifakı'yla bizim ne ilişkimiz olacak. Biz kendi yolumuzu çiziyoruz. Biz 10 yıldır AKP-MHP faşizmini yıkma savaşımı yürütüyoruz. Bugün yıkılacaksa da biz yıkacağız, Kürtler yıkacak, demokrasi güçleri yıkacak, Üçüncü Yol yıkacak. Yani Kürtleri böyle araçsallaştırarak, onun üzerinden siyaset yaparak sonuç alacaklarını sanmasınlar. Kimse böyle bize geri adım attıramaz. Evet, Türkiye halkından bilinçsiz insanları etkileyebilir, ona bir şey demiyorum. Etkileyebilir ve bir kısım inanıyor gerçekten. Bir kısmını da kendisine bağlamış. Yani yaklaşık yüzde 20-25'lik bir kesimi kendisine bağlamış. Türkiye'nin kaynaklarını bir parti devleti haline dönüştürdü. Bir devlet yok, bir parti iktidarı var. O zenginliklerin bir kısmını da bir kesime aktarıyor, onları bağlamış. AKP kaybettiğinde kaybedecek bir kesim var. O yüzden onlar da çılgınca Erdoğan-Bahçeli savunuculuğu yapıyor." ifadelerini kullandı.
7'Lİ KOALİSYONLA SÖZDE DEMOKRASİ MÜCADELESİ
7'li koalisyonla birlikte sözde demokrasi mücadelesi verdikleri yalanıyla Türkiye ve Kurdistan'ın 15 Mayıs günü yeni bir sabaha uyanacağını ve Türkiye'de demokrasi mücadelesinin yeni bir döneme gireceğini vurgulayan Ümit, "Mücadele bitmeyecek, kavga bitmeyecek. Biz öyle yaklaşıyoruz. Yeni bir döneme gireceğiz, yeni bir mücadele sürecine gireceğiz. Bu temelde kadınları, gençleri, Kürt halkının tamamını, Türkiye'deki demokrasi güçlerini, Türkiye halklarını, Türkiye'deki farklılıkları, zenginlikleri, kimlikleri, Alevileri seçimlere katılmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.