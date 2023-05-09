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    • 09.05.2023 19:18
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    • 09.05.2023 19:22
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    Kılıçdaroğlu Sakarya'da FETÖ'ye 'Sana Söz' dedi! Pensilvanya'ya selam çaktı: CHP de 'bahar' diyor haşhaşiler de...

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tamamını görevlerine iade edeceğiz" diyerek iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHK'lılara şimdi de "Size baharı getireceğiz" sözü verdi. HDPKK ve Kandil'e verdiği 'söz'lerden sonra FETÖ'ye de 'Sana Söz' diyen Kılıçdaroğlu büyük tepki uyandırdı. Öte yandan CHP “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ’cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'na peşi sıra destek açıklamasında bulunan FETÖ'cü firariler mevcut. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu FETÖ’ye ’Sana Söz’ dedi!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    BAY BAY KEMAL FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VERECEK: "TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"
    Bir yandan da Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb. terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.

    Bay Bay Kemal her fırsatta "KHK'lılarının tamamını görevlerine iade edeceğiz" vaadini dile getiriyor, FETÖ'ye göz kırpıyor.



    Bu durumun son örneği bugün Sakarya'da kayıtlara geçti.



    KILIÇDAROĞLU FETÖ'YE "SANA SÖZ" DEDİ: "KHK'LILARA BAHARI GETİRECEĞİZ"
    Kentte açıklamalarda bulunan 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lılara baharı getireceğiz" diyerek Pensilvanya'ya selam çaktı.


    Fotoğrafta: CHP liderinden sürekli iade-i itibar sözleri alan KHK'lılar, Sakarya'daki mitingde pankartlarla 7'li koalisyona destek oldu.

    Kılıçdaroğlu'na Sakarya'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.



    KILIÇDAROĞLU 'SÖZ' DİYOR, FETÖ DE 'BAHAR'I BEKLİYOR
    CHP, "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ'cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor.



    VIP dinleme nedeniyle hapiste olan FETÖ'cü E.D., Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası nedeniyle başka cezaevinde bulunan A.K.'ya gönderdiği mektupta baharın yaklaştığını söylüyor.

        FETÖ'CÜ HAİNLERDEN PEŞİ SIRA DESTEK MESAJLARI
        Tam da bu noktada Pensilvanya'dakilere 'bahar getirme' sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek veren FETÖ'cü hainlere dikkat çekmekte fayda var...

        Öte yandan firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte destek mesajları paylaştı:

        * Hakan Şükür: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.

        * Emre Uslu: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.

        * Tuncay Opçin: Deprem Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.

        * Aydoğan Vatandaş: Özal'ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.
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