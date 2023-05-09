Kılıçdaroğlu Sakarya'da FETÖ'ye 'Sana Söz' dedi! Pensilvanya'ya selam çaktı: CHP de 'bahar' diyor haşhaşiler de...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.