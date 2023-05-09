Kılıçdaroğlu Sakarya'da FETÖ'ye 'Sana Söz' dedi! Pensilvanya'ya selam çaktı: CHP de 'bahar' diyor haşhaşiler de...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
BAY BAY KEMAL FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VERECEK: "TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"
Bir yandan da Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb. terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.
Bay Bay Kemal her fırsatta "KHK'lılarının tamamını görevlerine iade edeceğiz" vaadini dile getiriyor, FETÖ'ye göz kırpıyor.
Bu durumun son örneği bugün Sakarya'da kayıtlara geçti.
KILIÇDAROĞLU FETÖ'YE "SANA SÖZ" DEDİ: "KHK'LILARA BAHARI GETİRECEĞİZ"
Kentte açıklamalarda bulunan 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lılara baharı getireceğiz" diyerek Pensilvanya'ya selam çaktı.
Fotoğrafta: CHP liderinden sürekli iade-i itibar sözleri alan KHK'lılar, Sakarya'daki mitingde pankartlarla 7'li koalisyona destek oldu.
Kılıçdaroğlu'na Sakarya'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
KILIÇDAROĞLU 'SÖZ' DİYOR, FETÖ DE 'BAHAR'I BEKLİYOR
CHP, "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ'cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor.
VIP dinleme nedeniyle hapiste olan FETÖ'cü E.D., Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası nedeniyle başka cezaevinde bulunan A.K.'ya gönderdiği mektupta baharın yaklaştığını söylüyor.