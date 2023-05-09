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    • 10.05.2023 02:26
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    Böyle riyakarlık görülmedi! FETÖ ile aynı yorgana ayak uzatan CHP'li Engin Özkoç'tan 'Google' vurgulu rezil paylaşım

    FETÖ'nün davetlisi olarak ABD'ye giden, FETÖ gecelerinde boy boy görüntüleri çıkan, firari vatan hainleri ile yan yana görüntülenip sohbet etmekten geri durmayan CHP'li Engin Özkoç büyük bir riyakarlığa imza attı. Özkoç, Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını iddia edip hükümeti hedef gösterdi. CHP - FETÖ ilişkisinde ön plana çıkan bir ismin geçmişine bakmaksızın ettiği büyük laflar tepki uyandırdı. Bu bağlamda Takvim.com.tr Engin Özkoç'un FETÖ ile olan dirsek temasını sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Böyle riyakarlık görülmedi! CHP’li Özkoç ve FETÖ...

    2023 seçimlerine 4 günlük bir zaman dilimi kaldı. CHP'nin yalan ve iftiraya dayalı kirli siyaseti hız kazandı.

    CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını söyleyip süslü cümlelerle Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını iddia etti.



    FETÖ ORGANİZASYONLARININ ARANAN İSMİNDEN REZİL PAYLAŞIM
    Twitter hesabından rezil bir paylaşıma imza atan Özkoç, "Hani hep soruyorlar ya 'çıkar bakayım telefonunu' diye. İşte o telefonunuzu çıkartın, Google'a girin. Ve oraya Tayyip Erdoğan Fetullah Gülen yazın. Arama sonuçları ortada! Bir terör örgütü ile ilişkisi olan varsa o da AKP iktidarıdır!" ifadelerini kullandı.



    Ancak FETÖ etkinliklerinde boy boy fotoğrafları olan Özkoç'un bu çelişkili sözleri sonrası akıllara CHP'li Barış Yarkadaş'ın attığı tweeti getirdi.

    ENGİN ÖZKOÇ FETÖ'NÜN DAVETLİSİ OLARAK ABD'YE GİTTİ
    CHP'li Barış Yarkadaş 2013 yılında yaptığı açıklamada Özkoç'un 2013 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini söylemişti.

    Yarkadaş paylaşımında, "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ifadelerini kullanmıştı.


        Tam da bu noktada CHP'nin FETÖ ile olan dirsek temasına dikkat çekmekte fayda var;

        ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI
        CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yan yana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal bir görüntüsü ortaya çıkmıştı.



        FETÖ İLE KOL KOLA
        Görüntüler Nisan 2014'te ABD'de Türkiye aleyhine yürütülen kumpas Halkbankası soruşturmasından hemen önce yapılan toplantıda kayda geçmişti.

        Konuklar arasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür, FETÖ'nün iş adamı örgütlenmesi olan TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral'le FETÖ'cü sözde akademisyenler de vardı.

        CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI
        CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görülmüştü.

        Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

        Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.



        FETÖ İMAMIYLA YAN YANA: "YANIMDA GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KORKMA"
        CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı.



        Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.



        2015'TE ÖRGÜTE ARKA ÇIKMIŞTI
        FETÖ'ye ait dershanelerin ve okulların kapatılmasına yönelik tehditler savuran CHP'li Engin Özkoç, 4 Ağustos 2015'te yaptığı açıklamada, "Bir kere dershanelerin kapatılması temelden yanlış, kapatamazsınız" ifadelerini kullanmış, örgüte arka çıkmıştı.
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        Haberler Güncel Böyle riyakarlık görülmedi! FETÖ ile aynı yorgana ayak uzatan CHP'li Engin Özkoç'tan 'Google' vurgulu rezil paylaşım
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