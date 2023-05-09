Böyle riyakarlık görülmedi! FETÖ ile aynı yorgana ayak uzatan CHP'li Engin Özkoç'tan 'Google' vurgulu rezil paylaşım

2023 seçimlerine 4 günlük bir zaman dilimi kaldı. CHP'nin yalan ve iftiraya dayalı kirli siyaseti hız kazandı.
CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını söyleyip süslü cümlelerle Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını iddia etti.
FETÖ ORGANİZASYONLARININ ARANAN İSMİNDEN REZİL PAYLAŞIM
Twitter hesabından rezil bir paylaşıma imza atan Özkoç, "Hani hep soruyorlar ya 'çıkar bakayım telefonunu' diye. İşte o telefonunuzu çıkartın, Google'a girin. Ve oraya Tayyip Erdoğan Fetullah Gülen yazın. Arama sonuçları ortada! Bir terör örgütü ile ilişkisi olan varsa o da AKP iktidarıdır!" ifadelerini kullandı.
Ancak FETÖ etkinliklerinde boy boy fotoğrafları olan Özkoç'un bu çelişkili sözleri sonrası akıllara CHP'li Barış Yarkadaş'ın attığı tweeti getirdi.
ENGİN ÖZKOÇ FETÖ'NÜN DAVETLİSİ OLARAK ABD'YE GİTTİ
CHP'li Barış Yarkadaş 2013 yılında yaptığı açıklamada Özkoç'un 2013 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini söylemişti.
Yarkadaş paylaşımında, "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ifadelerini kullanmıştı.