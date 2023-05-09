Böyle riyakarlık görülmedi! FETÖ ile aynı yorgana ayak uzatan CHP'li Engin Özkoç'tan 'Google' vurgulu rezil paylaşım





FETÖ ORGANİZASYONLARININ ARANAN İSMİNDEN REZİL PAYLAŞIM

Twitter hesabından rezil bir paylaşıma imza atan Özkoç, "Hani hep soruyorlar ya 'çıkar bakayım telefonunu' diye. İşte o telefonunuzu çıkartın, Google'a girin. Ve oraya Tayyip Erdoğan Fetullah Gülen yazın. Arama sonuçları ortada! Bir terör örgütü ile ilişkisi olan varsa o da AKP iktidarıdır!" ifadelerini kullandı.