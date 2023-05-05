Küresel güçlere söz verdi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan The Economist'e skandal yazı: Türkiye'yi şikayet etti, Batı'ya biat verdi

100 yılı tamamlarken bağımsız siyasi politikaları ile kendi üretim kapasitesine dayalı ekonomik gücünü oluşturan Türkiye, küresel çeteleri rahatsız etti. Terör odaklarıyla birlikte 14 Mayıs'taki seçimleri çıkış yolu olarak gören Batılı odaklar, açıkça muhalefete desteğini sunmaktan çekinmiyor. The Economist ile başlayan ve çok sayıda uluslararası yayın yapan medya kuruluşunun destek verdiği karalama kampanyası hız kazandı.

ANTİDEMOKRATİK VE OTORİTER HÜKÜMET

Kampanyaya karşı meydan okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Kuklacı The Economist son hamle olarak, 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kalemi verdi. İngilizlerden icazet alan Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye demokrasi getireceklerini öne sürerken; Batı ile ilişkileri yeniden düzelteceklerinin teminatını verdi.