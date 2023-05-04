Küresel tetikçilerden seçimlere müdahale girişimi! The Economist'ten 'Erdoğan gitmeli' manşeti: "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırları

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da pürdikkat takip ediliyor.
Takvim.com.tr geride bıraktığımız günlerde Londra merkezli The Economist'in "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında yayına aldığı skandallarla dolu yazısını deşifre etmiş, "Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" şeklindeki kirli algıyı satır satır bozguna uğratmıştı.
Söz konusu yazıda, "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle 7'li koalisyona yol haritası çizilmişti.
Londra merkezli dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini aktarmış, üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak göstererek de olası iktidar değişiminde gelen yönetimin Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğini duyurmuştu.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ, MHP ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Takvim.com.tr'nin gündemi belirlediği 'The Economist' haberi sonrası MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şu ifadeleri kullandı;
"The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 14 Mayıs seçimlerini gündeme alan İngiliz The Economist skandal bir manşetle okurlarının karşısına çıktı.
MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçti.
"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.
The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" dedi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yaptı.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, Türk millettinin demokratik iradesini gasbetmeye yeltenen İngiliz The Economist'in "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı analizinde yer alan skandal ifadeleri sizler için deşifre etti;
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi yapan dergi, "Türkiye diktatörünü görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" şeklinde skandal bir çağrı yaptı.