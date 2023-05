Küresel tetikçilerden seçimlere müdahale girişimi! The Economist'ten 'Erdoğan gitmeli' manşeti: "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırları

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ, MHP ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Takvim.com.tr'nin gündemi belirlediği 'The Economist' haberi sonrası MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şu ifadeleri kullandı;



"The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek"



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 14 Mayıs seçimlerini gündeme alan İngiliz The Economist skandal bir manşetle okurlarının karşısına çıktı.







MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçti.

"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.



The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" dedi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yaptı.



Bu bağlamda Takvim.com.tr, Türk millettinin demokratik iradesini gasbetmeye yeltenen İngiliz The Economist'in "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı analizinde yer alan skandal ifadeleri sizler için deşifre etti;



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi yapan dergi, "Türkiye diktatörünü görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" şeklinde skandal bir çağrı yaptı.