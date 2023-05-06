2023 seçimlerine giderayak küresel tetikçilerin milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı. İngiliz The Economist'in "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırlarının yer aldığı küstah analizi sonrası uluslararası yayın yapan çok sayıda dergi ve gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran değerlendirmeleri arka arkaya paylaştı.
ALMAN Der Spiegel'DEN SKANDAL KAPAK
İngiliz The Economist'in yanı sıra çeşitli Fransız dergilerinin ardından bu halkaya şimdi de Almanya merkezli Der Spiegel eklendi. Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısı yaparak büyük bir skandala imza atan gazete, PKK elebaşı Cemil Bayık ile benzer ifadeler kullanarak Türkiye'de bir "kaos" çıkabileceğini değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdoğan skandal manşetlere rest çekerek, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERMEYİN ÇAĞRISI
Alman Der Spiegel dergisi, terörün siyasi ayağı HDPKK ve CHP'yi destekleyen Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu duyurdu. Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.
Buna göre, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."
Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı. Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.