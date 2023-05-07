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    • 07.05.2023 20:30
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    • 07.05.2023 20:51
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    Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet

    Batı'nın seçimlere günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıları hız kazanmış, küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye sokmuştu. Bugün milli irade küresel tetilçiklere sağlam bir tokat attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yüzyılın Mitingi'ne tamı tamına 1 milyon 700 bin kişi katıldı. Takvim.com.tr de Batı'nın satılık kalemlerine Atatürk Havalimanı'nda açılan bir pankartla yanıt verdi. Söz konusu pankartta Başkan Erdoğan'a ithafen "TÜRKİYE SANA, SEN BİZE EMANETSİN" ifadeleri yer alıyor. Milletine emanet olan bir lideri, satılık kalemleri ile devirebileceğini zanneden küresel tetikçiler bir kez daha hüsrana uğradı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim.com.tr’den küresel tetikçilere ’meydan’ tokadı

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Batı böylesi kritik süreçte 'manşet' silahını devreye sokarak Türk milletinin demokratik iradesini gasbetmeye yeltendi.

    Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.

    İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.



    MİLLİ İRADE İSTANBUL'DA REKOR KIRDI: MİTİNGE 1.700.000 KATILIM
    Tüm bu yaşananların gölgesinde milli iradeden küresel tetilçiklere ders niteliğinde bir yanıt geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yüzyılın Mitingi'ne tamı tamına 1 milyon 700 bin kişi katıldı.

    BU NE MUHTEŞEM BİR İSTANBUL: RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN
    Tablo karşısında "Bu ne muhteşem bir İstanbul. Resmi rakam 1 milyon 700 bin" yorumunu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlere giderayak 'manşet' silahını devreye sokan Batı'ya da Atatürk Havalimanı'ndan net bir mesaj gönderdi.

    BATI'YA VE TETİKÇİ MEDYASINA NET MESAJ
    Erdoğan, "Avrupa'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor diye bakıyorlar. Bu ülke üzerinde karanlık hesap yapanların yüzü düşsün. İşte cevabı buradan veriyoruz. 14 Mayıs'ta kazanımlara sahip çıkıyor muyuz? Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?" dedi.



    TAKVİM.COM.TR'DEN KÜRESEL TETİKÇİLERE TEK KARE İLE YANIT
    Takvim.com.tr de küresel tetikçilere Atatürk Havalimanı'nda kayıtlara geçen bir kare ile yanıt verdi. Söz konusu karede Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada açılan "TÜRKİYE SANA, SEN BİZE EMANETSİN" ifadeleri yer alıyor.

    Milletine emanet olan bir lideri, satılık kalemleri ile devirebileceğini zanneden Batı medyası bir kez daha hüsrana uğradı.

    Bu bağlamda Batı medyasının skandal manşetlerini bir kez daha hatırlayalım;



    THE ECONOMIST: "ERDOĞAN GİTMELİ"
    İngiliz The Economist "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanarak milli iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuştu.

    "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
    Söz konusu yazıda açık açık tarafını belli eden İngiliz, "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" ifadesini kullandı.

    WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"
    Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.



        DER SPİEGEL'DAN BÜYÜK KÜSTAHLIK
        Almanya merkezli Der Spiegel, Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunarak büyük bir küstahlığa imza attı. Kapaktaki kırık hilal detayı ise Türkiye ve İslam düşmanlığını açığa çıkardı.


        KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADILAR
        İngiliz Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" dedi.



        'PUTİN' BENZETMELİ SKANDAL KAPAK: "SEÇİM ARİFESİNDE DÜNYA NEFESİNİ TUTUYOR"
        Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu.

        Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.



        KÜSTAH FRANSIZ'DAN REZİL BAŞLIK REZİL GÖRSEL: "ERDOĞAN VE KAOS RİSKİ"
        Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı.

        "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.

        AVUSTURYALI PROFİL: SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"
        Avusturya merkezli 'Profil' dergisi de topa girdi. Dergi boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermiş gibi tasvir etti.

        "Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığını attı.

        Batı'nın manşet silahını devreye sokup topyekün saldırıya geçmesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.
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        Haberler Güncel Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet
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