Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet





TAKVİM.COM.TR'DEN KÜRESEL TETİKÇİLERE TEK KARE İLE YANIT

Takvim.com.tr de küresel tetikçilere Atatürk Havalimanı'nda kayıtlara geçen bir kare ile yanıt verdi. Söz konusu karede Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada açılan "TÜRKİYE SANA, SEN BİZE EMANETSİN" ifadeleri yer alıyor.



Milletine emanet olan bir lideri, satılık kalemleri ile devirebileceğini zanneden Batı medyası bir kez daha hüsrana uğradı.



Bu bağlamda Batı medyasının skandal manşetlerini bir kez daha hatırlayalım;





THE ECONOMIST: "ERDOĞAN GİTMELİ"

İngiliz The Economist "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanarak milli iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"

Söz konusu yazıda açık açık tarafını belli eden İngiliz, "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" ifadesini kullandı.

WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"

Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.