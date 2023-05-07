Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Batı böylesi kritik süreçte 'manşet' silahını devreye sokarak Türk milletinin demokratik iradesini gasbetmeye yeltendi.
Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.
İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.
MİLLİ İRADE İSTANBUL'DA REKOR KIRDI: MİTİNGE 1.700.000 KATILIM
Tüm bu yaşananların gölgesinde milli iradeden küresel tetilçiklere ders niteliğinde bir yanıt geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yüzyılın Mitingi'ne tamı tamına 1 milyon 700 bin kişi katıldı.
BU NE MUHTEŞEM BİR İSTANBUL: RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN
Tablo karşısında "Bu ne muhteşem bir İstanbul. Resmi rakam 1 milyon 700 bin" yorumunu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlere giderayak 'manşet' silahını devreye sokan Batı'ya da Atatürk Havalimanı'ndan net bir mesaj gönderdi.
BATI'YA VE TETİKÇİ MEDYASINA NET MESAJ
Erdoğan, "Avrupa'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor diye bakıyorlar. Bu ülke üzerinde karanlık hesap yapanların yüzü düşsün. İşte cevabı buradan veriyoruz. 14 Mayıs'ta kazanımlara sahip çıkıyor muyuz? Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?" dedi.
TAKVİM.COM.TR'DEN KÜRESEL TETİKÇİLERE TEK KARE İLE YANIT
Takvim.com.tr de küresel tetikçilere Atatürk Havalimanı'nda kayıtlara geçen bir kare ile yanıt verdi. Söz konusu karede Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada açılan "TÜRKİYE SANA, SEN BİZE EMANETSİN" ifadeleri yer alıyor.
Milletine emanet olan bir lideri, satılık kalemleri ile devirebileceğini zanneden Batı medyası bir kez daha hüsrana uğradı.
Bu bağlamda Batı medyasının skandal manşetlerini bir kez daha hatırlayalım;
THE ECONOMIST: "ERDOĞAN GİTMELİ"
İngiliz The Economist "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanarak milli iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
Söz konusu yazıda açık açık tarafını belli eden İngiliz, "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" ifadesini kullandı.
WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"
Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.