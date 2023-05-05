Ali Babacan CHP yandaşı Halk TV'de kendini ele verdi: "Sayın FETÖ Sayın Gülen"

SAYIN FETÖ, SAYIN GÜLEN

Babacan kendini savunduğu sırada adeta aklındaki düşüncelerde ortaya saçıldı. Babacan, "Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" diye konuştu.

Babacan'ın terörist elebaşınandan "Sayın Gülen" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.