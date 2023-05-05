Ali Babacan CHP yandaşı Halk TV'de kendini ele verdi: "Sayın FETÖ Sayın Gülen"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP yandaşı Halk TV'ye canlı yayın konuğu olarak aktıldı. Babacan'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nın kendisine yönelik FETÖ iddialarını da soruldu.
ALİ BABACAN FETÖ ELEBAŞINA "SAYIN" DEDİ | VİDEO İZLE
YALANLAMAK İSTERKEN KENDİNİ ELE VERDİ
Babacan, İnce'nin iddialarını yalanlarken, adeta itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Listelerinden FETÖ sözcülüğüne soyunan isimleri aday gösteren FETÖ elebaşı Gülen hakkında tam tersine İnce'nin videoları olduğunu iddia etti.
SAYIN FETÖ, SAYIN GÜLEN
Babacan kendini savunduğu sırada adeta aklındaki düşüncelerde ortaya saçıldı. Babacan, "Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" diye konuştu.
Babacan'ın terörist elebaşınandan "Sayın Gülen" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ali Babacan, önce "Sayın İnce" yerine "Sayın Feto" diyor. Sonra da telaşlanıp bile isteye "Sayın Gülen" ifadesini kullanıyor." diyerak tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
Daha seçim olmadan terörist elebaşına sayın demeye başladılar. Kazayla iktidar falan olsalar kim bilir ne yaparlar.
VEBA partisi genel başkanı Ali Babacan içinde yanıp tutuşan sönmek bitmeyen Fettöş aşkını "sayın fetö" diyerek dile getirdi.
CHP LİSTELERİNDEKİ DEVA PARTİLİLER TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Deva Partisi adayı olarak CHP listelerine giren ve Ergenekon Balyoz gibi FETÖ'nün kumpas operasyonlarında rol almış dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin dahil tartışmalı isimlerin listelere alınması büyük bir kavgaya yol açmıştı.
Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş göstermişti.
Bilindiği üzere Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden seçime girecekler. Bu kapsamda DEVA Partili Sadullah Ergin de CHP listelerinden gösterilecek isimler arasında yerini aldı.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
CHP ONU, O CHP'Yİ AKLADI
Tepkiler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.
Sadullah Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam" dedi.