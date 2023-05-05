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    • 05.05.2023 22:21
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    Ali Babacan CHP yandaşı Halk TV'de kendini ele verdi: "Sayın FETÖ Sayın Gülen"

    14 Mayıs seçimleri öncesi listelerinde FETÖ iltisaklı isimleri vekil adayı olarak gösteren DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin fonladığı Halk TV'de terör örgütüne "Sayın FETÖ" elebaşına "Sayın Gülen" şeklinde hitap etti. Babacan'ın terörist elebaşınandan "Sayın Gülen" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Halk TV’de kendini ele verdi!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP yandaşı Halk TV'ye canlı yayın konuğu olarak aktıldı. Babacan'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nın kendisine yönelik FETÖ iddialarını da soruldu.

    ALİ BABACAN FETÖ ELEBAŞINA "SAYIN" DEDİ | VİDEO İZLE

    YALANLAMAK İSTERKEN KENDİNİ ELE VERDİ
    Babacan, İnce'nin iddialarını yalanlarken, adeta itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Listelerinden FETÖ sözcülüğüne soyunan isimleri aday gösteren FETÖ elebaşı Gülen hakkında tam tersine İnce'nin videoları olduğunu iddia etti.

    SAYIN FETÖ, SAYIN GÜLEN
    Babacan kendini savunduğu sırada adeta aklındaki düşüncelerde ortaya saçıldı. Babacan, "Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" diye konuştu.

    Babacan'ın terörist elebaşınandan "Sayın Gülen" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ali Babacan, önce "Sayın İnce" yerine "Sayın Feto" diyor. Sonra da telaşlanıp bile isteye "Sayın Gülen" ifadesini kullanıyor." diyerak tepki gösterdi.

    İşte o tepkilerden bazıları:

    Daha seçim olmadan terörist elebaşına sayın demeye başladılar. Kazayla iktidar falan olsalar kim bilir ne yaparlar.



    VEBA partisi genel başkanı Ali Babacan içinde yanıp tutuşan sönmek bitmeyen Fettöş aşkını "sayın fetö" diyerek dile getirdi.

    CHP LİSTELERİNDEKİ DEVA PARTİLİLER TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
    Deva Partisi adayı olarak CHP listelerine giren ve Ergenekon Balyoz gibi FETÖ'nün kumpas operasyonlarında rol almış dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin dahil tartışmalı isimlerin listelere alınması büyük bir kavgaya yol açmıştı.

    Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş göstermişti.

    Bilindiği üzere Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden seçime girecekler. Bu kapsamda DEVA Partili Sadullah Ergin de CHP listelerinden gösterilecek isimler arasında yerini aldı.

    "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
    CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.



    CHP ONU, O CHP'Yİ AKLADI
    Tepkiler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.

    Sadullah Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam" dedi.




        'SİYASETİ DİZAYN EDEN' HABERTÜRK'TE SADULLAH ERGİN'İ AKLAMA SEANSI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP listelerinden Çankaya'da seçime girecek olan Sadullah Ergin'e 'siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ünde aklama seansı yapılmıştı.

        Ergin, 'Çankaya' teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizerek, "Bizim herhangi bir tercihimiz tespitimiz yoktur. Çankaya'dan bize CHP açtı. Onlar yer belirliyor biz de o yerlere uygun arkadaşlarımızdan tespit yapıyoruz. Onlar partiye kontenjan ayrıyorlar, dolayısıyla CHP'nin herhangi bir eleştirilecek boyutu yok" şeklinde konuştu.



        ERGİN'DEN KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE ABA ALTINDAN SOPA
        "Muhalefet bileşenleri Türkiye'deki mevcut gidişatı değiştirmek istiyorsa bir şekilde işbirliği yapmak zorunda. Bunu tek başımıza yapabiliyor olsaydık zaten bu birliğe ihtiyaç yoktu."         diyen Sadullah Ergin'in kendisini eleştirenlere aba altından sopa göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

        AT PAZARLIKLARINA EN SOMUT ÖRNEK: CHP'DEN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI
        Sadullah Ergin, 7'li koalisyonda dönen at pazarlıklarını da somut bir şekilde örneklendirdi. CHP'den kendilerine gelen "300'ü yakalamak için işbirliği yapmamız gerekiyor" teklifini dile getiren Ergin, "Bu teklif değerlendirilmiştir, haklı bulunmuştur" dedi.



        "FETÖ ELEBAŞI İLE PENSİLVANYA'DA GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI
        Sadullah Ergin, Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen ile görüştüğünü de itiraf etti. Ergin, "Fetullah Gülen ile 2005'te bir kez Amerika'da Pensilvanya'da görüştüm" ifadelerini kullandı.

        7'li koalisyondaki Sadullah Ergin krizinin gölgesinde 'siyaseti dizayn ediyoruz' iddiasında bulunan Habertürk'ün Sadullah Ergin'i yayına çıkartıp aklama girişiminde bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.



            HDPKK İLE İTTİFAKI MEŞRULAŞTIRAN YAYINLAR
            Bilindiği üzere Habertürk 7'li koalisyona destek çıkıp, HDPKK ile yürütülen ittifaka kalkan olmak için kolları sıvamıştı. Ekranlarda CHP'nin HDP ile yürüttüğü ittifakı eleştirenler moderatörlerin azarlayıcı üslubu ile karşılaşmıştı.



            MUHARREM'E ISMARLAMA SORULARLA 'İNCE' BASKI
            CHP yandaşlarının Muharrem İnce'ye karşı başlattığı 'Aday olma, Kılıçdaroğlu'nu destekle' şeklindeki baskılara Habertürk de eklenmişti. İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" şeklinde ısmarlama sorular yöneltmişti.

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