Şule Yüksel Şenler’den Başkan Erdoğan’a son mektup: "Şule ablasının ve İslam aleminin göz bebeği"

ŞENLER'İN EL YAZISI MEKTUBU

Şenler tarafından kaleme alınan notta, şu ifadeler yer aldı: "Şule ablasının ve İslam aleminin göz bebeği ve umut kaynağı sayın cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi canım kızım Emine Erdoğan hanımefendinin iyd-i şeriflerini tebrik eder, hürmetlerimi arz ederim benim kadim dostlarım. Dualarımla"