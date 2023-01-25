Ali Babacan - HDP ilişkisinin şifreleri! Temasları kimler yürütüyor? Kozmik odada kim var? İşte Diyarbakır'dan derin kulis bilgileri

Türkiye'nin başta insansız hava araçları olmak üzere, savunma sanayii alanında dünyada söz sahibi olması hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söylemişti.
HDP'LİER DEVA LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef almasının ardından kaos havasının hakim olduğu 6'lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etmişti.
TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor. Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.
Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası Babacan'ın terörün siyasi ayağı HDP ile masada olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Derin kulis" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının arkasındaki şifreleri yazan Donat, "HDP ile temasları kimler yürütüyor?", "Hangi parti HDP ile temasta?" gibi soruların cevaplarını yazdı.