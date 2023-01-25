Ali Babacan - HDP ilişkisinin şifreleri! Temasları kimler yürütüyor? Kozmik odada kim var? İşte Diyarbakır'dan derin kulis bilgileri

TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor. Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.



Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası Babacan'ın terörün siyasi ayağı HDP ile masada olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Derin kulis" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının arkasındaki şifreleri yazan Donat, "HDP ile temasları kimler yürütüyor?", "Hangi parti HDP ile temasta?" gibi soruların cevaplarını yazdı.