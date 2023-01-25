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    • 25.01.2023 10:20
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    Ali Babacan - HDP ilişkisinin şifreleri! Temasları kimler yürütüyor? Kozmik odada kim var? İşte Diyarbakır'dan derin kulis bilgileri

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia edilmişti. Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef alması sonrası hareketlenen siyaset kulislerinde HDP-DEVA ilişkisi de deşifre olmaya başladı. Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının arkasındaki şifreleri yazan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "HDP ile temasları kimler yürütüyor?", "Hangi parti HDP ile temasta?" gibi soruların cevaplarını yazdı.

    takvim.com.tr
    Ali Babacan - HDP ilişkisinin şifreleri!

    Türkiye'nin başta insansız hava araçları olmak üzere, savunma sanayii alanında dünyada söz sahibi olması hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söylemişti.



    HDP'LİER DEVA LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK
    Babacan'ın BAYKAR'ı hedef almasının ardından kaos havasının hakim olduğu 6'lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etmişti.

    TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
    Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor. Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.

    Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası Babacan'ın terörün siyasi ayağı HDP ile masada olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Derin kulis" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının arkasındaki şifreleri yazan Donat, "HDP ile temasları kimler yürütüyor?", "Hangi parti HDP ile temasta?" gibi soruların cevaplarını yazdı.



        İşte Donat'ın HDP-Babacan ilişkisisinin şifrelerini ortaya çıkardığı o yazı:

        DİYARBAKIR
        Gazi Caddesi... Hasan Paşa Hanı...
        Barış Kahvesi... Sanat Sokağı...
        Ulu Cami Meydanı... Yüksek Kahve... Sülüklü Han... Yanık Çarşı...
        Esnaf Çay Evi... Bakırcılar Çarşısı...
        Yenikapı Caddesi...
        Siyasetin, seçimin konuşulduğu yerler.
        Hangi parti HDP ile temasta?
        HDP ile temasları kimler yürütüyor?
        Ali Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının perde arkası nedir?
        HDP henüz kapatılmadı... Ama...
        HDP'nin mirası üzerine bugün kimler, ne tür hesap peşinde?
        Kahvede... Kahvaltı salonunda... Bu soruların cevapları konuşuluyor... İsim isim.
        Bugün... Bölgeden... Derin kulis notları.


        Ali Babacan
        Diyarbakır HDP örgütü ile DEVA Partisi örgütü, temas halinde...
        Kapalı kapılar ardında.
        Ali Babacan, Diyarbakır'a geldi... 2020 sonbaharında... 600 araçlık konvoyla karşılandı.
        Daha sonra Diyarbakır'a yine geldi...
        Yine coşkulu karşılama.
        Bugün, deniliyor ki:
        1. Babacan'ı karşılayanların çoğu...
        HDP'li.
        2. Babacan'ın Diyarbakır annelerini ziyaret edeceği konuşuluyordu... Son anda vazgeçildi.



        Beyaz Toros... İHA, SİHA
        Hatırlayalım... HDP'nin bir açıklaması olmuştu...
        SİHA'lar, bir dönemin Beyaz Toros'larına benzetilmişti.
        Beyaz Toros ile kastedilen...
        "Derin devlet...
        Yargısız infaz...
        PKK'nın finans kaynaklarını yönetenlere suikast." Ali Babacan'a gelince...
        Türkiye'nin gururu olan İHA'ya, SİHA'ya taş attı.
        Bu taş... Bölgede...
        "Babacan'dan HDP'ye atılan gül" olarak yorumlanıyor.
        Konuşuluyor ki:
        HDP kapatılırsa...
        Adayları seçime ya bağımsız girecekler ya da Babacan'ın DEVA Partisi listelerinden.



            Devredeki isim
            Mehmet Emin Ekmen... Eski AK Parti Batman Milletvekili.
            Hukukçu... Akil insanlar heyetinden.
            Şimdi... DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı.
            Yanık Çarşı'da... Ulucami Meydanı'nda... HDP ile DEVA Partisi ilişkisinde... Mehmet Emin Ekmen'in devrede olduğu konuşuluyor.


            Kozmik oda
            Ali İhsan Merdanoğlu...
            Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili.
            Şimdi... DEVA Partisi'nde... Ali Babacan'ın başdanışmanı.
            Bölgede konuşuluyor ki:
            Merdanoğlu, Babacan'ın kozmik odasında...
            Mehmet Emin Ekmen gibi.




            CHP ile             HDP arasında 2 köprü
            Ahmet Türk... Eski CHP Milletvekili...
            Eski Mardin Belediye Başkanı... Bölgede özgül ağırlığı yüksek isimlerden.
            CHP ile HDP arasında köprü konumunda olduğu konuşuluyor.

                Sezgin Tanrıkulu... CHP İstanbul Milletvekili...
                CHP ile HDP ilişkisinde bir diğer köprü.
                Sezgin Tanrıkulu ile HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, aile dostu.
                Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı iken Beştaş da yönetimdeymiş.




                Güç tartışması
                Mithat Sancar...
                HDP Milletvekili...
                Hukukçu... Profesör.
                Selahattin Demirtaş... Eski HDP Genel Başkanı...
                Cezaevinde.
                Hasan Paşa Hanı...
                Kahvaltı masası... Konu, Sancar ile Demirtaş arasındaki görüş ayrılığı.
                Masadakilerden biri, "Aralarında güç tartışması var" dedi.
                Diğeri:
                - Mithat Hoca partinin, HDP Genel Merkezi'nden yönetilmesini istiyor... Selahattin Demirtaş'ın ise partiyi cezaevinden yönetmeye çalıştığını düşünüyor.



                İyi Parti... İnce hesaplar
                Meral Akşener, hafta sonunda Diyarbakır'daydı... İyi Parti İl Kongresi'nde.
                Akşener'in, Diyarbakır annelerini ziyaret edeceği konuşuluyordu...
                Ama etmedi.
                Meral Hanım'ın, Diyarbakır'a 3'üncü gelişi.
                Anneler hep beklediler, gelir mi diye.
                Gelmedi... Annelerde, hüsran yine hüsran.
                1. Akşener'in Diyarbakır kökenli olduğu hep konuşuluyordu...
                Merkeze bağlı Büyükkadı Köyü'nden.
                2. İyi Parti ile HDP arasında parti yönetiminden bir köprü yok.
                3. Salim Ensarioğlu...
                Doğru Yol Partisi'nden...
                Eski milletvekili... Eski bakan. Şimdi... İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı...
                Ortadoğu Politikaları Başkanı.
                4. Ensarioğlu... Şıh... Dicle bölgesi... Aşiret... Kalabalık bir aile... Aile içinde HDP ile selamı, dostluğu olan isimler var.
                5. Akşener... İyi Parti...
                HDP'ye uzak... Mesafeli... Ama HDP kapatılırsa... "Acaba bize oy gelir mi?" beklentisi var.



                    Cumhurbaşkanlığı
                    Yanık Çarşı'da...
                    Esnaf Çay Evi'nde...
                    AVM'lerde...
                    Elbette, Kandil de konuşuluyor.
                    Kandil ile İmralı arasında görüş ayrılığı olduğu söyleniyor.
                    Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kandil, kimi istiyor?
                    Sorumuza aldığımız yanıt:
                    - Öncelikle Ekrem İmamoğlu...
                    Olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu.

                    Vizeli aday
                    Diyarbakır'da... HDP çevrelerinde...
                    Yerel seçim de konuşuluyor.
                    2024'te yerel seçim var.
                    Konuşulan... CHP'nin...
                    Özellikle de bazı büyük şehirlerde...
                    HDP'den vizeli aday göstereceği.



                    Akıl hocası
                    Altılı Masa'nın akıl hocası kim? Lokantada bu konu açılınca... Diyarbakırlı bir kanaat önderi dedi ki: - AK Parti aleyhinde fikir üreten akıl hocası Ali Babacan.



                    Dillerden düşmeyen soru
                    Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a geldi... Helalleşme ziyareti...
                    Mart 2022.
                    Cezaevinden çıkan eski mahkûmları ziyaret etti.
                    Selahattin Demirtaş'ın babasını da ziyaret etti.
                    Ama... Diyarbakır annelerinin ziyaretine gitmedi.
                    Dillerden düşmeyen soru:
                    Neden?
                    Aradan 11 ay geçti.
                    Bu sorunun cevabı hâlâ konuşuluyor...
                    Yorum çok.

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                    Haberler Güncel Ali Babacan - HDP ilişkisinin şifreleri! Temasları kimler yürütüyor? Kozmik odada kim var? İşte Diyarbakır'dan derin kulis bilgileri
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