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    • 05.05.2023 23:10
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    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! 14 Mayıs'ta yapılacak seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir." dedi. 7'li koalisyonun Türkiye'yi Batı'ya teslim edeceğini belirten Erdoğan, "Bay Bay Kemal Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş." ifadelerini kullandı. Kandil'e operasyonun sinyalini veren Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    14 Mayıs'ta yapılacak seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Sadece meydan değil havalimanından meydana gidene kadar yolun sağı solu otobüs yol almakta zorlanıyordu. Emniyetin verdiği rakam Samsun'da 120 binin üzerindeydi. Bugün Erzurum 130 bin civarındaydı.

    Seçime kadar da yoğun bir tempoyla mitinglere devam edeceğiz. Milletim şu anda 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Her şeyi tabi biz özellikle yaşadık. Ama seçime çok önem verdik. 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak.

    TERÖR ÖRGÜTLERİ UMUTLARINI BAY BAY KEMAL'E BAĞLADI
    14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının bir miladı olarak görüyoruz. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.


    TERÖRİSTLERİN UMUDU BAY BAY KEMAL


    PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular.

        Seçimi kazanıp kazanmaması önemli değil önemli olan kiminle seçime gireceğiz. Bu PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandilin dışındaki bütün terör örgütünün ele başları destek veriyor. Bunlar benim milletimin bir kenara koyacağı durum değil. 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek. Bu bitmedi Batılı medya işini gücünü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli Bay Bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi ne?

        TÜRKİYEYİ BATI'YA TESLİM ETMEYE SÖZ VERDİLER
        Türkiyeyi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır. Biz bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yürüyenler arasında geçecektir. ben milletime güveniyorum. Terörist sevicilere bu ülkeyi emanet etmeyecektir.

        Partinizde Büyük İstanbul Mitingi için yoğun hazırlık var. Miting öncesi İstanbullulara nasıl seslenmek istersiniz?

        Şimdi özellikle burada bir şeyi söylemem lazım. Malum hep söylüyorum İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım ve yine İstanbul'da büyükşehir başkanlığı yaptım. Peki İstanbul'u biz kimden aldık? CHP'den aldık. Onlardan milletimizi İstanbul'u bize teslim etti. Onlardan sonra İstanbul daha farklı bir İstanbul haline geldi. Haliç'in halini bilirsiniz. haliç kokudan geçilmezdi. Orada şimdi çocuk oyun parkları var. O hale getirdik. Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. O koku Haliç'e tekrar geri döndü.

        KANDİL'İ TİTRETECEK OPERASYON SİNYALİ
        Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
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