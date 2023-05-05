Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

TERÖR ÖRGÜTLERİ UMUTLARINI BAY BAY KEMAL'E BAĞLADI

14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının bir miladı olarak görüyoruz. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.



TERÖRİSTLERİN UMUDU BAY BAY KEMAL





PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular.