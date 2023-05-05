Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

14 Mayıs'ta yapılacak seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
TVNET Canlı Yayını https://t.co/VTGMbmoa1P— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2023
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Sadece meydan değil havalimanından meydana gidene kadar yolun sağı solu otobüs yol almakta zorlanıyordu. Emniyetin verdiği rakam Samsun'da 120 binin üzerindeydi. Bugün Erzurum 130 bin civarındaydı.
Seçime kadar da yoğun bir tempoyla mitinglere devam edeceğiz. Milletim şu anda 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Her şeyi tabi biz özellikle yaşadık. Ama seçime çok önem verdik. 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak.
TERÖR ÖRGÜTLERİ UMUTLARINI BAY BAY KEMAL'E BAĞLADI
14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının bir miladı olarak görüyoruz. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.
TERÖRİSTLERİN UMUDU BAY BAY KEMAL
PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular.