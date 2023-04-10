Kişiliksiz siyaset! CHP Sadullah Ergin için parti tabanının sesini kesti: Ergin hakaretleri yuttu 'CHP'ye sitem edilmesin' dedi

Gelinen son kertede Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığını da net bir şekilde açık etti.



CHP GENEL MERKEZİ PARTİ TABANININ SESİNİ KESTİ! SADULLAH ERGİN'E ARKA ÇIKTILAR

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' açıklaması geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.





ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN

Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.



Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında buluşan 7'li koalisyonda CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık etti.



Öte yandan Ergin'in aday gösterilmesi ile CHP ve yandaşlarının verdiği tepkilere göz atmakta fayda var;

SEVİNÇ: İNANAMIYORUM! CHP'NİN KALESİNDE!

CHP yandaşı Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımını yaptı.

BALBAY: FETÖ'NÜN EN ALÇAK KUMPASLARI KURDUĞU GÜNLERİN ADALET BAKANI

CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması ardından küplere bindi.

Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.