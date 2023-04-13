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    • 13.04.2023 21:24
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    • 13.04.2023 22:02
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    Ciner'in Habertürk'ünde Sadullah Ergin'i aklama seansları! 'Çankaya' teklifi CHP'den geldi: "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm" itirafı

    'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü 7'li koalisyona destek yayınlarını sürdürüyor. Bu kapsamda CHP listelerinden Çankaya'da seçime girecek olan Sadullah Ergin'e aklama yayını yapıldı. Ergin, 'Çankaya' teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizdi ve kendisini eleştirenlere aba altından sopa gösterdi. 7'li koalisyondaki at pazarlıklarını da itiraf eden Ergin, "CHP'den 300'ü yakalamak için işbirliği yapmamız gerekiyor teklifi geldi" dedi. Öte yandan Sadullah Ergin, Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen ile görüştüğünü de itiraf etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Habertürk’te Sadullah Ergin’i aklama seansları!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.



    Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.

    Bilindiği üzere Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden seçime girecekler. Bu kapsamda DEVA Partili Sadullah Ergin de CHP listelerinden gösterilecek isimler arasında yerini aldı.

    "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
    CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.



    CHP ONU, O CHP'Yİ AKLADI
    Tepkiler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.

    Sadullah Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam" dedi.




    'SİYASETİ DİZAYN EDEN' HABERTÜRK'TE SADULLAH ERGİN'İ AKLAMA SEANSI
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP listelerinden Çankaya'da seçime girecek olan Sadullah Ergin'e 'siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ünde aklama seansı yapıldı.

    Ergin, 'Çankaya' teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizerek, "Bizim herhangi bir tercihimiz tespitimiz yoktur. Çankaya'dan bize CHP açtı. Onlar yer belirliyor biz de o yerlere uygun arkadaşlarımızdan tespit yapıyoruz. Onlar partiye kontenjan ayrıyorlar, dolayısıyla CHP'nin herhangi bir eleştirilecek boyutu yok" şeklinde konuştu.



        ERGİN'DEN KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE ABA ALTINDAN SOPA
        "Muhalefet bileşenleri Türkiye'deki mevcut gidişatı değiştirmek istiyorsa bir şekilde işbirliği yapmak zorunda. Bunu tek başımıza yapabiliyor olsaydık zaten bu birliğe ihtiyaç yoktu."         diyen Sadullah Ergin'in kendisini eleştirenlere aba altından sopa göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

        AT PAZARLIKLARINA EN SOMUT ÖRNEK: CHP'DEN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI
        Sadullah Ergin, 7'li koalisyonda dönen at pazarlıklarını da somut bir şekilde örneklendirdi. CHP'den kendilerine gelen "300'ü yakalamak için işbirliği yapmamız gerekiyor" teklifini dile getiren Ergin, "Bu teklif değerlendirilmiştir, haklı bulunmuştur" dedi.



        "FETÖ ELEBAŞI İLE PENSİLVANYA'DA GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI
        Sadullah Ergin, Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen ile görüştüğünü de itiraf etti. Ergin, "Fetullah Gülen ile 2005'te bir kez Amerika'da Pensilvanya'da görüştüm" ifadelerini kullandı.

        7'li koalisyondaki Sadullah Ergin krizinin gölgesinde 'siyaseti dizayn ediyoruz' iddiasında bulunan Habertürk'ün Sadullah Ergin'i yayına çıkartıp aklama girişiminde bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.



        HDPKK İLE İTTİFAKI MEŞRULAŞTIRAN YAYINLAR
        Bilindiği üzere Habertürk 7'li koalisyona destek çıkıp, HDPKK ile yürütülen ittifaka kalkan olmak için kolları sıvamıştı. Ekranlarda CHP'nin HDP ile yürüttüğü ittifakı eleştirenler moderatörlerin azarlayıcı üslubu ile karşılaşmıştı.



            MUHARREM'E ISMARLAMA SORULARLA 'İNCE' BASKI
            CHP yandaşlarının Muharrem İnce'ye karşı başlattığı 'Aday olma, Kılıçdaroğlu'nu destekle' şeklindeki baskılara Habertürk de eklenmişti. İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" şeklinde ısmarlama sorular yöneltmişti.

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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Ciner'in Habertürk'ünde Sadullah Ergin'i aklama seansları! 'Çankaya' teklifi CHP'den geldi: "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm" itirafı
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