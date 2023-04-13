Ciner'in Habertürk'ünde Sadullah Ergin'i aklama seansları! 'Çankaya' teklifi CHP'den geldi: "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm" itirafı





Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.



Bilindiği üzere Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden seçime girecekler. Bu kapsamda DEVA Partili Sadullah Ergin de CHP listelerinden gösterilecek isimler arasında yerini aldı.



"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"

CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.





CHP ONU, O CHP'Yİ AKLADI

Tepkiler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.



Sadullah Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam" dedi.