Ciner'in Habertürk'ünde Sadullah Ergin'i aklama seansları! 'Çankaya' teklifi CHP'den geldi: "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm" itirafı

ERGİN'DEN KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE ABA ALTINDAN SOPA

"Muhalefet bileşenleri Türkiye'deki mevcut gidişatı değiştirmek istiyorsa bir şekilde işbirliği yapmak zorunda. Bunu tek başımıza yapabiliyor olsaydık zaten bu birliğe ihtiyaç yoktu." diyen Sadullah Ergin'in kendisini eleştirenlere aba altından sopa göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.



AT PAZARLIKLARINA EN SOMUT ÖRNEK: CHP'DEN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Sadullah Ergin, 7'li koalisyonda dönen at pazarlıklarını da somut bir şekilde örneklendirdi. CHP'den kendilerine gelen "300'ü yakalamak için işbirliği yapmamız gerekiyor" teklifini dile getiren Ergin, "Bu teklif değerlendirilmiştir, haklı bulunmuştur" dedi.