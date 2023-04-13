Ciner'in Habertürk'ünde Sadullah Ergin'i aklama seansları! 'Çankaya' teklifi CHP'den geldi: "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm" itirafı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.
Bilindiği üzere Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden seçime girecekler. Bu kapsamda DEVA Partili Sadullah Ergin de CHP listelerinden gösterilecek isimler arasında yerini aldı.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
CHP ONU, O CHP'Yİ AKLADI
Tepkiler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.
Sadullah Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam" dedi.
'SİYASETİ DİZAYN EDEN' HABERTÜRK'TE SADULLAH ERGİN'İ AKLAMA SEANSI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP listelerinden Çankaya'da seçime girecek olan Sadullah Ergin'e 'siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ünde aklama seansı yapıldı.
Ergin, 'Çankaya' teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizerek, "Bizim herhangi bir tercihimiz tespitimiz yoktur. Çankaya'dan bize CHP açtı. Onlar yer belirliyor biz de o yerlere uygun arkadaşlarımızdan tespit yapıyoruz. Onlar partiye kontenjan ayrıyorlar, dolayısıyla CHP'nin herhangi bir eleştirilecek boyutu yok" şeklinde konuştu.