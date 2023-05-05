Haberler Güncel Videoları Ali Babacan'dan canlı yayında büyük skandal! 'Sayın FETÖ' ve 'Sayın Gülen' sözleri

Ali Babacan'dan canlı yayında büyük skandal! 'Sayın FETÖ' ve 'Sayın Gülen' sözleri

Ali Babacan'dan canlı yayında büyük skandal! 'Sayın FETÖ' ve 'Sayın Gülen' sözleri
05.05.2023 22:09

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:59
Başkan Erdoğan'a sevgi seli!...
Güncel 06:30
Türk havacılığının yeni uçağı...
Güncel 04:50
Bakan Akar'dan önemli...
Güncel 01:03
Başkan Erdoğan'a Van'da...
Güncel 02:06
Binali Yıldırım'dan seçim...
Güncel 02:09
Diyarbakır merkezli 23 ilde...
Güncel 01:39
Başkan Erdoğan'dan Kemal...
Güncel 00:33
CHP'den Romanları aşağılayan...
Güncel 00:55
Bakan Bozdağ'dan The...
Güncel 02:13
Başkan Erdoğan'dan Samsun...
Güncel 47:38
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:15
CHP’li Mansur Yavaş’ın TCG...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile girdiği 'FETÖ' polemiğine değindi. İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Babacan'ın FETÖ elebaşı için "Sayın Gülen ve Sayın FETÖ" ifadelerini kullanması dikkat çekti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, İnce ile girdiği 'FETÖ' polemiğine değindi. Ali Babacan'dan skandal: Canlı yayında 'Sayın FETÖ' ve 'Sayın Gülen' sözleri,İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Babacan bir skandala imza attı. Babacan, FETÖ elebaşı için "Sayın Gülen ve Sayın FETÖ" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA