Ali Babacan'dan canlı yayında büyük skandal! 'Sayın FETÖ' ve 'Sayın Gülen' sözleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile girdiği 'FETÖ' polemiğine değindi. İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Babacan'ın FETÖ elebaşı için "Sayın Gülen ve Sayın FETÖ" ifadelerini kullanması dikkat çekti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, İnce ile girdiği 'FETÖ' polemiğine değindi. Ali Babacan'dan skandal: Canlı yayında 'Sayın FETÖ' ve 'Sayın Gülen' sözleri,İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Babacan bir skandala imza attı. Babacan, FETÖ elebaşı için "Sayın Gülen ve Sayın FETÖ" ifadelerini kullandı.