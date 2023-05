Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economist’te yer alan 7’li koalisyonun yıkım planına MHP’den çok sert tepki

"THE ECONOMIST'İN İDDİALARI ÇOK VAHİM! TÜRKİYE ÜZERİNDEN HESABI OLAN ÇEVRELERİN UMUDU KILIÇDAROĞLU"

Kritik seçime günler kala, 7'li koalisyonun Batı'ya 'terör koridoru'nu açma taahhüdünde bulunulduğu, Türk askerini Suriye'den çekme sözü verildiği iddiası gündeme geldi.

İngiltere merkezli The Economist'e göre, planlar arasında S-400'lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var.



Bu duruma yorum getiren ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlere yüklenen İzzet Ulvi Yönter şunları kaydetti:



"The Economist'te böyle bir haber çıktı. Suriye ve Irak tezkeresine geçtiğimiz yıl HDP ve CHP hayır dedi. Ağustos 2022'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir TV kanalında bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceklerini ifade etti. Suriye ve Irak tezkeresine hayır demek askeri varlığımızın geri çekilmesi demek. Tezkereye hayır demek PKK'ya evet demektir. Tezkereye hayır demek şehitlerimizin kemiklerini sızlatmak demektir. Beka mücadelemizde kast etmektir. Güvenlik haklarımıza saldırı demektir. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin şu anda umudu kim? Kılıçdaroğlu ve zillet partileri. Peki, PKK'nın YPG-PYD'nin diğer örgütlerin Türkiye üzerinde hesabı olan çevrelerin umudu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Siz CHP olarak, Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir parti olarak terör örgütleri ile nasıl bir ilişki ve irtibat içinde olabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?



The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistan'a 'evet' dedin mi? Bunu yaptı mı? Avrupa özerklik şartını kabul edeceklerini ifade etmişti. Şimdi Van'da miting yaptı. 'Kana kan diş diş intikam intikam' sloganlarına itiraz etmedi Kılıçdaroğlu. Karşı çıkmadı. Çünkü onlarla emel ve hedef birliği içinde. Büyük Kürdistan planları yapılmakta."

İNGİLİZ TETİKÇİDEN 7'LİNİN İHANETİNİ SATIR SATIR TESCİLLEYEN YAZI

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı.



Seçimlere sayılı gün kala dolaşıma sokulan bu zaman ayarlı propaganda yazısında Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında geride olduğu iddia edildi, 7'li koalisyona "Meclis'i de ele geçirecekler" ifadeleriyle gaz dolumu yapıldı.



Anketler üzerinden de manipülasyon yapıldı... İngiliz tetikçi The Economist, "Anketlerin çoğu Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'taki ilk turda avantaj sağlıyor ve iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimi kazandığını gösteriyor" satırlarıyla siyaseten sıkışan 7'liye alan açtı.