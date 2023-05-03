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    • 04.05.2023 02:28
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    Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economist’te yer alan 7’li koalisyonun yıkım planına MHP’den çok sert tepki

    The Economist' "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme almıştı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği yazıda, üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist 7'li koalisyonun iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini, bölgenin PKK ve türevlerine bıracakğını ifade etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Haber ekranlarında açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek" dedi.

    takvim.com.tr
    The Economis’tin yazısına MHP’den sert tepki

    Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme almıştı.



    S-400'LER DEPOYA KALDIRILACAK, AKKUYU NÜKLEER PROJESİNE SON VERİLECEK
    "Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" algısının işlendiği, Kılıçdaroğlu'na anketli gaz dolumu yapılan skandal yazıda 7'li koalisyona "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle yol haritası çizildi. Tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini söylüyor.

    Öte yandan üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, 7'li koalisyonun Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğine ve bölgeyi PKK ve türevlerine bıracakğını kaleme almıştı.



    TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
    Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği bu skandal yazının ardından MHP çok sert tepki gösterdi. A Haber ekranlarında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek" şeklinde konuştu.



        "BU SEÇİM VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE! TÜRKİYE ZİLLETE DÜŞEMEZ"
        Yönter, "14 Mayıs bizim harman vaktimizdir. Aynı zamanda Cumhur'un demokrasi zaferi olacak inşallah. Meydanlar her anlamda müjdeyi haber veriyor. İstanbul 39 ilçe. Dünya'nın en büyük Türk-İslam kenti. MHP olarak 7-24 çalışıyoruz. Nefes alır gibi çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Bu siyasi duruş, bu mücadele onurunun Türkiye vizyonunun engellere takılmadan devamını istiyorlar. Türkiye'nin önü açık. Milletin iradesi irademizdir. Cumhur İttifakı'na yönelik bu alakadan memnunuz. 14 Mayıs'ta birilerinin hayal ettiği gibi bir tablo ortaya çıkmayacak. Başkan Erdoğan açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye'nin geleceği için. Bu seçim vazgeçilmez önemde. Türkiye zillete düşemez. Düşerse biz imhanın sınırına gelmişiz demektir. Şu anda Türkiye'yi yok etmek isteyenler faaliyet halinde." dedi.



        "THE ECONOMIST'İN İDDİALARI ÇOK VAHİM! TÜRKİYE ÜZERİNDEN HESABI OLAN ÇEVRELERİN UMUDU KILIÇDAROĞLU"
        Kritik seçime günler kala, 7'li koalisyonun Batı'ya 'terör koridoru'nu açma taahhüdünde bulunulduğu, Türk askerini Suriye'den çekme sözü verildiği iddiası gündeme geldi.

        İngiltere merkezli The Economist'e göre, planlar arasında S-400'lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var.


        Bu duruma yorum getiren ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlere yüklenen İzzet Ulvi Yönter şunları kaydetti:

        "The Economist'te böyle bir haber çıktı. Suriye ve Irak tezkeresine geçtiğimiz yıl HDP ve CHP hayır dedi. Ağustos 2022'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir TV kanalında bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceklerini ifade etti. Suriye ve Irak tezkeresine hayır demek askeri varlığımızın geri çekilmesi demek. Tezkereye hayır demek PKK'ya evet demektir. Tezkereye hayır demek şehitlerimizin kemiklerini sızlatmak demektir. Beka mücadelemizde kast etmektir. Güvenlik haklarımıza saldırı demektir. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin şu anda umudu kim? Kılıçdaroğlu ve zillet partileri. Peki, PKK'nın YPG-PYD'nin diğer örgütlerin Türkiye üzerinde hesabı olan çevrelerin umudu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Siz CHP olarak, Cumhuriyet'i kurduğunu iddia eden bir parti olarak terör örgütleri ile nasıl bir ilişki ve irtibat içinde olabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?

        The Economist'in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs'ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye'nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistan'a 'evet' dedin mi? Bunu yaptı mı? Avrupa özerklik şartını kabul edeceklerini ifade etmişti. Şimdi Van'da miting yaptı. 'Kana kan diş diş intikam intikam' sloganlarına itiraz etmedi Kılıçdaroğlu. Karşı çıkmadı. Çünkü onlarla emel ve hedef birliği içinde. Büyük Kürdistan planları yapılmakta."

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        İNGİLİZ TETİKÇİDEN 7'LİNİN İHANETİNİ SATIR SATIR TESCİLLEYEN YAZI
        Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

        Seçimlere sayılı gün kala dolaşıma sokulan bu zaman ayarlı propaganda yazısında Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında geride olduğu iddia edildi, 7'li koalisyona "Meclis'i de ele geçirecekler" ifadeleriyle gaz dolumu yapıldı.

        Anketler üzerinden de manipülasyon yapıldı... İngiliz tetikçi The Economist, "Anketlerin çoğu Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'taki ilk turda avantaj sağlıyor ve iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimi kazandığını gösteriyor" satırlarıyla siyaseten sıkışan 7'liye alan açtı.



        İlgili yazıda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ile son yılların en kötü dönemini yaşadığına dikkat çekildi. Rusya'dan alınan S-400'ler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin beslediği terör oluşumları (PKK/PYD/YPG) ile olan mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki ABD'nin rolü, Türkiye'nin Mavi Vatan politikası, Yunanistan, Kıbrıs gibi gerekçeler sıralandı.




            The Economist, 7'liye yol haritası çizmeyi de ihma etmedi...

            "DEMİRTAŞ VE KAVALAYI SAL BATI'NIN DESTEĞİNİ AL"
            "Ekonomiyi düzeltmeye, bazı siyasi tutukluları serbest bırakmaya ve Erdoğan'ın otokrasisini ortadan kaldırmaya kararlı yeni bir Türk hükümeti, Batı'da bol bol iyi niyet görecektir"             diyen küresel tetikçi Kılıçdaroğlu ve yıkım ekibine "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırak Batı'nın desteğini kap" şeklinde yol gösterdi.

            Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde FETÖ'cülere iade-i itibar, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı salma vaadinde bulunuyor.

            Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benimsediği, milli çıkar ve hedefleri el üstünde tutan 'Önce Ankara' politikası NATO ve diğer Batılı oluşumlara rahatsızlık veriyor.

            7'li koalisyona yol haritası çizen İngiliz The Economist, Erdoğan'ın bu politikasının aksine Kılıçdaroğlu'nun 'Önce Ankara' politikasında esnetme yapması gerektiğini savunuyor "Bu durum NATO müttefikleri için iyi olacaktır" mesajını veriyor.

            CHP'NİN SÖMÜRGE BEKÇİSİ ÜNAL ÇEVİKÖZ...
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin kuluçka merkezi olan İsveç'e NATO kapılarını kapatmış, ancak 7'li koalisyon "İsveç'i NATO'ya sokacağız" vaadini vermişti.

            CHP'nin sömürge bekçisi Ünal Çeviköz, Türkiye'yi ABD'ye şikayet edip İsveç'e "NATO kapılarını açma" vaadi vererek yeşil ışık akmıştı.

            Bu duruma ışık tutan The Economist, "Muhalefet, tecrübeli diplomatlar tarafından yürütülecek bir dış politika vaat ediyor ve Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesine izin verme konusundaki itirazını geri çekeceğini öne sürüyor" satırlarını sıraladı.



            S-400'LER DEPOYA ÇEKİLECEK, AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PROJESİNE SON VERİLECEK
            7'li koalisyonu kaynak alan tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'leri depoya kaldıracağı anahtarlarını teslim edip hiçbir şekilde kullanmayacağını söylüyor.

            Buna müteakip Akkuyu Nükleer Santrali projesi ve Rusya ile yapılması planan diğer projelere de son verileciği ifade ediliyor.



                BÖYLE İHANET GÖRÜLMEDİ! MUHALEFET SURİYE'DEN ASKERLERİMİZİ ÇEKECEK SINIRLARIMIZI PKK'YA TESLİM EDECEK
                Söz konusu yazıda yer alan öyle bir detay vardı ki 7'li koalisyon - Kandil hattındaki kirli iş birliğine ışık tutan, HDP'nin neden CHP'yi desteklediğini gözler önüne serecek cinsten...

                Üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, olası iktidar değişiminde Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peyderpey çekileceğini söylüyor.

                Bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan, YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açık açık söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'in çekildiği bölgeyi PKK ve türevlerine bırakması ise muhtemel bir senaryo.



                BATI KILIÇDAROĞLU'NA "ÇANTADA KEKLİK" GÖZÜYLE BAKIYOR
                Dergi son olarak "Batı için, Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığındaki bir hükümet, başa çıkması çok daha kolay bir ortak olacaktır" yorumunu yapıyor.

                Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli duruşu, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten tutumu Batı, ABD ve küresel tetikçiler tarafından sürekli hedef tahtasına konuyor.

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                Emlak Konut
                Haberler Güncel Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economist’te yer alan 7’li koalisyonun yıkım planına MHP’den çok sert tepki
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