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    • 01.05.2023 16:47
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    Kandil ve Pensilvanya 7'liye destekte buluştu! HDPKK'dan FETÖ medyasında intikam yeminleri: Cumhur İttifakı'nı yargılayacağız

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor. HDP'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" ilanının etkileri sürerken Kandil ve Pensilvanya 7'li koalisyon için destek yarışına girdi. Haşhaşilerin avukatı HDPKK'lı Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ medyasında Cumhur İttifakı'nı hedef gösterip intikam yeminleri etti. Gergerlioğlu, "Cumhur İttifakı'nı yargılayacağız" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kandil ve Pensilvanya 7’liye destekte buluştu!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü.

    CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    İSTİKAMETLERİ KANDİL: "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU, HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"
    HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.

    Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

    Kandil'deki PKK elebaşları da Kılıçdaroğlu şahsında 7'li koalisyon için propaganda faaliyetlerine hız verdi.

    PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
    PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.

    Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.

    KILIÇDAROĞLU İLE ELEBAŞI KARAYILAN'IN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA
    Elebaşı Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini dile getirdi.

    Karayılan'ın söylemlerinin 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu ile uyuşması dikkatlerden kaçmadı.


    YPG'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: UMUDUMUZ SEÇİMLER, İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
    YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed, "Umudumuz, Türkiye'deki seçimler. İş birliğine hazırız" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.


        Son olarak Kandil'deki büyükbaş Cemil Bayık da Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı.

        PKK VE FETÖ ELE ELE VERDİ
        Tüm bu yaşananların gölgesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan edip oy dilenciliğine soyunan HDPKK'dan skandal bir adım geldi.



        HPKK Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ medyası ile iş birliği yapıp Cumhur İttifakı'na küstah tehditler savurdu, intikam yeminleri etti.

        "CUMHUR İTTİFAKI'NI YARGILAYACAĞIZ" TEHDİDİ
        Gergerlioğlu, ''Cumhur İttifakı, inanılmaz suçlara ortaklık etti. İnsanlığa karşı suçlar işlediler. Mutlaka yargılanacaklar. Allah o günleri göstermeden canımı almasın" dedi.

        HDPKK ve FETÖ'nün el ele verip Cumhur İttifakı'na tehditler savurması, 7'li koalisyonun karanlık siyasetini bir kez daha açık etti.




        HEM PKK'NIN HEM FETÖ'NÜN AVUKATI: ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
        Bilindiği üzere PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de siyaset yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ ve FETÖ iltisaklıların da avukatlığını üstlenen bir isim. Her fırsatta KHK'lılara arka çıkan açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, FETÖ propagandasının yayılmasına da ön ayak oluyor.

        Aynı Gergerlioğlu, FETÖ'ye methiyeler düzüp darbecileri aklayan Melek Çetinkaya ve darbeci askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ile de bir araya gelmişti.
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        Kandil ve Pensilvanya 7’liye destekte buluştu!
        Haberler Güncel Kandil ve Pensilvanya 7'liye destekte buluştu! HDPKK'dan FETÖ medyasında intikam yeminleri: Cumhur İttifakı'nı yargılayacağız
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