Kandil ve Pensilvanya 7'liye destekte buluştu! HDPKK'dan FETÖ medyasında intikam yeminleri: Cumhur İttifakı'nı yargılayacağız

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü.
CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
İSTİKAMETLERİ KANDİL: "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU, HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"
HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.
Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Kandil'deki PKK elebaşları da Kılıçdaroğlu şahsında 7'li koalisyon için propaganda faaliyetlerine hız verdi.
PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.
Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.
KILIÇDAROĞLU İLE ELEBAŞI KARAYILAN'IN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA
Elebaşı Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini dile getirdi.
Karayılan'ın söylemlerinin 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu ile uyuşması dikkatlerden kaçmadı.
YPG'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: UMUDUMUZ SEÇİMLER, İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed, "Umudumuz, Türkiye'deki seçimler. İş birliğine hazırız" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.