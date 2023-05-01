Kandil ve Pensilvanya 7'liye destekte buluştu! HDPKK'dan FETÖ medyasında intikam yeminleri: Cumhur İttifakı'nı yargılayacağız

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü.



CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.







İSTİKAMETLERİ KANDİL: "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU, HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.



Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.