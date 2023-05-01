Aman Türkiye'yi bunlara 'yedi'rmeyin! The Economist muhalefeti kaynak alıp yazdı: Sınır hattı PKK'ya bırakılacak, S-400'lere kilit vurulacak







İNGİLİZ TETİKÇİDEN 7'LİNİN İHANETİNİ SATIR SATIR TESCİLLEYEN YAZI

Tüm bu yaşananların gölgesinde Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı.





Seçimlere 12 gün kala dolaşıma sokulan bu zaman ayarlı propaganda yazısında Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında geride olduğu iddia edildi, 7'li koalisyona "Meclis'i de ele geçirecekler" ifadeleriyle gaz dolumu yapıldı.



Anketler üzerinden de manipülasyon yapıldı... İngiliz tetikçi The Economist, "Anketlerin çoğu Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'taki ilk turda avantaj sağlıyor ve iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimi kazandığını gösteriyor" satırlarıyla siyaseten sıkışan 7'liye alan açtı.





İlgili yazıda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ile son yılların en kötü dönemini yaşadığına dikkat çekildi. Rusya'dan alınan S-400'ler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin beslediği terör oluşumları (PKK/PYD/YPG) ile olan mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki ABD'nin rolü, Türkiye'nin Mavi Vatan politikası, Yunanistan, Kıbrıs gibi gerekçeler sıralandı.