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    • 01.05.2023 21:14
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    Aman Türkiye'yi bunlara 'yedi'rmeyin! The Economist muhalefeti kaynak alıp yazdı: Sınır hattı PKK'ya bırakılacak, S-400'lere kilit vurulacak

    Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı. "Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" algısının işlendiği, Kılıçdaroğlu'na anketli gaz dolumu yapılan skandal yazıda 7'li koalisyona "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle yol haritası çizildi. Tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini söylüyor. Öte yandan üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, 7'linin Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğine söylüyor. Bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bölgeyi PKK ve türevlerine bırakması ise muhtemel bir senaryo.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Aman Türkiye’yi bunlara ’yedi’rmeyin!

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.

    Meral Akşener'in İYİ Parti'si de HDPKK ve bölücü türevleriyle aynı yatağa girdi. Akşener'in İzmir'deki son konuşmasında açılan HDP flamaları dikkatlerden kaçmadı.



    DÜNYA PÜRDİKKAT TAKİP EDİYOR, EMPERYAL TETİKÇİLER KALEMLERİNİ AŞINDIRIYOR
    Türkiye 7'li koalisyonun yıkım vadeden kirli siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da pürdikkat takip ediliyor.

    ABD ve Batı medyası yalan ve dezenformasyon temelli yayınlarla seçim sürecine kara çalıyor, 7'li koalisyona 'anket' gazlaması yaparak siyasi alan açıyor.

    Küreselcilerin satılık kalemleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da sistematik bir şekilde hedef alıyor.




    İNGİLİZ TETİKÇİDEN 7'LİNİN İHANETİNİ SATIR SATIR TESCİLLEYEN YAZI
    Tüm bu yaşananların gölgesinde Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı.


    Seçimlere 12 gün kala dolaşıma sokulan bu zaman ayarlı propaganda yazısında Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında geride olduğu iddia edildi, 7'li koalisyona "Meclis'i de ele geçirecekler" ifadeleriyle gaz dolumu yapıldı.

    Anketler üzerinden de manipülasyon yapıldı... İngiliz tetikçi The Economist, "Anketlerin çoğu Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'taki ilk turda avantaj sağlıyor ve iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimi kazandığını gösteriyor" satırlarıyla siyaseten sıkışan 7'liye alan açtı.


    İlgili yazıda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ile son yılların en kötü dönemini yaşadığına dikkat çekildi. Rusya'dan alınan S-400'ler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin beslediği terör oluşumları (PKK/PYD/YPG) ile olan mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki ABD'nin rolü, Türkiye'nin Mavi Vatan politikası, Yunanistan, Kıbrıs gibi gerekçeler sıralandı.




        The Economist, 7'liye yol haritası çizmeyi de ihma etmedi...

        "DEMİRTAŞ VE KAVALAYI SAL BATI'NIN DESTEĞİNİ AL"
        "Ekonomiyi düzeltmeye, bazı siyasi tutukluları serbest bırakmaya ve Erdoğan'ın otokrasisini ortadan kaldırmaya kararlı yeni bir Türk hükümeti, Batı'da bol bol iyi niyet görecektir"         diyen küresel tetikçi Kılıçdaroğlu ve yıkım ekibine "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırak Batı'nın desteğini kap" şeklinde yol gösterdi.

        Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde FETÖ'cülere iade-i itibar, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı salma vaadinde bulunuyor.

        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benimsediği, milli çıkar ve hedefleri el üstünde tutan 'Önce Ankara' politikası NATO ve diğer Batılı oluşumlara rahatsızlık veriyor.

        7'li koalisyona yol haritası çizen İngiliz The Economist, Erdoğan'ın bu politikasının aksine Kılıçdaroğlu'nun 'Önce Ankara' politikasında esnetme yapması gerektiğini savunuyor "Bu durum NATO müttefikleri için iyi olacaktır" mesajını veriyor.

        CHP'NİN SÖMÜRGE BEKÇİSİ ÜNAL ÇEVİKÖZ...
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin kuluçka merkezi olan İsveç'e NATO kapılarını kapatmış, ancak 7'li koalisyon "İsveç'i NATO'ya sokacağız" vaadini vermişti.

        CHP'nin sömürge bekçisi Ünal Çeviköz, Türkiye'yi ABD'ye şikayet edip İsveç'e "NATO kapılarını açma" vaadi vererek yeşil ışık akmıştı.

        Bu duruma ışık tutan The Economist, "Muhalefet, tecrübeli diplomatlar tarafından yürütülecek bir dış politika vaat ediyor ve Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesine izin verme konusundaki itirazını geri çekeceğini öne sürüyor" satırlarını sıraladı.



        S-400'LER DEPOYA ÇEKİLECEK, AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PROJESİNE SON VERİLECEK
        7'li koalisyonu kaynak alan tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'leri depoya kaldıracağı anahtarlarını teslim edip hiçbir şekilde kullanmayacağını söylüyor.

        Buna müteakip Akkuyu Nükleer Santrali projesi ve Rusya ile yapılması planan diğer projelere de son verileciği ifade ediliyor.



            BÖYLE İHANET GÖRÜLMEDİ! MUHALEFET SURİYE'DEN ASKERLERİMİZİ ÇEKECEK SINIRLARIMIZI PKK'YA TESLİM EDECEK
            Söz konusu yazıda yer alan öyle bir detay vardı ki 7'li koalisyon - Kandil hattındaki kirli iş birliğine ışık tutan, HDP'nin neden CHP'yi desteklediğini gözler önüne serecek cinsten...

            Üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, olası iktidar değişiminde Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peyderpey çekileceğini söylüyor.

            Bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan, YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açık açık söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'in çekildiği bölgeyi PKK ve türevlerine bırakması ise muhtemel bir senaryo.



            BATI KILIÇDAROĞLU'NA "ÇANTADA KEKLİK" GÖZÜYLE BAKIYOR
            Dergi son olarak "Batı için, Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığındaki bir hükümet, başa çıkması çok daha kolay bir ortak olacaktır" yorumunu yapıyor.

            Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli duruşu, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten tutumu Batı, ABD ve küresel tetikçiler tarafından sürekli hedef tahtasına konuyor.

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            HDPKK’lılardan oy veren vatandaşlara alçak saldırı
            Haberler Güncel Aman Türkiye'yi bunlara 'yedi'rmeyin! The Economist muhalefeti kaynak alıp yazdı: Sınır hattı PKK'ya bırakılacak, S-400'lere kilit vurulacak
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