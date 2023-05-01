Aman Türkiye'yi bunlara 'yedi'rmeyin! The Economist muhalefeti kaynak alıp yazdı: Sınır hattı PKK'ya bırakılacak, S-400'lere kilit vurulacak

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Meral Akşener'in İYİ Parti'si de HDPKK ve bölücü türevleriyle aynı yatağa girdi. Akşener'in İzmir'deki son konuşmasında açılan HDP flamaları dikkatlerden kaçmadı.
DÜNYA PÜRDİKKAT TAKİP EDİYOR, EMPERYAL TETİKÇİLER KALEMLERİNİ AŞINDIRIYOR
Türkiye 7'li koalisyonun yıkım vadeden kirli siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da pürdikkat takip ediliyor.
ABD ve Batı medyası yalan ve dezenformasyon temelli yayınlarla seçim sürecine kara çalıyor, 7'li koalisyona 'anket' gazlaması yaparak siyasi alan açıyor.
Küreselcilerin satılık kalemleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da sistematik bir şekilde hedef alıyor.
İNGİLİZ TETİKÇİDEN 7'LİNİN İHANETİNİ SATIR SATIR TESCİLLEYEN YAZI
Tüm bu yaşananların gölgesinde Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı.
Seçimlere 12 gün kala dolaşıma sokulan bu zaman ayarlı propaganda yazısında Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında geride olduğu iddia edildi, 7'li koalisyona "Meclis'i de ele geçirecekler" ifadeleriyle gaz dolumu yapıldı.
Anketler üzerinden de manipülasyon yapıldı... İngiliz tetikçi The Economist, "Anketlerin çoğu Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'taki ilk turda avantaj sağlıyor ve iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimi kazandığını gösteriyor" satırlarıyla siyaseten sıkışan 7'liye alan açtı.
İlgili yazıda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ile son yılların en kötü dönemini yaşadığına dikkat çekildi. Rusya'dan alınan S-400'ler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin beslediği terör oluşumları (PKK/PYD/YPG) ile olan mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki ABD'nin rolü, Türkiye'nin Mavi Vatan politikası, Yunanistan, Kıbrıs gibi gerekçeler sıralandı.