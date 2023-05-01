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    • Dünya
    • 01.05.2023 13:59
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    • 01.05.2023 13:59
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    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'lılardan yurt dışında oy veren vatandaşlara alçak saldırı

    Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına giderken, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışındaki destekçisi HDPKK yandaşları oy vermeye giden seçmenlere saldırıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransa ve Belçika'da Avrupa'nın beslediği HDPKK militanları oy kullanmaya gelen vatandaşlara saldırdığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDPKK’lılardan oy veren vatandaşlara alçak saldırı

    Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gidiyor.

    FRANSA
    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi Fransa'da da başlamıştı. Fransa'da Türk seçmenle Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

    FRANSA VE BELÇİKA'DA HDPKK YANDAŞLARINDAN SEÇMENLERE SALDIRI | VİDEO İZLE

    VATANDAŞLARA SALDIRDILAR
    Strasbourg, Paris ve Bordeaux şehirlerinde ise Türkiye başkonsoloslukları önünde PKK terör örgütü propagandası yapan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi HDPKK militanları oy kullanmaya gelen vatandaşlara saldırdı.

    Benzer saldırılar Belçika Anvers'te de kameralara yansıdı. Seçim sürecini provoke etmeye çalışan terör örgütü PKK destekçileri oy vermeye gelen vatandaşlara saldırdı. Belçika'da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.

    508 BİN 908 VATANDAŞ YURT DIŞINDA OY KULLANDI
    Şimdiye kadar yurt dışında 508 bin 908 Türk vatandaşı sandıkta oy kullandı. A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak değerlendirdi.


        ALMANYA 9 NOKTADA OY KULLANILAMAYACAĞINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE


        Almanya'nın güvenlik nedeniyle 9 noktada oy kullanmayı engellediğini ancak bununla ilgili girişimlerin devam ettiğini belirten Toprak, "Alman basını ilk defa doğru haber yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın müthiş bir sevgisi var. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olan bu sevgi 27 Nisan itibarıyla başlayan bu sevgi oy verme işlemlerine yansıyor. Vatandaşlarımız çok uzun mesafelerden gelerek oylarını kullanıyorlar. Bu seçimde ilk defa vatandaşlarımızın yoğun olduğu ancak başkonsoloslarımızın olmadığı yerlerde ek sandıklar kurulması üzerine çalıştık ve bunu YSK kabul etti. 23 noktada vatandaşların oy kullanmasının önü açıldı. Ancak Almanya seçimden 1 gün önce güvenlik nedeniyle 9 noktada oy kullanılamayacağını açıkladı. Burada yaklaşık olarak 300 bin seçmen mevcut. YSK tekrar karar aldı, 6-7-8 Mayıs'ta buralarda sandık açılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

        SEÇİLMİŞ İNSANIN SEÇMEN İLE BİR ARAYA GELMESİNİ ENGELLEDİLER
        Yurt dışında oy kullanma oranının 2018'e göre yüzde 50 arttığına dkkat çeken Toprak, "2018'e kıyasla şu anda yüzde 50 daha fazla oy kullanıldığını görüyoruz. Dün akşam itibarıyla 500 bin sayısını geçti. Bundan önceki seçimlerde 1,5 milyon oy kullanılmıştı. Biz AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak çalışmalarımıza başladığımızda hedefimizi 3 milyon olarak koyduk. Bunun için çalışmalar yaptık. Şu anda iyi bir katılım söz konusu. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak 180 bölgede 750 şube olarak sahada çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 30 bin dava arkadaşımızla sahadayız. Bundan önce milletvekillerinin ve bakanların gelmemesi için sıkıntılar yaptılar. Seçilmiş insanın seçmen ile bir araya gelmesini engellediler. Biz de 30 bin dava arkadaşımızla sahada bilgilendirmeler yaptık. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz, müthiş bir sevgi seli var." ifadelerini kullandı.

        Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

            Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda. Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

            2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü oy sandığa gitmişti.

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            Haberler Dünya 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'lılardan yurt dışında oy veren vatandaşlara alçak saldırı
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