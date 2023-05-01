7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'lılardan yurt dışında oy veren vatandaşlara alçak saldırı

SEÇİLMİŞ İNSANIN SEÇMEN İLE BİR ARAYA GELMESİNİ ENGELLEDİLER

Yurt dışında oy kullanma oranının 2018'e göre yüzde 50 arttığına dkkat çeken Toprak, "2018'e kıyasla şu anda yüzde 50 daha fazla oy kullanıldığını görüyoruz. Dün akşam itibarıyla 500 bin sayısını geçti. Bundan önceki seçimlerde 1,5 milyon oy kullanılmıştı. Biz AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak çalışmalarımıza başladığımızda hedefimizi 3 milyon olarak koyduk. Bunun için çalışmalar yaptık. Şu anda iyi bir katılım söz konusu. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak 180 bölgede 750 şube olarak sahada çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 30 bin dava arkadaşımızla sahadayız. Bundan önce milletvekillerinin ve bakanların gelmemesi için sıkıntılar yaptılar. Seçilmiş insanın seçmen ile bir araya gelmesini engellediler. Biz de 30 bin dava arkadaşımızla sahada bilgilendirmeler yaptık. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz, müthiş bir sevgi seli var." ifadelerini kullandı.