7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK'lılardan yurt dışında oy veren vatandaşlara alçak saldırı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gidiyor.
FRANSA
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi Fransa'da da başlamıştı. Fransa'da Türk seçmenle Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.
FRANSA VE BELÇİKA'DA HDPKK YANDAŞLARINDAN SEÇMENLERE SALDIRI | VİDEO İZLE
VATANDAŞLARA SALDIRDILAR
Strasbourg, Paris ve Bordeaux şehirlerinde ise Türkiye başkonsoloslukları önünde PKK terör örgütü propagandası yapan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi HDPKK militanları oy kullanmaya gelen vatandaşlara saldırdı.
Benzer saldırılar Belçika Anvers'te de kameralara yansıdı. Seçim sürecini provoke etmeye çalışan terör örgütü PKK destekçileri oy vermeye gelen vatandaşlara saldırdı. Belçika'da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.
508 BİN 908 VATANDAŞ YURT DIŞINDA OY KULLANDI
Şimdiye kadar yurt dışında 508 bin 908 Türk vatandaşı sandıkta oy kullandı. A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak değerlendirdi.