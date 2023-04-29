CHP fondaşı TELE 1'de skandal yayın! HDPKK'ya sesi çıkmayan Merdan Yanardağ'ın laiklik tezgahı: Bozdağ'a saldırdı "AK Parti kapatılsın" dedi

"MESELE SİYASİ İSTİSMAR, İSTİSMAR EDİYORLAR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim söylediğim bir lafta 'şükür namazı', 'secde' geçiyor diye secdeyi, şükür namazını 'Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar' olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor." dedi.

Şanlıurfa üzerine kurulan tuzakları bozacaklarının altını çizen Bozdağ, yollarına daha güçlü devam edeceklerini belirtti.

Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamaların bazı kesimleri rahatsız ettiğini, bu açıklamalar nedeniyle haksız saldırılara geçildiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim söylediğim bir lafta 'şükür namazı', 'secde' geçiyor diye secdeyi, şükür namazını 'Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar' olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor. Ne demişim ben? 'O gün şükür secdesi kılanlar da olacaktır, temiz alnını secdeye koyanlar da olacaktır.' Bu lafı söyleyeni yani beni, Orta Doğu bataklığına kodlanmış bir kafa olarak takdim ediyor. Orta Doğu bataklığından kastın nedir senin? Seccade mi, şükür secdesi mi, namaz mı? Benim söylediğim lafın Orta Doğu bataklığıyla uzaktan, yakından ne alakası var? Ama mesele siyasi istismar, istismar ediyorlar. Bizim iktidar olduğumuz dönemde bu ülkede hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemiştir."