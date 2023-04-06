Kılıçdaroğlu'nun 'Gövercin'i! 7'li koalisyonun arka tekeri HDP - Yeşil Sol kalleşlikte vites yükseltti: Öcalan ve Kürdistan böğürtüleri

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken 7'li koalisyonun ortağı HDPKK-Yeşil Sol ikilisi, bölücü eylem ve söylemlerini daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı.
BÖLÜCÜ KIRINTISI GÖVERCİN'DEN HADDİ AŞAN SÖZLER
En son PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulunan HDPKK'lı Sırrı Sakık'ın ardından bugün de HDPKK Gençlik Meclisi Sözcüsü Gövercin'den haddi aşan açıklamalar geldi.
'Kürdistan' böğürtülerinde bulunan Gövercin şu ifadeleri kullandı;
"KÜRDİSTAN, ÖZERKLİK, KAYYUM..."
Kürdistan'dan Karadeniz'e Ege'den İç Anadolu'ya özel savaşın bir başka argümanı olan işsizlikle göçertme politikasını ortadan kaldıracağız. Bütün bölgelerdeki gençlerin emeğinin karşılığını alabileceği iş imkanları sağlayacağız. Özgür özerk üniversitelerde öğrencilerin kendi anadillerini eğitim alacağı, kayyım rektörlerin atanmadığı, beslenme, barınma ve benzeri temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılanacağı, gençlerin politik düşüncelerinden dolayı baskı uygulanmadığı, ajanlaştıramadığı üniversite sistemini yeniden inşa edeceğiz. Baskı şiddet işkence ve bütün anti demokratik uygulamalara son vereceğiz. Yerel yönetimleri esas alacağız kayyım politikalarına son vereceğiz. Bütün kayyımları göndereceğiz.
OSMANLI VE TÜRKİYE'YE KATLİAMCI İMASI: BEBEK KATİLİ İÇİN 'ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ' VAATLERİ
Rohat Gövercin isimli bölücü kırıntısı Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne "katliamcı" imasında da bulundu.
Gövercin, "200 yıldır süren Kürtleri imha politikalarına son vereceğiz. Kürt halkının en temel haklarını almasını sağlayacağız. Bütün sorunların kaynağı olarak gördüğümüz Sayın Abdullah Öcalan şahsında toplumun her kesimine uygulanan tecrit politikalarına son vereceğiz" diye konuştu.