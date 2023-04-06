Kılıçdaroğlu'nun 'Gövercin'i! 7'li koalisyonun arka tekeri HDP - Yeşil Sol kalleşlikte vites yükseltti: Öcalan ve Kürdistan böğürtüleri

'Kürdistan' böğürtülerinde bulunan Gövercin şu ifadeleri kullandı;



"KÜRDİSTAN, ÖZERKLİK, KAYYUM..."

Kürdistan'dan Karadeniz'e Ege'den İç Anadolu'ya özel savaşın bir başka argümanı olan işsizlikle göçertme politikasını ortadan kaldıracağız. Bütün bölgelerdeki gençlerin emeğinin karşılığını alabileceği iş imkanları sağlayacağız. Özgür özerk üniversitelerde öğrencilerin kendi anadillerini eğitim alacağı, kayyım rektörlerin atanmadığı, beslenme, barınma ve benzeri temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılanacağı, gençlerin politik düşüncelerinden dolayı baskı uygulanmadığı, ajanlaştıramadığı üniversite sistemini yeniden inşa edeceğiz. Baskı şiddet işkence ve bütün anti demokratik uygulamalara son vereceğiz. Yerel yönetimleri esas alacağız kayyım politikalarına son vereceğiz. Bütün kayyımları göndereceğiz.



OSMANLI VE TÜRKİYE'YE KATLİAMCI İMASI: BEBEK KATİLİ İÇİN 'ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ' VAATLERİ

Rohat Gövercin isimli bölücü kırıntısı Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne "katliamcı" imasında da bulundu.



Gövercin, "200 yıldır süren Kürtleri imha politikalarına son vereceğiz. Kürt halkının en temel haklarını almasını sağlayacağız. Bütün sorunların kaynağı olarak gördüğümüz Sayın Abdullah Öcalan şahsında toplumun her kesimine uygulanan tecrit politikalarına son vereceğiz" diye konuştu.