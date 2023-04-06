Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2023 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2023 18:37
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu'nun 'Gövercin'i! 7'li koalisyonun arka tekeri HDP - Yeşil Sol kalleşlikte vites yükseltti: Öcalan ve Kürdistan böğürtüleri

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek akladığı, oy uğruna ayaklarına gidip ittifak yaptığı HDPKK - Yeşil Sol ikilisi bölücü eylem ve söylemlerinde vites yükseltti. HDPKK Gençlik Meclisi Sözcüsü Gövercin 'Kürdistan' böğürtülerinde bulunarak kayyuma son vereceklerini, yerel yönetimleri (özerklik) esas alacaklarını söyledi. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kalleşçe "katliamcı" demeye cürret eden bölücü kırıntısı Gövercin, bebek katili Abdullah Öcalan için de 'özgürleştireceğiz' vaadinde bulundu. Takvim.com.tr, CHP - HDPKK özelinde Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan yıkım birlikteliğini sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bölücü kırıntısı ’Gövercin’in hamisi Kılıçdaroğlu!

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken 7'li koalisyonun ortağı HDPKK-Yeşil Sol ikilisi, bölücü eylem ve söylemlerini daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı.

    BÖLÜCÜ KIRINTISI GÖVERCİN'DEN HADDİ AŞAN SÖZLER
    En son PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulunan HDPKK'lı Sırrı Sakık'ın ardından bugün de HDPKK Gençlik Meclisi Sözcüsü Gövercin'den haddi aşan açıklamalar geldi.

    'Kürdistan' böğürtülerinde bulunan Gövercin şu ifadeleri kullandı;

    "KÜRDİSTAN, ÖZERKLİK, KAYYUM..."
    Kürdistan'dan Karadeniz'e Ege'den İç Anadolu'ya özel savaşın bir başka argümanı olan işsizlikle göçertme politikasını ortadan kaldıracağız. Bütün bölgelerdeki gençlerin emeğinin karşılığını alabileceği iş imkanları sağlayacağız. Özgür özerk üniversitelerde öğrencilerin kendi anadillerini eğitim alacağı, kayyım rektörlerin atanmadığı, beslenme, barınma ve benzeri temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılanacağı, gençlerin politik düşüncelerinden dolayı baskı uygulanmadığı, ajanlaştıramadığı üniversite sistemini yeniden inşa edeceğiz. Baskı şiddet işkence ve bütün anti demokratik uygulamalara son vereceğiz. Yerel yönetimleri esas alacağız kayyım politikalarına son vereceğiz. Bütün kayyımları göndereceğiz.

    OSMANLI VE TÜRKİYE'YE KATLİAMCI İMASI: BEBEK KATİLİ İÇİN 'ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ' VAATLERİ
    Rohat Gövercin isimli bölücü kırıntısı Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne "katliamcı" imasında da bulundu.

    Gövercin, "200 yıldır süren Kürtleri imha politikalarına son vereceğiz. Kürt halkının en temel haklarını almasını sağlayacağız. Bütün sorunların kaynağı olarak gördüğümüz Sayın Abdullah Öcalan şahsında toplumun her kesimine uygulanan tecrit politikalarına son vereceğiz" diye konuştu.



        AYNI HDP'NİN 'YEŞİL'İ!
        Öte yandan Mithat Sancar kapatılma durumuna karşı HDP adıyla seçime girmeyeceklerini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.

        Takvim.com.tr de Yeşil Sol'un HDP ile aynı kodları taşıdığını, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini "HÜLLECİLERİN İTTİFAK OYUNU" başlığıyla okurlarına duyurmuş, sahnelenen kirli oyuna dikkat çekmişti.


        PKK İMZALI SEÇİM ŞARKISI
        Yeşil Sol Partisi de seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda "DİSA EM" isimli seçim şarkısı duyuruldu.

        Yeşil Sol'un Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda da şarkıya ve klibe yer verildi. Söz konusu şarkıyı PKK'nın müzik organizasyonlarını yapan "Hunergeha Welat" adlı grubun yaptığı ortaya çıktı.



        PKK'nın müzik ayağı olan militan yuvası, dağda leş olan teröristlere 'şehit' tanımlaması yapıp adlarına klipler de paylaşıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP medyası patladı: Kılıçdaroğlu kulağını çeksin
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'Gövercin'i! 7'li koalisyonun arka tekeri HDP - Yeşil Sol kalleşlikte vites yükseltti: Öcalan ve Kürdistan böğürtüleri
            loading
            SON DAKİKA