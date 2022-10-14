Kobani soruşturmasında gizli tanıktan flaş itiraf! HDP’li belediyelerde toplanan paralar, milletvekilleriyle Murat Karayılan’a aktarılıyor!

Kobani olaylarına ilişkin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu sanıklarla ilgili Ankara merkezli yürütülen Kobani soruşturmasında, gizli tanık ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda PKK'nın finans yapılanması deşifre oldu. Soruşturmada 18'i tutuklu 89 sanık hakkında 895 sayfalık iddianame hazırlandı. Soruşturmada, PKK'nın HDP'li belediyeler ve milletvekilleriyle kurdukları finans yapılanmasının adeta röntgeni çekildi. Sabah'ta yer alan habere göre, MASAK'ın 10 yıllık mali verilerinin incelenmesi sonucu PKK'nın mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen aralarında PKK elebaşı Murat Karayılan ile HDP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İddianamede, aralarında talimat veren PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın ve HDP'li eski belediye başkanları ile milletvekillerinin de olduğu 89 sanık hakkında 27.5 yıla kadar hapis istendi.