MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Eskişehir ve Kütahya'da flaş açıklamalar

"TÜRK İLE KÜRT KARDEŞTİR"

Bahçeli, seçimlerde MHP Eskişehir milletvekili adaylarına da destek istedi.

Eskişehirlilere ezberleri bozmaları çağrısında bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'in makus talihini hep birlikte değiştirelim. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa 'Milliyetçi Hareket Partisi' diyelim. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip 'üç hilal'in etrafında buluşalım. Çünkü zilletin sonu yoktur. 'Zillet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Demiş ki 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor.' Peki terörist Demirtaş'a ne demişti? 'Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor.' HDP'li Pervin Buldan neyi söylemişti? 'Halkı terörist görüyorlar.' Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ağır bir bühtan ve hıyanettir. Şu hususun önemle ve özellikle bilinmesini isterim ki Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. 'Zillet ittifakı' paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar menfur emel birliği içindedir. Bunlar küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın. Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler ise kalleştir."

"TÜRK MİLLETİNİ ALDATAMAZLAR"

Bin yıllık kardeşlik hukuku üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyeceklerini anlatan Bahçeli, "Nifak saçan zillet partilerine hoşgörüyle bakamayız, bakmayız. Kandil'e yuvalanmış, PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Biri duruyor, diğeri başlıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara Eskişehir izin vermez. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye'yi çekmek için provokasyon yapanlara Eskişehir müsaade etmez. Türk milletini aldatamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, 25 Nisan 2023 tarihinde burada demiş ki 'Mustafa Kemal'in ideallerine inanan herkesin demokrasiden, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum.' Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde 'Mustafa Kemal' diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir. Soruyorum sizlere. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerine, emperyalizme, oyunlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? MHP'ye evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Eskişehirlinin gözü pek, özü temiz, gönlü geniştir. Yeri geldi mi taşı gediğine koyar, sözünü de hiç kimseden esirgemez."