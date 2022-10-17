Gizli tanık terör örgütü PKK ile HDP'nin kanlı ortaklığını bir kez daha deşifre etti: "Kandil'e kuryelik yapıyorlar"

Terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasının ortaya konulduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şok bilgiler yer aldı. Gizli tanık Ulaş, her yerel seçim zamanında imardan sorumlu başkan yardımcılıklarına getirilecek belediye meclis üye kişinin, Türkiye KCK maliyesi tarafından belirlendiğini söyledi.
Murat Karayılan ve KCK eş başkanlığının onayından geçerek göreve başlandığını kaydeden gizli tanık, imardan sorumlu başkan yardımcılarının belediye tarafından düzenlenen tüm ihalelerden sorumlu olduğunu ifade etti. Gizli tanık, başkan yardımcılarının KCK Türkiye maliye sorumlusu ile birlikte iş insanları ile ön görüşme yaptıkları ve örgüte aktarılacak para miktarlarının belirlenmesi ile görüşmelerin gizlilik çerçevesinde nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgiler verdi.
"İŞ İNSANLARI İLE GÖRÜŞME"
İhalelerin yapılacağı tarihten önce imardan sorumlu başkan yardımcısının KCK Türkiye maliye sorumlusu ile birlikte iş insanları ile ön görüşme yaptığı, bu görüşmelerde ihalenin kesin verileceği iş insanlarından örgüte verilecek para miktarının belirlendiğini anlatan PKK üyesi gizli tanık, "Bu miktar ilerleyen günlerde temin edilir ve ihale bu kişiye verilir. Bu işlem tüm ihalelerde geçerlidir. Resmi kayıtlı bir evraka dayanmayıp tüm görüşmeler karşılıklı olarak yüz yüze konuşularak yapılır. Yapılan bu görüşmeler belediye binalarında, lüks otellerde veya restoranlarda gerçekleştirilir. Sebebi ise polis takibinden veya denetimden kurtulmaktır. İmardan sorumlu belediye başkan yardımcılarının kendi aralarında dönem sözcüleri vardır. Murat Munzur Satıcı, Necat Parıldar gibi. HDP-DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerden gelen paralar bu sözcülerde toplanır ve dijital ortamda kayıt altına alınır. Bu paralar Türkiye KCK maliye sorumlusuna teslim edilir. Maliye sorumlusu güvenli, sağlam, örgüte bağlı iş insanlarına bu paraları bir süreliğine geçici olarak dağıtır. Kandil'in toplanan paraları maliye yapılanmasından istemesi durumunda birkaç yol ve yöntem ile bu paraları Kandil'e aktarır" dedi.