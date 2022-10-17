Gizli tanık terör örgütü PKK ile HDP'nin kanlı ortaklığını bir kez daha deşifre etti: "Kandil'e kuryelik yapıyorlar"



Bu gelir KCK Türkiye maliyesine aktarılır. Belediyelerde görev yapan tüm personel belediye eş başkanı ve yardımcıları dâhil yılda bir defaya mahsus bir maaş tutarındaki miktarı KCK Türkiye genel maliyesine aktarmak zorundadır. Ayrıca belediyede memur olarak görev yapan kişiler içerisinde örgüte yakınlığı ile bilinen kişiler de yılda bir defa olmak üzere bir maaş tutarındaki miktarı aktarırlar. Bu belediyelerdeki para aktarımını yapan çalışanlar aynı zamanda bulundukları illerde örgüt güdümündeki eylem etkinliklere katılmak ve düzenli olarak örgütün gazete, dergilerine abone olmak zorundadır. Maliye alanında faaliyet yürüten örgüt üyeleri birbirini iyi tanıyan ve sürekli birbirleri ile toplantı yapan kişilerdir. Bu toplantılarda iş dünyası üzerinde ve para kalemleri noktasında değerlendirmeler yaparak stratejilerini belirler.



Maliye alanındaki şahıslar kendi içinde diğer alanlardan özerk hareket eder. Siyasi partilere (HDP-DBP) devlet tarafından hazine üzerinden aktarılan bütçenin de harcama dağılımını yine örgütün maliye alanı belirlemektedir. HDP-DBP genel saymanları yaptıkları faaliyetleri SD hafıza kartına yükler. Belediyelerde imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı yapılan bütün para aktarımının kayıtlarını dijital ortamda veya yine dijital hafıza kartları içerisinde tutarlar" ifadelerini kullandı.