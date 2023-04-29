Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti İzmir'e 21 yılda neler kazandırdı? İşte detaylar...





Başkan Erdoğa şu ifadeleri kullandı;



"İzmir'in gereğini yapacağına inanıyorum. Zira sürekli bir şeyler söylüyor, konuşuyor. 'İzmir daha iyisine layık' diyor. Doğru. Peki, İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortada iken böyle nankörlük olur mu? İstanbul'dan İzmir'e 7,5 saatte geliyorduk. Şimdi 3 saat 15 dakikada. Hatta şurada Manisa-İzmir arası geçitler neydi? Açtık mı onları? Oradan rahatlıkla Manisa-İzmir arasını açtık mı? İzmir'e bu güzellikler yakışır da onun için. Bu yolları açan biziz. Şurada daha göreve geldik, ilk işimiz 'İzmir'e bu havalimanı olmaz' dedik. Menderes havalimanını İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal sen neredeydin?"