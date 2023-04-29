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    • 29.04.2023 22:01
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    Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti İzmir'e 21 yılda neler kazandırdı? İşte detaylar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin İzmir'deki basiretsiz ve kötü yönetimini çok sert eleştiren Başkan Erdoğan, " Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortada iken böyle nankörlük olur mu? İstanbul'dan İzmir'e 7,5 saatte geliyorduk. Şimdi 3 saat 15 dakikada. Hatta şurada Manisa-İzmir arası geçitler neydi? Açtık mı onları? Oradan rahatlıkla Manisa-İzmir arasını açtık mı? İzmir'e bu güzellikler yakışır da onun için. Bu yolları açan biziz. Şurada daha göreve geldik, ilk işimiz 'İzmir'e bu havalimanı olmaz' dedik. Menderes havalimanını İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal sen neredeydin?" ifadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti İzmir'e 21 yılda neler kazandırdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    21 yılda İzmir’de neler yapıldı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle bir araya geldi. Büyük coşkuyla karşılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamlarda bulundu.



    İzmir'in daha iyilerine layık olduğunu belirten Başkan Erdoğan, CHP'nin İzmir'deki basiretsiz ve kötü yönetimini çok sert eleştirdi.



    Başkan Erdoğa şu ifadeleri kullandı;

    "İzmir'in gereğini yapacağına inanıyorum. Zira sürekli bir şeyler söylüyor, konuşuyor. 'İzmir daha iyisine layık' diyor. Doğru. Peki, İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortada iken böyle nankörlük olur mu? İstanbul'dan İzmir'e 7,5 saatte geliyorduk. Şimdi 3 saat 15 dakikada. Hatta şurada Manisa-İzmir arası geçitler neydi? Açtık mı onları? Oradan rahatlıkla Manisa-İzmir arasını açtık mı? İzmir'e bu güzellikler yakışır da onun için. Bu yolları açan biziz. Şurada daha göreve geldik, ilk işimiz 'İzmir'e bu havalimanı olmaz' dedik. Menderes havalimanını İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal sen neredeydin?"



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ESER VE HİZMET SİYASETİ 21 YILDA İZMİR'E NELER KAZANDIRDI?
        Peki Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti İzmir'e neler kazandırdı. İşte tüm detaylar...



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        4 ADET ÜNİVERSİTE



        959 KM'YE ÇIKARILAN BÖLÜNMÜŞ YOL



            19 BİN 430 KONUT



            2'Sİ STADYUM OLAN TOPLAM 115 ADET SPOR TESİSİ

            37 ADET BARAJ

            8 ADET GÖLET

            500 BİN DEKAR ARAZİNİN SULAMAYA AÇILMASI



            46 HASTANE DAHİL 127 SAĞLIK TESİSİ

            İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

            MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU

            ALİAĞA-SELÇUK ARASINDAKİ İZBAN

            7 İÇME SUYU- 44 SULAMA-109 TAŞKIN KORUMA-6 YER ALTI DEPOLAMA TESİSİ



                ÇİFTÇİLERE 7,5 MİLYAR TL TARIMSAL DESTEK

                4 OSB

                2 ENDÜSTRİ BÖLGESİ

                4 TEKNOPARK



                İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA 12,5 MİLYAR TL KAYNAK

                18.215 KİŞİ KAPASİTELİ YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARI

                SABUNCUBELİ TÜNELİ

                KONAK TÜNELİ

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                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti İzmir'e 21 yılda neler kazandırdı? İşte detaylar...
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