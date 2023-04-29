Gözler 1 Mayıs'ta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak'a ismini verecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Muharip Uçak'a (MMU) 1 Mayıs'ta tesislerinde gerçekleştirilecek törenle isim vermesini beklediklerini söyledi.
"YÜZDE YÜZ TÜRK MÜHENDİSLERİ TASARLADI"
TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret eden Kotil, açıklamalarda bulundu.
Hürjet hakkında verdikleri sözü yerine getirerek, ilk uçuşuna şahit olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kotil, "Bu Hürjet'in ilk uçuşu. Aslında tarihimiz için, teknoloji tarihi için çok önemli bir olay. İnsanlı süpersonik bir uçak, yüksek manevra yeteneğine sahip ve 7G kuvvetiyle manevra yapabiliyor. F-16 da 9G kuvvetine kadar manevra yapabiliyor, o bakımdan yakın. Üzerinde 3 ton mühimmat taşıyabiliyor ve Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Tümüyle yüzde yüz Türk mühendisleri tasarladı." dedi.
TUSAŞ bünyesinde 6 bin mühendisin görev aldığını aktaran Kotil, bu mühendislerin tecrübe ortalamasının 4 yıl olduğunu, bu sayede genç ve dinamik bir şirket olma özelliklerini koruduklarını söyledi.
Kotil, geliştirdikleri tüm ürünleri Türk mühendislerinin tasarladığının altını çizdi.
Kotil, şöyle devam etti:
"Bunu yaptıktan sonra Milli Muharip'in uçması daha da kolaylaşıyor. Çünkü ikisi de aynı cins uçaklar. Havacılığı bilirseniz ses altı uçan uçakların geometrileri daha yuvarlak, süpersoniklerin daha keskindir. Keskin olduğu için kontrolleri daha zordur. Buna aktif kontrol deriz. Biz bunu burada başardık. İlk uçuşlarına baktıysanız, ilk uçuşu bir kuş gibi dümdüz kalkabildi. Normalde iyi olmayan uçak yalpalama yapar, bir sağa bir sola gider. Nihayetinde bu ilk uçuş, siz ondan sonraki uçuşlarda bunun uçuş kontrol sistemini ayarlarsınız. Ama bizim bunlar bütünüyle teorik olarak tasarlanıp, imal edilip de ilk uçuşuna da on numara performans sergilediler, ben çok mutluyum."