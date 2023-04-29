Gözler 1 Mayıs'ta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak'a ismini verecek

Kotil, Hürjet'in üretim aşamasıyla ilgili özel bir belgeselin de hazırlandığını ve ilerleyen günlerde yayınlanmasını planladıklarını söyledi.

Kotil, dün ilk uçuşunu gerçekleştiren Atak-2 helikopterine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Kotil, şunları söyledi:

"Bu helikopter sıfırdan tasarlandı. Kendisi 11 ton ağır sınıf helikopteri. Dünyada bundan 3 tane var. Biri Rusların Mİ-28 denilen savaş helikopteri, bir de Amerikalıların Apache denilen helikopteri var. İki helikopter bir de bizim kendi helikopterimiz. Diğer bütün helikopterler bunun altında performansa yönelik helikopterlerdir. Biz bütün her şeyini dijital tasarlıyoruz, dijital olarak imal ediyoruz. Otomatik kontrollerle gidiyor. Dolayısıyla işçilik on numara çıkıyor. Bir helikopterin en önemli kısmı transmisyonudur. Gökbey'in transmisyonunu daha önce yapmıştık. Ama Gökbey 6 tonluk bir helikopter, bu 11 tonluk. Yani iki katı bir helikopter. Transmisyon ilk çalışmada çalıştı. Sıfır titreşim yaptı ve dün de uçtu. Uçuş da çok stabil oldu."