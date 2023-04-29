Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

Zafer Partisi'nden istifa eden partililer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle AK Parti'ye katıldı.
Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz, 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir. Ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır" dedi.
BİR KERE DE YAPILANLARDAN İFTİHAR ET
Zafer Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan 300 üyenin rozet töreni AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.