Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı





"BU MİLLET, ALEVİLİĞİ SÜNNİLİĞİ BİR AYRIŞMA VESİLESİ OLARAK KABUL ETMEZ"

Numan Kurtulmuş, "Birisi kalkıyor diyor ki ben Sünniyim, öteki kalkıyor diyor ki ben Aleviyim. E sorduk mu? Bu millet Aleviliği, Sünniliği vesaire bir ayrışma vesilesi olarak kabul etmez. Alevilikle Sünnilikle bizim farklılıklarımızın içerisindedir ve bizim zenginliğimizdir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum Bizim Alevilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok. Bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır. Ve bu halkın da yüzde 99'u Müslüman bir millettir. Bir başkası efendim Kürt, Türk vesaire. Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz, 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir. Ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır" diyerek sözlerini noktaladı.