Kahramanmaraş'a yapılacak 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli atıldı! Aliyev: "Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak"

Aliyev, Türkiye, Başkan Erdoğan ve Türk halkının daima Azerbaycan'ın yanında bulunduğunun altını çizerek, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikasına kadar Başkan Erdoğan'ın kendilerinin yanında olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları ve mesajlarıyla Azerbaycan'ı desteklediğini vurgulayan Aliyev, bunun kendilerine ilave güç ve ruh verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE BÖLGEMİZDE BARIŞIN, İSTİKRARIN VE GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜDÜR"

Aliyev, Türkiye'nin son 20 yılda büyük yol katettiğini ve Başkan Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında söz sahibi olduğunu belirterek, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür." dedi.

Türkiye'nin büyük Türk dünyasının birleşmesi için de çok büyük rol oynadığını belirten Aliyev, "Geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri'nin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir." diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyasının büyük coğrafyası, potansiyeli ve doğal kaynakları olduğunu anlatarak, "Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hikmetleri vardır." dedi.

Bugün Türkiye'nin Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma ve siyasi merkezi olduğunu söyleyen Aliyev, Türkiye'nin günden güne öneminin ve rolünün arttığını belirtti.

"İNŞALLAH YAKIN GELECEKTE AZERBAYCAN'DA BAYRAKTAR MERKEZİ KURULACAK"

Aliyev, Türkiye'nin güçlü sanayisinin hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirdiğine işaret ederek, Türk ordusunun bugün dünya çapında en ön sırada gelen orduların başında olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye'nin savunma sanayisi, bugün bütün dünya tarafından kabul edilir. En gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'yi, hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir." ifadelerini kullandı.