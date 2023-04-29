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    • 29.04.2023 15:49
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    Kahramanmaraş'a yapılacak 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli atıldı! Aliyev: "Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak"

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek katılımcılara hitap etti. Aliyev, Bayraktar'ın Bakü'de kendisine Kızılelma'nın bir maketini hediye ettiğini anlatarak, "Ümit ediyorum ki, yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan semasında da olacaktır. Kızılelma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi. Öte yandan 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapılacak 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de çevrimiçi katılımıyla atıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Azerbaycan’da Bayraktar merkezi kurulacak

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörü olduğunu belirterek, "Ümit ediyorum ki, yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan semasında da olacaktır. Kızılelma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.

    "AZERBAYCAN'DA BAYRAKTAR MERKEZİ KURULACAK" VİDEO İZLE

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek katılımcılara hitap etti.

    Bir yıl önce TEKNOFEST'in Bakü'de yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığını hatırlatan Aliyev, "Bugün ben buradayım. Bu, Türkiye ve Azerbaycan'ın her yerde bir arada olduğunu gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan, dost ve kardeş ülkelerdir." ifadesini kullandı.

    Aliyev, 2 yıl önce Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın resmen müttefik olduğunu vurgulayarak tarihi beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının özel bir önemi olduğunu dile getirdi.

    Şuşa'nın, Azerbaycan halkı ve Türk dünyasının aziz şehri olduğunun altını çizen Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarılması sonucunda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladığını söyledi.

    Aliyev, Türkiye, Başkan Erdoğan ve Türk halkının daima Azerbaycan'ın yanında bulunduğunun altını çizerek, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikasına kadar Başkan Erdoğan'ın kendilerinin yanında olduğuna dikkati çekti.

    Erdoğan'ın açıklamaları ve mesajlarıyla Azerbaycan'ı desteklediğini vurgulayan Aliyev, bunun kendilerine ilave güç ve ruh verdiğini ifade etti.

    "TÜRKİYE BÖLGEMİZDE BARIŞIN, İSTİKRARIN VE GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜDÜR"
    Aliyev, Türkiye'nin son 20 yılda büyük yol katettiğini ve Başkan Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında söz sahibi olduğunu belirterek, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür." dedi.

    Türkiye'nin büyük Türk dünyasının birleşmesi için de çok büyük rol oynadığını belirten Aliyev, "Geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri'nin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir." diye konuştu.

    Aliyev, Türk dünyasının büyük coğrafyası, potansiyeli ve doğal kaynakları olduğunu anlatarak, "Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hikmetleri vardır." dedi.

    Bugün Türkiye'nin Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma ve siyasi merkezi olduğunu söyleyen Aliyev, Türkiye'nin günden güne öneminin ve rolünün arttığını belirtti.

    "İNŞALLAH YAKIN GELECEKTE AZERBAYCAN'DA BAYRAKTAR MERKEZİ KURULACAK"
    Aliyev, Türkiye'nin güçlü sanayisinin hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirdiğine işaret ederek, Türk ordusunun bugün dünya çapında en ön sırada gelen orduların başında olduğunu dile getirdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye'nin savunma sanayisi, bugün bütün dünya tarafından kabul edilir. En gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'yi, hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir." ifadelerini kullandı.

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Azerbaycan ziyaretlerinde gelecekteki işbirliği hakkında görüştüklerini aktaran Aliyev, "Bayraktar merkezinin Azerbaycan'da kurulması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak. Orada eğitim, bakım ve üretim de olacaktır." diye konuştu.

        "BİR MİLLET, İKİ DEVLET, TEK YUMRUK"
        Aliyev, Bayraktar'ın Bakü'de kendisine Kızıl Elma'nın bir maketini hediye ettiğini anlatarak, "Ümit ediyorum ki, yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan semasında da olacaktır. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.

        Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet iki devlettir." dediğini ve bugün bunu ispatladıklarını vurgulayan Aliyev, bugün Türkiye ve Azerbaycan bir arada olduğu için bütün atalarının ve ecdatlarının ruhlarının şad olduğunu söyledi.

        Aliyev, "Babamın (Haydar Aliyev) da dediği gibi; 'bir millet, iki devletiz'. Ben de 'tek yumruk' ifadesini eklemek istiyorum." diye konuştu.

        Türkiye'yi bu yıl 3. kez ziyaret ettiğini hatırlatan Aliyev, Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti. Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir." diyerek konuşmasını bitirdi.

        KAHRAMANMARAŞ'TA 24 DERSLİKLİ HAYDAR ALİYEV İLKOKULUNUN TEMELİ ATILDI
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan ve Haydar Aliyev bulvarlarının kesiştiği lokasyondaki 1800 dekarlık alanın Azerbaycan tarafından tüm sosyal donatılarıyla 1 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

        6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapılacak 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de çevrimiçi katılımıyla atıldı.

        Bakan Kirişci, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acıları paylaşıp, yaraları sarmak adına başta Azerbaycan olmak üzere dost ve kardeş ülkelerden ciddi anlamda yardımların ve çabaların gündeme geldiğini anlattı.

            24 derslikli okulun 3 dersliğinin ana sınıfın diğerlerinin ise ilkokula ait olacağını, 7 bin 678 metrekarelik alanda sosyal donatıların da yer alacağını dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

            "Gerek Azerbaycan Bulvarı gerek Haydar Aliyev Bulvarı'nın tam da kesiştiği lokasyonda Azerbaycanlı kardeşlerimizin buranın ihyası ve inşasıyla ilgili teklifleri çok anlamlı, kıymetli. 1800 dekarlık bir alan. Burada aklınıza gelebilecek, burayı yeniden ihya ve inşa noktasında bütün donatıları olacak. Şimdi okulun temelini attık. Konaklama adına, kendi yaşam yerleri, alışveriş yerleri, kültürel yerleri, camileri bütün donatılarıyla birlikte 1800 dekarlık alan bu iş için kullanılıyor olacak."

            "Burada 1 yıllık sürede bu inşaatlar tamamlanmış ve vatandaşlarımıza da bu mekanları kullandırıyor olacağız. Her iki cumhurbaşkanımızın ve Libya başbakanının eşlik ettiği böyle bir tören vesilesiyle bu temelin atılmasını çok önemsiyoruz. Bu tür durumlarda böylesi etkinlikler çok çok önemli. Maddi, manevi olması her iki boyutu itibarıyla bizlere büyük güç veriyor. Bizleri moral noktasında zenginleştiriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimize, bütün dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

                Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise törene katılmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, "Biz hep Türk kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

                BAKAN KİRİŞCİ, TOGG İLE TÖREN ALANINA GELDİ
                Kirişci, Azerbaycan'ın destekleriyle Onikişubat ilçesinde yapılacak okulun temel atma törenine TOGG ile geldi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağrı Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile ilgililer katıldı.

                Tören sonunda Sadıkov, TOGG'u kullandı, Bakan Kirişci de TOGG hakkında bilgi verdi.

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