Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST'te büyük coşku
Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istiharete çekilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Tesisi'nin açılışına online olarak katılmıştı. İstiharatını tamamlayan Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılarak yeniden meydanlara döndü. Alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gelen Başkan Erdoğan, karanfillerle karşılandı. Konuşmasında uzaya gidecek iki uzay yolcusunu duyuran Erdoğan, coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Başkan'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.
29.04.2023 15:30 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan birkaç gündür yaşadığı rahatsızlıktan sonra TEKNOFEST alanına gideceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını duyan vatandaşlar erken saatlerde yeniden TEKNOFEST alanına akın etti.