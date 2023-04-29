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Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST'te büyük coşku

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST'te büyük coşku

Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istiharete çekilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Tesisi'nin açılışına online olarak katılmıştı. İstiharatını tamamlayan Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılarak yeniden meydanlara döndü. Alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gelen Başkan Erdoğan, karanfillerle karşılandı. Konuşmasında uzaya gidecek iki uzay yolcusunu duyuran Erdoğan, coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Başkan'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.

29.04.2023 15:30 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST’te büyük coşku

İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ile kapılarını açtı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST’te büyük coşku

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST’te büyük coşku

Bugün 3'üncü gününe gelen TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğruyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST’te büyük coşku

Başkan Recep Tayyip Erdoğan birkaç gündür yaşadığı rahatsızlıktan sonra TEKNOFEST alanına gideceğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST’te büyük coşku

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını duyan vatandaşlar erken saatlerde yeniden TEKNOFEST alanına akın etti.

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