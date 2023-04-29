CHP'li trollerin algı operasyonu fena patladı! İzmir'de alan hınca hınç doldu: Şoke oldular

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında planlanan miting programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.
MEYDAN HINCA HINÇ DOLDU!
Büyük İzmir Mitingi kapsamında Başkan Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran yüz binlere hitap ederken, alanda bulunan ve ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya eşlik eden vatandaşların tezahüratlarında koalisyona, ince göndermeler vardı.
CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerden biri olan İzmir'de yaşanan çoşku, muhalif trolleri de korkuttu.
ALGI OPERASYONU PATLADI
Alanın dolmadığı tezvirata başlayan troller, Başkan Erdoğan henüz İstanbul'dan ayrılmadan ve mitinge saatler olmasına karşın alanın boş kaldığı algısını yürüttü.