CHP'li trollerin algı operasyonu fena patladı! İzmir'de alan hınca hınç doldu: Şoke oldular

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında planlanan miting programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.

MEYDAN HINCA HINÇ DOLDU!

Büyük İzmir Mitingi kapsamında Başkan Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran yüz binlere hitap ederken, alanda bulunan ve ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya eşlik eden vatandaşların tezahüratlarında koalisyona, ince göndermeler vardı.