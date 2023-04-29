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    • Haberler
    • 29.04.2023 18:18
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    • 29.04.2023 18:44
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    CHP'li trollerin algı operasyonu fena patladı! İzmir'de alan hınca hınç doldu: Şoke oldular

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Büyük İzmir Mitingi'ne katıldı. Mitinginde yüz binlere hitap eden Başkan Erdoğan'ın konuşması, sık sık meydandaki coşkulu kalabalık tarafından tezahüratlarla kesildi. Miting öncesi sosyal medyadaki CHP yandaşı troller, alanın dolmadığına dair gerçek dışı bir algı operasyonu başlattı. Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'e katılımının ardından İstanbul'dan İzmir'e geldiği saatlerde, mitingin düşük katılım nedeniyle ertelendiğini öne süren troller, meydanın hınca hınç dolmasıyla şoka uğradılar. Aynı saatlerde Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener'in mitingi ise; fiyaskoyla sonuçlandı. Akşener'in otobüsün üzerinden seslendiği kitlenin mahalle arasını dahi dolduramaması fotoğraflara yansıdı.

    takvim.com.tr
    CHP’li trollerin algı operasyonu fena patladı!

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında planlanan miting programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.

    MEYDAN HINCA HINÇ DOLDU!
    Büyük İzmir Mitingi kapsamında Başkan Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran yüz binlere hitap ederken, alanda bulunan ve ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya eşlik eden vatandaşların tezahüratlarında koalisyona, ince göndermeler vardı.

    CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerden biri olan İzmir'de yaşanan çoşku, muhalif trolleri de korkuttu.

    ALGI OPERASYONU PATLADI
    Alanın dolmadığı tezvirata başlayan troller, Başkan Erdoğan henüz İstanbul'dan ayrılmadan ve mitinge saatler olmasına karşın alanın boş kaldığı algısını yürüttü.

        Ankara Kuşu isimli troll, mitingden 2 saat önce yaptığı paylaşımda alanın boş olduğunu belirtirken, meydana tamamen dolduktan sonra sessizliğe gömüldü.

        Mitinge yoğun katılım rüzgarın İzmir'de CHP'den AK Parti'ye döndüğü yorumlarını yanında getirdi. AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk ırkçı diyeni 1.sıraya koyup, terör örgütlerinin uzantılarıyla iş tutup İzmir'i çantada keklik sananlar 14 Mayıs'ta cevabı alacak" paylaşımında bulundu.

        AK Parti MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da, füze paylaşımında bulundu.

            KALABALIK ŞOKE ETTİ!
            CHP'ye yakın birçok muhalif hesap da İzmir'de mitingine yoğun katılım nedeniyle şaşkınlığa uğradı.

            Paylaşımlardan bazıları şöyle:

            Kalabalık nedeniyle şaşkınlık paylaşımları peş peşe geldi.

                CHP seçmenlerinin Twitter'da yaptığı paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

                AKŞENER'İN ŞANLIURFA FİYASKOSU
                Aynı saatlerde Şanlıurfa'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener'in mitingi fiyaskoyla sonuçlandı. Akşener'in otobüsün üzerinden seslendiği kitlenin mahalle arasını dahi dolduramaması fotoğraflara yansıdı.

                İki miting arasındaki ezici farklılık 14 Mayıs'ta ortaya çıakcak tablonun da adeta habercisi oldu.
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