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    • Haberler
    • 29.04.2023 21:36
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    • 29.04.2023 21:56
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    Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD'ye peşkeş planına AK Parti’den sinema filmi kalitesinde cevap

    Türkiye terörle mücadelede sınır içinde ve sınır ötesinde, yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle destan yazıyor. İHA ve SİHA'larla örgütün bel kemiğini kıran, nokta operasyonlarla elebaşlarını imha eden güvenlik güçleri, PKK ve YPG'ye nefes aldırmıyor. Terör örgütü ve siyasi temsilcileriyle kirli işbirliğine girişen muhalefetin hedefinde savunma sanayii var. Son olarak 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de yürüttüğü icazet turunun etkisinde Atatürk Havalimanı'nı CIA taşeronu bir şirkete vermeye kalktı. Skandal plana, AK Parti'den sinema filmi kalitesinde bir video ile cevap geldi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı planına cevap

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı ABD'li bir şirkete vereceğini söylemesine AK Parti'den film gibi bir videoyla cevap geldi.

    ATATÜRK HAVALİMANI'NI PEŞKEŞ ÇEKECEK
    Koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını söyledi.

    ŞİRKET CIA'NIN TAŞERONU ÇIKTI
    Kılıçdaroğlu'nun, "Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız" dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA'ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı.

    Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp'un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

        CIA bağlantılı ISR Sierra Nevada Corp B300 N60125 Suriye sınırına yakın izleme görüntüleri kayıtlara geçti.

        ABD'DEN 410 MİLYON DOLARLIK İHALE
        Ayrıca, Özmen ailesinin yakın zamanda ABD devletinden 410 milyon dolarlık yeni bir ihale aldığı, bugüne kadar ise toplamda 15,3 milyar dolarlık ihale aldıkları ortaya çıktı.

        AK PARTİ'DEN ENFES CEVAP
        Açıklamaya tepkiler arka arkaya gelirken, AK Parti'den sinema filmi kalitesinde bir video ile cevap geldi.

        Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda;
        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan anne, asker evladını düşünerek kaygılanırken, teröristler oğlunun olduğu askeri karargaha saldırı hazırlığına başlıyor.

            Anne kızına kömbe hazırladığını söyleyerken, birliğinde kahvaltısını yaptığı sırada annesinin kömbesine duyduğu özlemi dile getiriyor.

            Saldırı için hazırlıklarını tamamlayan teröristler ise; namlularını karargaha çeviriyor.

            Kaygısı giderek artan ve gözyaşlarını tutamayan anne, elindeki tabağı düşürerek kırıyor.

                Tam o anda teröristlerin tepesinde beliren SİHA, nokta atışla hepsini temizliyor.

                Askerlerin uzak bölgeyi izledikleri anlar ve SİHA başındaki askerlerin gururu ekrana yansıyor.

                Son bölümde anne ve asker evladının telefonda görüştüğü görülüyor.

                    AK Parti'nin Twitter adresinden, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor. Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam." ifadeleriyle paylaşılan video büyük beğeni topladı.

                    "DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI TOPRAĞA GÖMEN ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"
                    Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerinin ardından kamouyunda tepkiler peş peşe geldi.

                    Kılıçdaroğlu'na ilk olarak Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'dan bir cevap geldi.

                    Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

                    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MANDACILIK TEPKİSİ
                    TEKNOFEST'te açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun peşkeş projesine tepki göstererek, "FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açıktır. Hiç bir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik." ifadelerini kullandı.

                    "İHA'LAR, SİHA'LARA ÇOMAK SOKUYOR"
                    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Balıkesir'de vatandaşlara hitap eden İnce, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin sözlerini değerlendirdi.

                        İnce, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirkete vereceğini söylemesine tepki gösterdi.

                        İnce, şunları kaydetti:
                        "Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor. Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa Meydanı'ndan söz veriyorum Türk milletine. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etsin. Bir CHP milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da' dedi. Ben, yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz Azerbaycan'a yardım edeceğim. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var. O gazda pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum."

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                        Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD'ye peşkeş planına AK Parti’den sinema filmi kalitesinde cevap
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