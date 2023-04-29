Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle bir araya geliyor.
Miting ve toplu açılış öncesi Gündoğdu Meydanı doldu taştı. Başkan Erdoğan AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevgili İzmirliler, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, kıymetli gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.
İstanbul Yeşilköy'de bugün 365 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.
Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik.
KANDİL'İN PARLAMENTODAKİ TEMSİLCİLERİYLE ACABA BAY BAY KEMAL NE GÖRÜŞTÜ
Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba Bay Bay Kemal ne görüştü. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız?
Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.
Başkan Erdoğan Bayraklı Şehir Hastanesi ve İzmir Alsancak Kültür Sanat Fabrikası gibi kente kazandırılan önemli yatırımların toplu açılışını yapacak.