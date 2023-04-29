Türkiye Yüzyılı'nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı'nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için "Tayyip Baba" sloganları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.