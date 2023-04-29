Türkiye Yüzyılı'nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı'nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için "Tayyip Baba" sloganları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İzmir mitinginde halka hitap etti. Gündoğdu meydanına akın eden İzmirlilerin oluşturduğu tarihi kalabalık kare kare objektiflere yansıdı. Erdoğan "İzmir kararını vermiş" yorumunu yaparken miting alanında bulunan coşkulu kalabalık "Tayyip Baba, Tayyip Baba" sloganları attı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya #İzmirİçinDoğrusuAkParti etiketli yapılan paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr İzmir'deki tarihi mitingden detayları sizler için derledi.
29.04.2023 17:50 - Son Güncelleme: 29.04.2023 18:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.
DOĞRUSU AK PARTİ...
Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından #İzmirİçinDoğrusuAkParti etiketli yapılan paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı.
"TAYYİP BABA"
Öte yandan miting alanındaki coşkulu kalabalık "Tayyip Baba, Tayyip Baba" sloganları attı.