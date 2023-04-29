Vav TV İzle
Haberler Güncel Türkiye Yüzyılı'nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı'nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için "Tayyip Baba" sloganları

Türkiye Yüzyılı'nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı'nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için "Tayyip Baba" sloganları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İzmir mitinginde halka hitap etti. Gündoğdu meydanına akın eden İzmirlilerin oluşturduğu tarihi kalabalık kare kare objektiflere yansıdı. Erdoğan "İzmir kararını vermiş" yorumunu yaparken miting alanında bulunan coşkulu kalabalık "Tayyip Baba, Tayyip Baba" sloganları attı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya #İzmirİçinDoğrusuAkParti etiketli yapılan paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr İzmir'deki tarihi mitingden detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr
29.04.2023 17:50 - Son Güncelleme: 29.04.2023 18:26
Türkiye Yüzyılı’nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı’nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için Tayyip Baba sloganları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Yüzyılı’nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı’nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için Tayyip Baba sloganları

Gündoğdu meydanına akın eden İzmirliler, tarihi bir kalabalığa imza attı.

Türkiye Yüzyılı’nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı’nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için Tayyip Baba sloganları

"İZMİR KARARINI VERMİŞ"
Bu durum karşısında Erdoğan, "Ben bugün bu muhteşem kalabalığı görünce şuna inanıyorum ki İzmir kararını vermiş" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı’nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı’nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için Tayyip Baba sloganları

DOĞRUSU AK PARTİ...
Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından #İzmirİçinDoğrusuAkParti etiketli yapılan paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Yüzyılı’nın şafağı söküyor! İzmir Gündoğdu Meydanı’nda tarihi kalabalık: Başkan Erdoğan için Tayyip Baba sloganları

"TAYYİP BABA"
Öte yandan miting alanındaki coşkulu kalabalık "Tayyip Baba, Tayyip Baba" sloganları attı.

SON DAKİKA