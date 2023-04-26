Son dakika haberleri... AK Parti'den seçimlerle ilgili son anket açıklaması! Anketlerde AK Parti'nin oyu nasıl?





"BAKANLARIN ADAY GÖSTERİLMESİ ÇOK OLUMLU"

"Bu Seçim Türkiye'nin en hayati seçimi." diyen Kurtulmuş, "Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz." dedi.